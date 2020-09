Ayer, un grupo de vecinos de Pilar impidió el ingreso de Lázaro Báez al country adonde tenía previsto cumplir su prisión domiciliaria Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Inés Beato Vassolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 13:47

Los vecinos del country Ayres del Pilar se enteraron ayer por los medios de comunicación que Lázaro Báez finalmente sería excarcelado y trasladado del penal de Ezeiza al barrio, en donde lo esperaba su novia, Claudia Insaurralde.

De inmediato, empezaron a circular convocatorias por WhatsApp para manifestarse en la puerta del country e impedir el ingreso de Báez. La iniciativa no solo surgió entre los residentes de Ayres. Según afirman algunos testigos, también se difundieron mensajes de vecinos de Pilar y de otros barrios cerrados, citando al cacerolazo en rechazo a la llegada del empresario vinculado con el kirchnerismo.

Sin embargo, la convocatoria no fue masiva sino que se gestó de a pequeños grupos, en simultáneo, ya que las posturas entre los vecinos del country son dispares.

"En el chat del barrio hay personas sensibles y afines al kirchnerismo, no se puede coordinar por ahí. Esto lo vamos difundiendo entre los que pensamos parecido", explicó a LA NACION una de las vecinas que asistió a la movilización, y agregó: "De hecho, empezamos con dos cacerolas y cinco personas, y luego empezó a sumarse más gente".

Aquellos que se oponían al ingreso de Báez al country estuvieron atentos, durante todo el día, al movimiento del empresario kirchnerista; y, alrededor de las 18.30, a dos meses de la movilización anterior, volvieron a llevar sus cacerolas a Colectora Oeste, en repudio a la corrupción, a la impunidad y al accionar de la Justicia.

"Es una desgracia que venga, por varios motivos. Primero, no está pagando las expensas y va a estar cuidado por la seguridad que pagan otros. Segundo, por el tema judicial; no se puede creer que todavía den vueltas, cuando está demostrado todo lo que se robó", dijo, a LA NACION, una mujer que hace más de 15 años que reside en Ayres con su familia.

Lázaro Báez, anoche, en el móvil del Servicio Penitenciario Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Convocatoria extensiva

Según la mujer -quien prefirió no identificarse-, a la manifestación fueron "vecinos no solo de los barrios cerrados, sino gente que vive en casas a la calle, por la zona, y está convencida de que esto no va más".

"Ayer se demostró, una vez más, que la gente está harta de la corrupción. Fue una aviso para el Gobierno y para la Justicia. Estamos esperando verlos actuar", afirmó la residente de Ayres del Pilar.

Los manifestantes coinciden en que el cacerolazo "se mostró violento" en los medios, pero, por el contrario, fue "pacífico" y existió un buen manejo de la situación por parte del personal policial y los operarios de seguridad del country. El único momento crítico, según indicaron a LA NACION, fue cuando el móvil que trasladaba a Báez intentó ingresar al barrio por última vez.

El rechazo de los vecinos de Ayres del Pilar a que Lázaro Báez ingrese al barrio Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

"En alerta"

"El camión avanzó con la barrera cerrada, se la llevó por delante y la rompió. Ahí fue cuando tiraron huevos y una persona rompió el parabrisas del vehículo, en su defensa, porque se lo estaban llevando por delante. Aún así, el auto no frenó, y uno de los manifestantes terminó tirándose al piso", explicó otra vecina de Ayres, que también estuvo presente ayer.

Al margen de las causas judiciales de Báez, la mujer sostuvo que los residentes de Ayres repudian al empresario por no considerarlo "vecino" del barrio: "Acá hay muchos residentes vinculados a la corrupción y al kirchnerismo, pero nunca pasaron por esto porque son vecinos de siempre. Él nunca vivió acá, es una de sus tantas casas y se le ocurre venir porque no tiene a dónde resguardarse".

Si bien pareciera haberse consagrado el triunfo de los manifestantes, y los abogados de Báez estarían en busca de otro paredero para el empresario, los vecinos se mantienen alertas. Hoy, sus grupos de WhatsApp volvieron a activarse y comenzó a difundirse otro mensaje: "Advertencia. Hay rumores de que Lázaro Báez intentará volver a entrar. Esta movida es ciudadana, todo Pilar convocado. Ayer fue la prueba: si nos expresamos, se logran resultados".

"Si intenta regresar al country, nos volveremos a manifestar. Si no nos movemos, van a seguir avanzando sobre nosotros", aseguró una vecina.