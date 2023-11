escuchar

“Quiero fiscalizar, pero me dicen que ya no hay lugar”. “En La Matanza está todo completo, me mandaron a José C. Paz”. Frases así se repetían en las redes sociales y chats de WhatsApp durante las últimas semanas entre jóvenes del corredor norte del conurbano. Todos coincidían en que se trata de un fenómeno nuevo, una movilización pocas veces vista, y que se dio también en otros lugares de la provincia y del país. Exalumnos de decenas de colegios de distintos lugares organizaban chats masivos y compartían formularios para disponer de una masiva red de voluntarios y capacitarlos, desde La Matanza hasta Tigre. Los grupos de WhatsApp colapsaban, uno detrás de otro, por la cantidad de sus participantes.

“Nunca vi algo así. Salió de los propios jóvenes, se armaban grupos que se iban completando. Yo llegué a contabilizar cinco. El máximo que permite WhatsApp en un grupo es de 1024 personas, y se iban completando de un minuto para otro”, dice Agustín Astarloa, de 23 años, que fiscalizó por cuarta vez hoy, esta vez en José C. Paz. “Me anoté enseguida, y recibí un mensaje que me avisaba que quedaba como suplente. Estaba todo completo”, dijo con sorpresa, y contó que se terminó inscribiendo en otro grupo, para una zona en la que le habían dicho que faltaban.

¿Qué hubo de distinto en estas elecciones, en esta campaña tan atípica? El mensaje del “cambio” que prometían tanto Javier Milei con su motosierra como Patricia Bullrich y, ya en las últimas semanas, paradójicamente, el propio candidato oficialista, Sergio Massa, claramente fue dirigido a ese electorado, que parece haberse volcado masivamente tanto en las PASO como en la primera vuelta presidencial por el candidato de La Libertad Avanza.

“Este año somos muchísimos más, nunca vi que rechazaran a fiscales”, decía al mediodía otro joven, de 28 años, que fiscalizaba en otra mesa del conurbano, para La Libertad Avanza. “Sabemos que la gran batalla es en el conurbano, pero al menos intentamos cuidar los votos”, decía.

Más de 8 millones de personas que en la primera vuelta no eligieron ni a Massa ni a Milei tuvieron que votar hoy por otro candidato. Son las reglas del balotaje. La gran mayoría de estos votantes se presentaron a sufragar obligados a optar por el “mal menor”, o incluso a votar en blanco. Esta movilización casi espontánea de jóvenes en defensa del voto, esta politización, que no debe ser confundida con adoctrinamiento, solo puede ser interpretada como una de las pocas luces de esperanza que emergieron de una de las campañas más sucias en los últimos años. Gane quien gane, además de enfrentar un descalabro económico y un desafío político descomunal, el próximo presidente tendrá fundamentalmente una deuda con estos jóvenes.

