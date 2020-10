El casero del campo que los Etchevehere tienen en Entre Ríos dio detalles sobre la usurpación de los militantes del Proyecto Artigas que responden a Juan Grabois Crédito: TN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2020 • 09:32

El casero de la familia Etchevehere, Omar Barreto, contó detalles sobre la usurpación del campo Casa Nueva que realizaron militantes que responden a Juan Grabois. "Ellos no hacían casi nada, estaban un rato a la mañana en la huerta y nada más", dijo Barreto y agregó que "a la noche cantaban hasta las 3 o 4 de la mañana, estaban como de vacaciones".

Durante una entrevista con la señal TN, el casero de los Etchevehere relató cómo empezó la ocupación de la estancia, que se extendió por dos semanas y terminó este jueves 29 de octubre alrededor de las 19, cuando los militantes del Proyecto Artigas se retiraron de la propiedad horas después del fallo de la jueza María Carolina Castagno que ordenó el desalojo.

"El primer día vino esta señora, Dolores Etchevehere, que yo no había visto nunca en la estancia desde que entré en enero. Me saluda y me dice '¿Usted es Barreto, el marido de Ramona?. Yo soy Dolores, la dueña de la estancia", dijo Barreteo y agregó: "Yo la saludé porque soy una persona educada".

Luego, contó que Dolores y los que la acompañaban "me pedían que les entregara la llave de la casa principal. Les dije que no la tenía, que la tenían los señores, después la agarraron a mi señora, la metieron en mi casa, yo no sabía nada que estaban usurpando ni nada.".

Barreto dijo que "después fueron a mi casa diciéndome que querían ser buenos vecinos, que compartiera con ellos el mate y que querían ser amigos, pero yo les dije que no me comprometieran, que yo tenía mi trabajo que yo respetaba a mis patrones".

Sobre la rutina de los militantes del Proyecto Artigas, el casero dijo: "Ellos no hacían casi nada, estaban un rato a la mañana en la huerta y nada más. Después tomaban sol, mateaban", dijo el casero que fue un testigo presencial de la usurpación y agregó que "a la noche cantaban hasta las 3 o 4 de la mañana, estaban como de vacaciones".

Además, Barreto dijo que los seguidores de Grabois: "Armaron una especie de perímetro, y me dejaban en mi lado, y ellos estaban en el otro lado".

Según el casero de los Etchevehere, cuando los usurpadores abandonaron la propiedad dejaron un gran desorden. "Apenas se fueron fuimos con mi señora a ordenar un poco, dejaron un desastre, todos desordenado, sucio.", dijo Barreto.

La muerte del carnero

Barreto también reconstruyó la muerte del carnero, un episodio que Luis Miguel Etchevehere compartió en sus redes sociales con profundo pesar. Según el casero, al poco tiempo de ingresar a la propiedad, los seguidores de Grabois desconectaron el tendido del boyero eléctrico y, de esa forma, los animales tuvieron acceso a la alfalfa "y ahí se empastaron".

Además, el empleado de los Etchevehere mostró el horno de barro que los militantes del Proyecto Artigas dejaron a medio construir cerca de la casa. "Les faltaba poco para terminarlo, pero quedó sin techo".