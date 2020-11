Banderazo 8N: a qué hora y dónde es la convocatoria

El banderazo #8N, organizado por distintos sectores de la sociedad y productores de diversas regiones, fue convocado para este domingo en más de 200 pueblos, ciudades y cruces de rutas Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 15:15

El banderazo #8N, organizado por distintos sectores de la sociedad y productores de diversas regiones, fue convocado para este domingo en más de 200 pueblos, ciudades y cruces de rutas en los que hay actividades programadas.

Recordando la última multitudinaria manifestación del 12 octubre pasado, los manifestantes se movilizarán a las 17.

El lema propuesto para esta nueva marcha es "Libertad. Justicia. Constitución", según un comunicado de la organización de productores autoconvocados "Campo Más Ciudad". "Tres pilares de la patria que están siendo amenazados por el Gobierno", destacó el texto.

Ya son más de 200 los puntos de encuentro confirmados para la movilización de este domingo, con epicentro en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Además del crecimiento en cuanto a la cantidad de localidades, la agrupación espera una mayor concurrencia a cada uno de los lugares.

Recordando la última multitudinaria manifestación del 12 octubre pasado, los manifestantes se movilizarán a las 17.00 a los distintos puntos de encuentro con consignas en defensa de la Libertad, la República y la Justicia Crédito: Facebook

Desde la agrupación, pidieron libertad para producir, para ahorrar, para progresar, para comerciar y para desarrollarse. También reducir los impuestos y retenciones, terminar con el cepo y bajar el gasto público. "Ningún país puede crecer si sus ciudadanos son esclavos que trabajan para mantener a políticos caros e ineficientes", manifestaron en el comunicado.

Además, exigieron una Justicia independiente, con reglas claras e iguales para todos. "Rechazamos todo intento de reformar el Poder Judicial, remover jueces e imponer un procurador sin consenso real de todos los espacios políticos. Pedimos a los jueces que las penas sean efectivas y que todos los presos liberados con la excusa del Covid-19 retornen a prisión", agregó el escrito.

Libertad y justicia fueron las dos consignas más repetidas en los carteles de la protesta del 12 de octubre que combinó un clima de enojo y fervor patriótico en el Obelisco Fuente: LA NACION - Crédito: Julian Bongiovanni

Para esta marcha, se incorporarán las provincias de La Rioja y Catamarca, que estuvieron ausentes en las convocatorias anteriores. Y se hará una movilización en la ciudad de Formosa. "Las protestas en el feudo de Gildo Insfrán son un síntoma más de que el hartazgo de la sociedad argentina alcanzó su límite. El fracaso de la política sanitaria y económica, junto al avance del gobierno contra la Justicia, la Libertad y la propiedad privada, nos arrastran a una tragedia social. La salida pacífica se percibe cada vez más lejana", agregaron desde la organización.

La agrupación "Campo Más Ciudad" también pidió respetar la Constitución. "Todas las restricciones de circulación y las barreras de acceso a las provincias deben cesar de inmediato. El Congreso debe funcionar en forma presencial, y las leyes que fueron aprobadas en forma virtual sin consenso deben declararse nulas. La propiedad es un derecho consagrado por la Constitución, el Estado debe combatir activamente las usurpaciones y todos los funcionarios públicos que participaron de ellas o las apoyaron deben renunciar", afirmó el comunicado.

El lema propuesto para esta nueva marcha es "Libertad. Justicia. Constitución" Crédito: Facebook

Según los productores, estas exigencias no son negociables. "Si no se cumplen estas condiciones, no hay ninguna posibilidad de recuperación para la economía y la sociedad argentina. Esta marcha es la manera de hacer llegar el pedido a los funcionarios de los tres poderes", destacó el texto de la organización.

La usurpación que sufrió Luis Etchevehere, exministro de Agroindustria y de la Sociedad Rural Argentina, por parte del Proyecto Artigas, el movimiento liderado por Juan Grabois, es uno de los puntos que más enfureció a los productores, que además temen que ese delito se extienda a otras propiedades privadas.

