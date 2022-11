Berni no renuncia y desafía a los intendentes: “Los actores que no están presentes deben asumir su compromiso”

escuchar

LA PLATA.- El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que no se va de su cargo. “Sólo rumores. Estuve trabajando hasta anoche con el Gobernador” , dijo. Fue más allá: respondió a las críticas de los intendentes sobre su gestión al frente de la Policía bonaerense. “Donde hay actores que no están presentes es importante que asuman el compromiso” , espetó.

Por si fuera poco, Berni respondió a las denuncias de enriquecimiento ilícito con un abierto desafío político: “Todo mi patrimonio- a diferencia de muchos- está a la vista” , dijo.

Propiedad de Sergio Berni (lote baldío) en el km 6 de la avenida Bustillo Marcelo Martínez

El ministro de Seguridad provincial se refirió en la misma línea a la denuncia judicial presentada en su contra por diputados la Coalición Cívica: “He sido blanco de una operación de prensa. No es la primera vez. Ya me lo hicieron en 2015. Bienvenido el adelantamiento del año electoral. Yo soy un actor de la política” , ironizó.

“En este país donde ensuciar es gratis hacen este tipo de denuncias -se quejó Berni-. En 2015 me hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto la Corte Suprema y su Tribunal donde están los peritos más exigentes del país durante cuatro años estudiaron mi patrimonio y me sobreseyeron. Voy a hacer lo mismo: me voy a presentar en la justicia para que periten mi patrimonio . Todo mi patrimonio -a diferencia de muchos- está a la vista”.

Berni respondió así ante una denuncia judicial promovida por la Coalición Cívica por el incremento de sus bienes, en particular por propiedades en Río Negro. En esa provincia tiene una casa en la costa del lago Nahuel Huapi y tres departamentos. Berni dijo que la justicia ya revisó sus cuentas y lo sobreseyó.

Sergio Berni y Elisa Carrió Collage

Acto seguido contraatacó a a los que critican su gestión: “Nos propusimos un plan de seguridad contra viento y marea”, dijo. “La seguridad es multicausal, convergen diferentes factores. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires hacemos todas las inversiones. Pero necesitamos un compromiso de todos los actores . Y por eso trabajamos mucho con los intendentes: entendemos que hay que ir a la génesis del conflicto. Habrán escuchado el mapa del calor. Para ir a la génesis del delito hay que ir a los lugares más postergados. Donde hay actores que no están presentes es importante que asuman el compromiso que asumimos permanentemente”, retrucó.

Berni aseguró que en su gestión bajó el 20 por ciento los delitos, sin dar más estadísticas. Luego exigió: “Necesitamos que todos los actores se comprometan”, dijo en referencia a los que lo critican por falta de gestión en territorio. “No sólo con inversión: con estar, con trabajar, con recorrer los barrios, con entender lo que la seguridad significa”, afirmó. “Estoy convenido que si todos los actores del gobierno nacional, provincial y de la sociedad civil, del poder judicial y legislativo encuentran el canal, el conflicto lo podemos resolver más rápido”, enumeró.

El ministro habló así durante una recorrida de entrega de patrulleros por Nueve de Julio y Azul. El acto fue difundido en la agenda oficial del gobierno de Axel Kicillof que lo ratificó en el puesto al mostrar que está activo y trabajando a cargo.

Kicillof, que hasta ahora lo sostiene pese a las fuertes críticas de los intendentes y las diatribas de Cristina Fernández por la inseguridad en el Gran Buenos Aires, lo hizo hablar en el interior de la Provincia, con micrófono abierto en conferencia de prensa, para que el funcionario ejerza solo y a distancia su defensa por la acusación de enriquecimiento ilícito .

Berni se mostró activo y dispuesto a responder preguntas durante dos visitas a las localidades de Azul y Nueve de Julio. Entregó 16 patrulleros en la primera ciudad y 23 patrulleros en la segunda. Además brindó una conferencia de prensa. “Esta construcción de seguridad es multi-agencial, multi-disciplinaria. Nosotros tenemos un gran problema con la justicia. La justicia está sobrepasada también . Estoy seguro de que así como nosotros planteamos una reforma policial, la justicia se plantea una reforma judicial. Estamos hablando de respuestas eficientes alado de cada uno de los vecinos” dijo.

El gobierno de Kicillof, en tanto, tomó distancia de quienes interpretaron el discurso de Cristina en el estadio único Diego Maradora como un pedido para que el excoronel se aparte de su puesto. “Por el momento no hay ninguna novedad” , dijeron en la Casa de Gobierno de La Plata.

“Cristina no exigió que Berni se vaya. Si fuera así ya no estaría en el cargo: fíjense que tras la derrota de las PASO hizo volar a Kicillof al sur para pedir el reemplazo de Carlos Bianco por Martín Insaurralde en menos de 48 horas -dijo una persona de confianza del Gobernador y de la Vicepresidenta-. Pero sí está pidiendo un cambio de formato”, interpretó la fuente que participó el jueves a la noche de un mitín político en la residencia de La Plata.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó en La Plata un pacto democrático sobre políticas de seguridad.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, saluda a sus simpatizantes durante un mitin en el estadio Diego Maradona en La Plata, Argentina, el jueves 17 de noviembre de 2022. (AP Foto/Gustavo Garello)

“Los argentinos debemos incorporar al debate democrático el tema de la seguridad. Hay que terminar con debates absurdos. Porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Por favor terminemos con ese debate berreta de los manos dura, los garantistas. Muy cínico y mentiroso”, dijo la vicepresidenta en su discurso de La Plata.

Luego se refirió al crimen de Lucas González por el que se acusó a policías de la ciudad de Buenos Aires: “Podrían haber sido policías de la provincia. Pudo haber sido cualquier lado”, dijo en lo que se leyó como una crítica a Berni.

Luego de criticar a las policías de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, cuestionó también a la actual conducción de la gendarmería nacional a cargo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, único ministro que apoya en público la reelección del presidente Alberto Fernández.

“Nosotros cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense en el operativo centinela. La gente lo pedía porque tenía más confianza. Esto todavía no sé porque no podemos volver a hacer lo mismo. Desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano en lugar de tenerlos en la Patagonia nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo”, criticó Fernández de Kirchner.

