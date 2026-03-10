La defensa de Cristina Kirchner apuntó contra el presidente Milei por haber dicho que “seguirá presa” por el caso Cuadernos

“Sigan mintiendo. Manga de ladrones. Mangas de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos. Va a seguir presa por el Memorándum con Irán. Va a seguir preso [sic] por lo que hicieron en Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Las palabras del presidente Javier Milei en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso se hicieron presentes este martes en la causa de los Cuadernos de las Coimas. La defensa de Cristina Kirchner pidió unos minutos para exponer y las repuso en un video, denunciando una “injerencia indebida” por parte del Poder Ejecutivo en la Justicia y pidiendo al Tribunal Oral Federal N° 7 un acto de defensa.

“O se defiende hoy la Justicia con coraje y con firmeza o mañana no habrá Justicia que podamos defender”, sostuvo Beraldi.

“Ustedes han visto que el Presidente de la Nación, nada que menos que el Presidente de la Nación, en uno de los actos más importantes que se dan en el ejercicio de nuestro sistema democrático. En el recinto del Congreso, en presencia de todo el cuerpo legislativo, de los demás ministros del Poder Ejecutivo, y en presencia de los tres jueces que hoy integran la Corte Suprema de la Nación, ha vertido expresiones que afectan de manera directa el desarrollo de este proceso. Anunciando que en esta causa que ustedes tienen para resolver, mi defendida va a terminar presa”, sostuvo.

Beraldi calificó al hecho como de una gravedad institucional “sin precedentes”, y sostuvo que requería una “manifestación expresa” por parte del tribunal y la fiscal Fabiana León.

Previamente a su intervención, luego de rechazar la ola de cuestionamientos que gran parte de los imputados dirigieron contra el proceso, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, solicitó adecuar al proceso algunas de las expresiones que los abogados defensores tuvieron en sus planteos. Durante las cuestiones preliminares, habían sobresalido las palabras de José Manuel Ubeira, defensor de Oscar Thomas, quien sostuvo que en su barrio, a los arrepentidos se les decía “buchones”.

Ahora fueron los defensores de los imputados -algunos- quienes se acoplaron al pedido de Beraldi y pidieron al Tribunal un pronunciamiento sobre los exabruptos de Milei al inaugurar la asamblea, el domingo 1 de marzo.

La fiscal Fabiana León tomó el guante y dijo que, “lamentablemente”, ya había escuchado a “varios presidentes y presidentas” expedirse sobre causas judiciales en trámite. “Es una conducta que debe ser advertida como impropia por parte de los otros poderes. De la misma forma que es impropio cuando los hacen los miembros del poder legislativo”, destacó.

Y advirtió: “No existe ninguna posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, o que algún miembro del Poder Legislativo , ni siquiera un miembro del Poder Judicial, puedan hacerme tomar decisiones que no sean las que consideren que corresponden”.

Por su parte, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, se limitó a sostener lo siguiente antes de concluir con la audiencia: “Somos un tribunal de Justicia de la Nación y estamos aquí presentes para garantizar un juicio justo que se adecúe estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

Noticia en desarrollo