El banderazo #8N también fue convocado en diferentes puntos del exterior del país, como Alemania, México, Suiza y Uruguay.

Puntos de encuentro

Buenos Aires:

Adrogué: Plaza Almirante Brown



Arrecifes, Plaza Mitre Avellaneda, Plaza Adolfo Alsina

Azul, Plaza San Martín

Bahía Blanca: Teatro Municipal

Balcarce: Plaza Libertad Baradero: Plaza Mitre

Carlos Casares: Municipalidad (luego caravana por la ciudad)

Castelli: Parque San Martín (luego caravana por la ciudad)

Chacabuco: Plaza San Martín

Chascomús: Reloj de los Italianos

Claromecó: Reloj de Av. Costanera

Coronel Suárez: Plaza San Martín

Daireaux: Plaza San Martín

Dolores: Plaza Castelli

Gral. Arenales: Cruce R50 y R65

Gral. Las Heras: Plaza Principal

Junín: Plaza 25 de Mayo

La Matanza: Av. de Mayo y Rivadavia (Ramos Mejía)

La Plata: Plaza Moreno

Lanús: Plaza San Martín

Las Flores: Plaza Mitre

Lezama: Plaza de la Autonomía

Lincoln: Plaza Rivadavia

Lobos: Plaza 1810

Lomas de Zamora: Plaza Grigera

Luján: Acceso Oeste y Av. Nuestra Señora de Luján

Mar Azul: 3 y Mar del Plata (luego caravana a Villa Gesell)

Mar Del Plata: Monumento a San Martín, Pedro Luro y San Luis

Mercedes: Estación La Trocha, caravana

Merlo: Mástil de Merlo, de ahí en caravana a San Antonio de Padua

Monte Grande: Plaza Mitre

Morón: Plaza San Martín

Navarro: Terminal de ómnibus (de ahí caravana a Plaza San Lorenzo)

Necochea: Plaza Dardo Rocha

Olavarría: Plaza Coronel Olavarría

Olivos: Frente a la Quinta Presidencial

Pehuajó: Av. Labarden y Goyena

Pergamino: Plaza Merced

Quilmes: Mitre y Rivadavia

Salazar: Plaza Raimundo Salazar (frente a la Iglesia)

San Andrés de Giles: Cruce autopista 7 y RP41 (16 horas)

San Antonio de Areco: Plaza Arellano

San Antonio de Padua: Esteban Echeverría esquina Rivadavia, luego caravana

San Nicolás de los Arroyos: Plaza Mitre y caravana por la ciudad

Tandil: Plaza Independencia

Trenque Lauquen: Plaza San Martín

Tres Arroyos: Plaza San Martín

Villa Gesell: Boulevard y Paseo 102

CABA

Plaza de Mayo

Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca: Plaza 25 de Mayo

Chaco

Barranqueras: Plaza 25 de Mayo



Charata: Cruce RN 89 y acceso Calle Güemes

Resistencia: Plaza 25 de Mayo

Villa Ángela: Camping Municipal Hugo Arece

Chubut

Comodoro Rivadavia: Alsina y San Martín en Caravana

Esquel: Plaza San Martín

Puerto Madryn: Monumento a la Galesa

Trelew: Plaza Independencia

Córdoba

Alta Gracia: El crucero (de allí, caravana a Plaza Solares)



Arroyito: Plaza 25 de Mayo

Bell Ville: Estación de Tren, Monumento a Sarmiento

Berrotarán: Plaza Saturnina Berrotarán

Canals: Plaza Argentina

Capilla del Monte: Plaza San Martín (16 hs.), Colonia Caroya: Rotonda de Sinsacate, Córdoba: Patio Olmos

Coronel Moldes: Plaza Nicolás Avellaneda

Corral de Bustos: Plaza 25 de Mayo

Dean Funes: Explanada del Ferrocarril Belgrano

Freyre: Reloj de la Plaza

General Cabrera: 16:30 Plaza Central, luego caravana a Deheza, General Deheza: Ingreso a Solares del Sur, luego caravana a la Plaza Hernando: Plaza San Martín

Jesús María: Rotonda de Sinsacate. Se realizará asamblea popular.

