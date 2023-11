escuchar

MENDOZA.- Los mendocinos volvieron a darle la derecha a Javier Milei; y esta vez de manera contundente. Así, en sintonía con lo ocurrido en las primarias y luego en las generales, esta provincia se inclinó masivamente por el líder libertario, con más del 71% de los sufragios, mientras que Sergio Massa no logró el objetivo propuesto: superar el 33% de los votos. Debió conformarse con el 28 por ciento.

Así, en el distrito cuyano, que representa el 4% del padrón nacional, el jefe de La Libertad Avanza se quedó con un aplastador triunfo, frente a un peronismo que había jugado todas sus cartas, con ayuda de las históricas intendencias del PJ, militando “casa por casa”, intentando una nueva remontada. La mayoría de los pronósticos en Mendoza, tal como contó LA NACIÓN, fueron acertados.

“Es el gran triunfo de la ciudadanía contra las trampas. Son resultados muy positivos en Mendoza para Milei, con mesas por encima del 80 por ciento. Es un verdadero cambio para todos los argentinos, en temas claves como inflación, pobreza e inseguridad”, expresaron los principales dirigentes mendocinos de La Libertad Avanza, mientras empezaban a descorchar botellas espumantes en el bunker partidario. Entre otros, se destacaban los diputados nacionales electos Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Lourdes Arrieta. En el microcentro, con el correr de los minutos, comenzaron a congregarse los seguidores del presidente electo, con cánticos, banderas y bocinazos.

En Mendoza, el frente libertario estuvo enfocado en la fiscalización activa de los comicios , con el apoyo de los principales referentes del histórico Partido Demócrata y de referentes de La Unión Mendocina, que comanda Omar De Marchi, y de actuales figuras del Pro local, entre ellas la vicegobernadora electa, Hebe Casado. También participaron piezas de Cambia Mendoza, que representan al radicalismo mendocino, entre ellas Luis Petri, excompañero de fórmula de Patricia Bullrich y excontrincante de Alfredo Cornejo en la carrera a la gobernación, más allá del llamado a la neutralidad que había hecho el mandatario electo, quien felicitó a Milei.

“Una nueva etapa empieza en la Argentina. Un cambio profundo de rumbo económico y el final de un modelo que estaba claramente agotado. Felicito al presidente electo Javier Milei y le deseo el mayor éxito en su gestión”, escribió Cornejo en las redes sociales.

Rumbo al balotaje, los candidatos también centraron sus campañas en territorio cuyano, de marcado perfil antikirchnerista, donde la ciudadanía había dejado en claro su preferencia por Milei en las elecciones generales, con más del 40% de los votos, aunque Massa, con el 24%, había sido el que más creció después de las PASO. Por eso, el operativo seducción de los indecisos fue una constante de las últimas semanas, volcándose finalmente por el líder de La Libertad Avanza.

Con este resultado, el justicialismo no logró hacer una buena performance, atento al magro resultado en las primarias nacionales y en los comicios provinciales, donde no superó el 16% de los votos. No alcanzó para dar el empujón en el conteo nacional de Massa ni para dejar en claro el camino hacia la reconstrucción del partido a nivel local, más lejos del kirchnerismo y más cerca del peronismo histórico.

LA jornada transcurrió sin sobresaltos y participó más del 77% del padrón, que reunía a 1.524.882 votantes, en 646 escuelas habilitadas, con 4.357 mesas. En las generales de octubre se registró la misma cifra de presencia en las urnas, frente al 71% qde las primarias de agosto. En cuanto al voto en blanco, se ubicó por debajo del 1,5 por ciento.

El 22 de octubre Milei se quedó con la elección en Mendoza pero con menos sufragios que en las primarias, al tiempo que Patricia Bullrich redujo su performance, sosteniendo el segundo lugar, mientras que la sorpresa la dio el peronismo: Massa aumentó significativamente su desempeño en las urnas, a tono con el resultado a nivel nacional que lo metió en el balotaje. De acuerdo con el escrutinio definitivo, LLA obtuvo 42% de las voluntades, mientras que la presidenta del PRO alcanzó el 26% de los sufragios. En el caso de UPP, el desempeño en las urnas fue del 24%.

El ministro de Economía fue el único que logró crecer, en más de 7 puntos, lo que envalentonó al histórico partido en ir por más, soñando con dar el batacazo este domingo, pero finalmente se cumplieron los pronósticos: Milei consolidó el triunfo previo, y de manera arrolladora.