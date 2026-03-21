Bajo el radar, Massa pide “guardar el rifle sanitario” para rearmar a la oposición y sale al interior del país y la provincia

Detrás de la forzada reaparición de Cristina Kirchner para declarar en la causa de los Cuadernos y del lanzamiento del think tank con el que Axel Kicillof busca darle volumen a su proyecto presidencial, se suceden en el peronismo movimientos que comienzan a darle forma a un tercer espacio que, de establecerse, podría sentarse a la mesa que tomará las decisiones en 2027. La novedad es que Sergio Massa, que sigue volando bajo el radar, está muy activo en ese sentido.

El exministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria no aparece en público. Lo decidió ni bien perdió con Javier Milei en 2023 y mantiene esa lógica a rajatablas. No ofrece entrevistas ni participa de actos políticos. Pero según pudo saber LA NACION, inició en las últimas semanas una serie de visitas al interior del país y de la provincia de Buenos Aires para hablar mano a mano con dirigentes que no forman parte solamente del massismo.

De esas salidas trascendió una fotografía que publicó en sus redes el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien sostuvo que con Massa habló “sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza”. El jefe comunal destacó en el mismo mensaje que el peronismo volvió a ganar una elección de medio término “después de 25 años”. A cuenta de algunos indicadores económicos y de encuestas reservadas, empieza a expandirse en el PJ la idea de que los libertarios no son invencibles.

Por eso no puede considerarse una casualidad que Massa comenzó a dar señales de que está interesado en proseguir su carrera política. En 2024 y 2025 su discurso a puertas cerradas fue que estaba dedicado a su trabajo privado, vinculado al asesoramiento a empresas y dirigentes del exterior. Pero desde el inicio de 2026 desplegó una secuencia de contactos más que sugestivos: uno de ellos fue con Miguel Pichetto, quien transita el camino de regreso al peronismo.

Pichetto junto a Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, en una visita a Sidersa

Pichetto, que venía de visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria de San José 1111, se sentó a la misma mesa con Massa y el diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los dirigentes de su entorno al que el tigrense atribuye más proyección política. Si bien los términos de ese encuentro no trascendieron, luego el exministro comenzó a repetir una frase ante sus interlocutores de turno: “En el peronismo tenemos que guardar el rifle sanitario”.

La lógica de Massa no se aplica solo al caso de Pichetto –que estuvo en la vereda de enfrente junto a Mauricio Macri- sino que encierra una idea más densa: “En la Argentina hay un solo movimiento político más importante que el peronismo: el antiperonismo”, dice en la intimidad de sus oficinas de Retiro, en la sede del Frente Renovador. En el fondo, piensa que debe armarse un frente opositor amplio, sin reparar en procedencias ni aplicar el “peronómetro”.

De ahí que sigue con agrado el derrotero de Pichetto –que ya se mostró con Michel y Victoria Tolosa Paz en Sidersa y con el exarmador libertario Carlos Kikuchi en La Plata-, sino que además fomenta otro regreso a las fuentes: el de Emilio Monzó. No parece casual que el exmacrista amigo de Massa haya acompañado a Pichetto a la capital bonaerense y que luego se reuniera con Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, en la sede de la Gobernación.

Tensiones

El incipiente armado del tercer espacio en pugna –si se cuenta al kirchnerismo y al lanzando axelismo- pone en tensión a Massa tanto con Cristina Kirchner como con Kicillof. Con la expresidenta, el tigrense tuvo una última conversación subida de tono, en la que ella le reprochó que la rebeldía de jujeña Carolina Moisés, que ingresó al Senado porque él le habilitó la lista del PJ. La legisladora se fue del bloque porque la intervención kirchnerista la suspendió del partido en su provincia.

Cristina Kirchner en su última aparición pública, cuando fue a declarar en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos Marcos Brindicci

Con Kicillof, el problema radica en que el gobernador no lo quiere como un potencial adversario interno en la carrera presidencial y busca alternativas para consolidarlo como un aliado. En una reunión que mantuvieron en la sede porteña del Banco Provincia, el gobernador deslizó que su proyecto necesita un “candidato nacional” para competir en el territorio bonaerense en 2027, como una forma de apuntalar su propio trampolín presidencial.

La respuesta de Massa, según pudo saber este diario, fue esquiva. Le dijo a Kicillof que hay muchos dirigentes con aspiraciones de sucederlo en el sillón de Dardo Rocha en 2027, que los aliente a caminar y que, al final del recorrido, las encuestas expondrán quién se encuentra “electoralmente apto”. La sola sugerencia de que Kicillof le quiere “poner el collar” de una candidatura a gobernador fastidió a Massa, que mandó a su tropa a cruzar la versión.

La reciente interna del PJ bonaerense no despejó, en la mirada de Massa, el camino a la candidatura presidencial de Kicillof. De hecho, en su entorno comentan que hubo dos distritos emblemáticos en juego, Mar del Plata y San Nicolás, y destacan que resultó un “empate 1 a 1″ entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MdF), el espacio axelista, en un razonamiento bastante lejano a la matemática triunfalista de los partidarios del gobernador.

Kicillof en el lanzamiento de su corriente MdF en la ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, en el Frente Renovador deslizan que dado el escenario que se configura en el peronismo de cara a 2027, el kirchnerismo podría terminar encolumnado con Kicillof, en una vertiente de centroizquierda más nítida, para enfrentar al modelo centrista que comienza a armarse en este 2026. “Ahí la que define es Cristina, si asimila su nueva realidad o si la ´trosquea´ con algunos de La Cámpora que estarían más cómodos al lado de (Myriam) Bregman”, advierten.

No obstante, también hay dirigentes del massismo que sostienen que “no hay espacio” para divisiones electorales frente a La Libertad Avanza (LLA) y que siguen con mucha atención los planes del Gobierno por el formato que adoptarán las PASO. Los alienta la fuerte caída en las encuestas de imagen que detectaron en la figura de Milei -“11 puntos en las últimas cinco semanas”, apuntan- y la dificultad del Gobierno para afrontar los casos $LIBRA y Adorni.

“Hay que poner a Milei frente al espejo. El modelo económico lo va a exponer”, razonan cerca de Massa y repiten como un dogma: “Hay que superar la idea de que el peronismo no deja gobernar”. Mientras tanto, se sacuden las esquirlas de la AFA de Claudio Tapia y Pablo Toviggino y rechazan las sospechas por las maniobras con el dólar cuando Massa fue ministro: “Si miran a Coin X, se van a dar cuenta”, afirman. Pero más que en 2023, con catarsis incluida, ya piensan en 2027.