Laboulaye: Plaza Gral. Paz

La Cumbre: Frente a la municipalidad

Las Perdices: 16:30 caravana a Gral. Deheza

Las Varillas: Rotonda R158

Marcos Juárez: Rotonda Rogelio Fogante en caravana al anfiteatro

Mina Clavero, Cura Brochero y Pampa de Pocho: Rotonda de ingreso a Mina Clavero

Oncativo: Plaza Gral. Paz

Porteña: Caravana desde Plaza José María Paz

Río Cuarto: Plaza Roca

Río Tercero: Plaza San Martin

San Francisco: Av. Cervantes y Av. Triguero

Santa Rosa de Calamuchita: Frente a la Iglesia

Vicuña Mackenna: Estación de ferrocarril, luego caravana por la ciudad

Villa Allende: Polideportivo

Villa Carlos Paz: Costanera y Nahuel Huapi (caravana hasta el Playón Municipal)

Villa del Rosario: Plaza principal

Villa Dolores: Rotonda de ingreso a Plaza Mitre

Villa General Belgrano: Plaza José Hernández

Villa María: Plaza Centenario del Centro

Corrientes

Bella Vista: Plaza Principal

Corrientes: Costanera Sur

Curuzú Cuatiá: Plaza Belgrano

Goya: Plaza Principal (16 hs.)

Mercedes: Rotonda del Gaucho

Paso de los Libres: Avenida R. Ortiz

Entre Ríos

Cerrito: Plaza Las Colonias

Colón: Plaza Washington

Concepción del Uruguay: Plaza Gral. Ramírez

Concordia: Plaza Urquiza

Crespo: Cruce R131 y R12

Federación: Plaza 9 de Julio

Federal: Plaza Urquiza

Feliciano: Plaza Independencia y caravana por la ciudad

Gualeguay: Plaza Constitución

Gualeguaychú: Plaza Colón

La Paz: Parque Industrial

Nogoyá: Plaza Ramírez

Paraná: Frente a la Catedral

Puigari: Costa Grande y Libertador San Martín. Acceso a Puigari (16:30 hs.), desde ahí caravana a Crespo

Rosario del Tala: Plaza Libertad

San José: Plaza Urquiza

Victoria: Vieja Estación

Villaguay: Alfonsín y Santa Rosa, luego caravana

Formosa

Formosa: Plaza San Martín

Laguna Blanza: Plaza San Martín

Laguna Naineck: Plazoleta Santa Rosa de Lima

Jujuy

San Salvador: Plaza Belgrano

La Pampa

Ataliva Roca, Doblas y Quehué: Cruce RN35 y RP 18 para ir a Santa Rosa (15 hs.)

Gral. Acha: Gral. Acha en Santa Rosa

Indendente Alvear: Cruce R1 y R2

Realicó: Plaza principal, Av. Mullaly

Santa Rosa: Vías del Ferrocarril (16 hs.)

Victorica: Caravana desde Casa del Bicentenario hasta la Plaza Central (16 hs.)

La Rioja

La Rioja: Plaza Facundo Quiroga

Mendoza

Malargüe: San Martín y Gral. Roca

Mendoza: San Martín y Peatonal

San Rafael: Rotonda del Mapa

Misiones

El Dorado: Plaza Sarmiento

Oberá: Plaza Seca, Iglesia de San Antonio

Posadas: Plaza San Martín

Puerto Esperanza: Plaza San Martín

Neuquén

Centenario: Plaza San Martín, luego caravana

Cutral Co: Plazoleta del Reloj

Neuquén: Plaza de las Banderas a Monumento San Martín

Plaza Huincul: Plazoleta del Reloj

San Martín de los Andes: Plaza San Martín - Centro Cívico

Río Negro

Allen: Plaza San Martín

Bariloche: Centro Cívico

Choele Choel: Chile y Avellaneda

Cinco Saltos: Plaza San Martín

Cipolletti: Alem y Kennedy y luego a Plaza San Martín

El Bolsón: Plaza Pagano

General Roca: Alsina y San Juan Las Grutas, Plaza Luis Piedrabuena Viedma: Centro Cultural

