Axel Kicillof le respondió a Horacio Rodríguez Larreta por faltar a la reunión por el FMI: “Son unos caraduras”

VILLA GESELL (Enviado especial).- El Gobierno intenta generar consensos para que la oposición, y sobre todo Juntos por el Cambio, avale un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero también para el plan plurianual, que sería la base para mostrar ante las autoridades del organismo de crédito.

Ante una primera convocatoria del ministro Martín Guzmán a los gobernadores de todos los partidos, los referentes del ala dura de la coalición opositora reaccionaron con un fuerte rechazo. Este martes en Casa Rosada, el ministro dará detalles ante los gobernadores oficialistas y enviados de los mandatarios radicales sobre el avance de la negociación con el FMI. Pero habrá un ausente con aviso: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Entendemos que, como está planteada, es una reunión política. Y lo dijimos mil veces: el ámbito de diálogo y acuerdo es, y debe ser, el Congreso Nacional. A la reunión ni siquiera estaban invitados los jefes de los bloques parlamentarios de JxC, por eso insistimos en que el ámbito de discusión tiene que ser el Congreso Nacional”, dijo ayer el jefe de Gobierno porteño.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, participó de un acto y una reunión en el Club de Golf de Villa Gesell. Tomás Cuesta - LA NACION

Hoy, en un mano a mano con LA NACION, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cargó con dureza contra Larreta. “No querer buscar una solución al desastre que armaron es de una irresponsabilidad increíble. Ese crédito lo tomaron ellos, entre gallos y medianoche, y fue un crédito político. Son unos caraduras”, se quejó.

En una visita a Villa Gesell -antes estuvo en Mar del Plata-, Kicillof cargó contra el reclamo del jefe de Gobierno porteño de que la discusión se tiene que dar en el Congreso. “Vayan a ver cuántas veces, cuando yo era vocero de mi bloque en Diputados, pedí que el tema de la deuda pasara por el Parlamento. Si lo hubieran hecho, esto no hubiera pasado”, precisó a este medio.

El gobernador recordó una charla que dio a pocos días de la asunción de Macri. “Me acuerdo cuando dimos una charla en el Parque Centenario, está en Youtube. Fue el 19 de diciembre del año 2015 y anticipé que esto terminaría en el Fondo Monetario Internacional. Y no porque tuviera una bola de cristal, ni siquiera porque uno se haya dedicado a la historia económica sino porque el programa económico de Macri era de endeudamiento y fuga. Desde el día uno. Desde que le pagaron a los buitres, desde que nos empezaron a endeudar en Wall Street, abrir completamente la cuenta capital, terminó así, siguió así y la verdad que era inevitable que terminara en una catástrofe como terminó”, dijo.

Para Kicillof, ese fue un crédito político, “confesado tanto por funcionarios norteamericanos, como por funcionarios argentinos y hasta el propio Macri, que prácticamente le agradeció a (Donald) Trump y me parece que hoy, a esta altura, no querer buscar la solución al desastre que armaron es de una responsabilidad increíble. Nunca los escuché decir que cuando Macri tomó el crédito tenía que ir al Parlamento”, se quejó.

-¿Cree que tiene que haber una salida de acuerdo con el Fondo o hay salida sin acuerdo?

-Por supuesto que hay que buscar un acuerdo pero donde el Fondo mismo parta del reconocimiento de que se la mandó.

-¿Con la revisión que hizo?

-Y bueno, hay elementos muy claros. Dicen allí que el anterior gobierno puso una línea roja, cosa que no estaba dispuesto a hacer, el control de capitales y cuestiones cambiarias, pero después el propio Macri lo hizo, porque el cepo lo puso Macri. La deuda la defaulteó Macri. Ha sido una sucesión de mala praxis económica que fue convalidada completamente por el Fondo. El FMI tiene que reconocer la excepcionalidad que tuvo todo el proceso, la excepcionalidad que tuvo (por ponerle un nombre, porque hay que ver si no se violaron sus estatutos y leyes argentinas, pero llamémoslo así), la respuesta y la propuesta que la Argentina tiene que tomar en cuenta que un crédito dado de manera absolutamente desproporcionada, excepcional, de manera condescendiente con un gobierno que no hizo lo que había que hacer ni siquiera para proteger los recursos de generaciones; en ese sentido la respuesta del Fondo tiene que tener la misma excepcionalidad.

-¿Entonces con la revisión que hizo el Fondo no alcanza?

-Bueno, si el problema fue que el crédito se dio sin las condiciones necesarias, que después se dejó que se usara para la fuga de capitales, concepto que mencionan, que el gobierno se negaba a tomar la política de administración de recursos de administración que el propio Fondo le recomendaba…si tiene cuatro patas, cola, ladra, es un perro. Entonces me parece que en ese sentido el problema es qué definiciones toma con respecto a los acuerdos que le propone la Argentina.