Fallo $LIBRA: la controversial idea en la que se apoyó la Cámara para excluir a los querellantes del caso

Esta semana, la causa que investiga los hechos alrededor del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA que promocionó en redes el presidente Javier Milei y acabó sospechada de estafa tuvo un vuelco: la Cámara Federal confirmó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de excluir del caso a un grupo de damnificados que habían mantenido un rol activo en su desarrollo, proponiendo pruebas y dándole publicidad al expediente. Con ellos fuera, la acusación se debilita.

Los camaristas no fueron tan lejos como como el juez -que llegó a dudar de la titularidad de las billeteras virtuales de los damnificados- pero sí hicieron una valoración sobre el estado general de la investigación.

Es que fue la propia Cámara Federal —aunque otra sala— la que, tiempo atrás, había avalado la participación de estos mismos querellantes en el caso. Por eso, confirmar la decisión del juez que los apartó exigía explicar qué había cambiado desde entonces en el expediente.

Así, los jueces se apoyaron en una idea polémica: sostuvieron que el desarrollo de la investigación había “diluido” o “debilitado” la hipótesis de que los compradores de la moneda promovida por el Presidente fueron víctimas de un engaño.

Bertuzzi y Llorens Télam

El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, dice: “Con el progreso de la pesquisa se ha conformado un escenario que evidencia un debilitamiento de la teoría del caso contenida en la denuncia inicial”.

Más adelante, agrega: “La prueba colectada hasta el presente en función de la actividad desarrollada por las partes del proceso resulta indicativa de que, al día de hoy, la primera hipótesis criminal se encuentra diluida”.

En ningún tramo de la resolución los camaristas identifican qué elementos concretos de la investigación permiten sostener este supuesto retroceso en la causa. Solo afirman que los querellantes no han podido demostrar “ardid” o “engaño”, propios del delito de estafa, y que no lograron identificar la “afirmación falsa” que los llevó a comprar la moneda.

De ese modo, el fallo relativiza el peso de algo central en la vida de $LIBRA que fue el tuit con el que Milei promocionó la moneda y la anunciaba como un proyecto destinado a financiar emprendimientos argentinos, algo que nunca ocurrió. Por el otro, la idea de que la investigación fue debilitando la denuncia inicial contrasta fuertemente con la prueba reunida en el expediente.

La “prueba colectada”

La investigación del caso recibió cuestionamientos de las querellas fundamentalmente por su ritmo y por la falta de ejecución de algunas medidas puntuales. Pero aquellas otras medidas impulsadas por el fiscal Eduardo Taiano que sí se llevaron a cabo –allanamientos, peritajes y estudios de trazabilidad- arrojaron pruebas que, lejos de desacreditar la posible existencia de una maniobra coordinada o debilitarla, la afianzaron.

Los siete llamados telefónicos entre Milei y Novelli en la tardenoche en que la moneda nació, creció abruptamente y murió, así como los contactos posteriores del trader con la hermana y secretaria del Presidente, Karina Milei, son algunos de los elementos que desafían la decisión de este viernes de la Cámara.

El vínculo entre Milei y Novelli se remonta por lo menos hasta 2021

No acreditan una estafa, pero son indicios firmes de que existió algún grado de coordinación entre los principales involucrados en el caso, sobre todo teniendo en cuenta que, durante aquellos llamados, Novelli se encontraba en los Estados Unidos reunido con el creador del activo, Hayden Davis.

Esos contactos y la reunión que Milei y el lobista Novelli mantuvieron con Davis quince días antes en la Casa Rosada, muestran, además, que el vínculo que el Presidente y el lobista tenían desde que el primero daba clases en la academia de Novelli se estiraba hasta los días de $LIBRA.

Del celular de Novelli, la investigación judicial rescató otros elementos que apuntan en una dirección contraria al fallo. Dos de ellos son especialmente sugestivos: son imágenes de notas que Novelli guardó en su teléfono. Ambias tienen una baja definición, pero su texto alcanza a leerse.

Captura Captura

En una de ellas, fechada el 11 de febrero- tres días antes del lanzamiento de la moneda- el texto de Novelli describe paso a paso una supuesta contraprestación del Presidente a cambio de distintos desembolsos millonarios.

Uno de esos pasos, por ejemplo, dice: “$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis”. El 30 de enero, de hecho, Milei había anunció por redes que Davis lo estaba asesorando en cuestiones vinculadas con las criptomonedas.

En total, los distintos desembolsos referidos en esa anotación de Novelli suman US$5 millones.

La otra nota hallada en el celular del trader está fechada entre el colapso de la moneda y el tuit con el que Milei intentó despegarse del tema. Novelli parece sugerir cómo debe ser el contenido de un mensaje en redes que los separe del colapso de la moneda. “Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, dice el principio de un texto largo, que parece haber servido de modelo para lo que luego publicó el Presidente.

La investigación que, según el fallo de este viernes, fue debilitando o diluyendo parte del caso también acreditó que Davis, después de su reunión con Milei del 30 de enero de 2025, movió desde sus cuentas digitales cerca de US$5 millones, una cifra similar al monto total consignado en la nota del celular de Novelli.

La investigación judicial también pudo reconstruir que esos fondos terminaron en las cuentas de dos personas radicadas en el país: el jubilado Orlando Mellino y el trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco.

LA NACION contó que ambos están estrechamente ligados a una misma “cueva” o financiera que funcionó hasta hace pocos meses sobre la avenida Libertador, en Vicente López, y en la que acostumbraba a operar Novelli, tal como él mismo sostiene en distintas conversaciones con terceros que también constan en la causa.

Las fotos que constan en la causa de la visita al banco de la familia Noveli

La Justicia también tiene corroborado que el 4 de febrero, un día después de que Davis moviera cerca de US$4 millones desde sus cuentas digitales (ya había movido 1 millón el 30 de enero), Novelli fue registrado junto con su hermana y su madre cargando bolsos en una sucursal del Banco Galicia. Cuando el caso estalló, días después, Novelli regresó al banco y dejó las cajas vacías.

Rumbo a la Casación

La discusión se trasladará ahora a la Casación, a la Sala integrada por los magistrados Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y la jueza Ángela Ledesma.

En su momento, estos jueces ratificaron la permanencia de este grupo de querellantes en el expediente, pero podrían cambiar de postura, como lo hizo la Cámara este viernes.

En sus escritorios, ya tienen otra apelación, de un grupo distinto de presuntos damnificados, que aguarda resolución.

Son un grupo de ciudadanos bielorrusos que nunca formaron parte del caso y aseguran haber perdido alrededor de 4 millones de dólares con la compra de $LIBRA. Quienes conocen bien el recorrido del expediente señalan, sin embargo, que su situación es distinta a la del primer grupo de querellantes y que no tienen acreditada la titularidad de las billeteras con el mismo grado de certeza.