Villa Regina: Plaza de los Próceres

Salta

Las Lajitas: Monumento al Gaucho

Metán: Cruce de ruta 16 y 34 (18 horas). Estacionados en la banquina con banderas

Rosario de la Frontera: Plaza Independencia

Salta: Campo Histórico de la Cruz y caravana al Monumento a Güemes

San Juan

Angaco: Plaza Departamental, luego a Plaza 25 de Mayo

San Juan: Frente a la Catedral

San Luis

Merlo: Rotonda de Turismo

San Luis: Plaza Pringles

Villa Mercedes: Plaza San Martín

Santa Cruz

Caleta Olivia: El Gorosito

El Calafate: Plazoleta Perito Moreno y caravana

Río Gallegos: Reunión en costanera y caravana por el centro

Santa Fe

Armstrong: Cruce Montes de Oca y caravana a Cañada de Gómez

Arrufo: Cruce RN 34 y RP 39

Avellaneda: Calle 21 y R11

Bustinza: Ruta 9 y Marconi, caravana hacia cruce R9 y R178

Cañada de Gómez: Ruta 9 y Marconi, caravana hacia cruce R9 y R178

Casilda: Plaza de los mástiles (luego caravana por la ciudad)

Coronda: Plaza Urquiza

Correa: Ruta 9 y Marconi, caravana hacia cruce R9 y R178

Esperanza: Plaza San Martín (luego caravana por la ciudad)

Firmat: Cruce de R33 y R93

Galvez: Club Polideportivo Jorge Newbery

Laguna Paiva: Plaza Reynaldo Cullen

Las Parejas, Las Rosas, Montes de Oca y Bouquet: Cruce Montes de Oca y caravana a Cañada de Gómez

Rafaela: Plaza 25 de Mayo

Reconquista: Calle 21 y Ruta 11

Rosario: Monumento a la Bandera

San Antonio y alrededores (Departamento Castellanos): Cruce R13 y R66

San Javier: Ruta 1 y Poeta J. Migno

San Jorge y alrededores (dpto. San Martín): Cruce R13 y R66

San José: Ruta 92

San Justo: Plaza Gral. San Martín

San Lorenzo: Av. San Martín y Bv. Sargento Cabral (luego caravana por la ciudad)

Santa Fe: Plaza de la Casa de Gobierno

Santa Teresa: Cruce de RP18 y RP90

Sunchales: Plaza Libertad

Tortugas: Ruta 9 y Marconi, caravana hacia cruce R9 y R178

Totoras: Ruta 9 y Marconi, caravana hacia cruce R9 y R178

Venado Tuerto: Rotonda Ruta 8 y 33 (16 horas), luego caravana al centro)

Vera: José Houriet y San Martín

Villada: Ruta 9 y Marconi, caravana hacia cruce R9 y R178

Villa Mugueta: Ruta 9 y Marconi, caravana hacia cruce R9 y R178

Wheelwright: Estación de trenes

Santiago del Estero

Añatuya, Colonia Dora, Herrera, Icaño, Mailín y Real Sayana: Cruce R92 y R34

Bandera: Plaza de los Próceres

Quimilí: Rotonda R92, R89 y R116

Santiago del Estero: Monumento F. De Aguirre (16 hs.)

Selva: Plaza 9 de Julio

Tierra del Fuego

Ushuaia: Plaza Cívica (Maipú y Lasserre)

Tucumán

San Miguel de Tucumán: Plaza Urquiza

Yerba Buena: Plaza Marcos Paz

Exterior:

Alemania

Hamburgo: Rathaus (12 horas)

Koln: Domplatte Kolnerdom

Brasil

Camboriu Plazoleta San Martin

España

Tarragona (15 horas)

México

Ciudad de México: Explanada del parque México (14 horas)

Suiza

Zurich: Helvetiaplatz

Uruguay

Montevideo: Rambla y Av. Brasil (17 horas)

Punta del Este: Los Dedos