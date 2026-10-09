Bianco sugirió que Kicillof podría competir con Cristina Kirchner en caso de que fuera habilitada por la Justicia internacional

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sugirió que el gobernador Axel Kicillof podría competir en una eventual PASO con la exmandataria Cristina Kirchner en caso de que la expresidenta recibiera un fallo favorable de la justicia internacional y fuera habilitada posteriormente por los tribunales locales, en un nuevo capítulo de la interna peronista de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Si bien el funcionario bonaerense desestimó una posible candidatura de Fernández de Kirchner, al considerar que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU no sería vinculante, tampoco descartó de plano la posibilidad de competir en una interna si fuera finalmente habilitada.

“No sé, habrá que discutirlo el año próximo. Porque nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año próximo veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”, expresó Bianco, en diálogo con el canal de streaming Cenital, tras ser consultado por la posición de Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sobre una eventual candidatura de Fernández de Kirchner.

El mensaje de Bianco sobre una posible interna con Cristina

Sin embargo, Bianco rechazó la posibilidad de que la expresidenta pueda presentarse, aún con un fallo favorable de la Justicia internacional, dado que la Fernández de Kirchner cumple con prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

“Se hablaba de un dictamen en octubre (del Consejo de Derechos Humanos de la ONU). Ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la Justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la Justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, manifestó.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Y reiteró que con Kicillof determinaron que la acción política de este año iba a estar basada en fortalecer el armado político del MDF. “El año que viene veremos”, aventuró.

Por otro lado, el funcionario se mostró a favor de realizar una alianza amplia para vencer a La Libertad Avanza (LLA) en 2027, en un espacio que incluya a otros sectores además de los propios del peronismo.

Axel Kicillof

“Hay que ampliar. Con los propios no alcanza para ganar una elección. Y nunca alcanzó además. El peronismo siempre fue frentista, porque nunca le alcanzó con los puros, los propios”, afirmó.

Respuesta de La Cámpora

La respuesta de dirigentes ligados a La Cámpora no se hizo esperar. Martín Doñate, exsenador por Río Negro, criticó a Bianco por señalar que el eventual dictamen de la ONU no iba a ser vinculante con la Justicia argentina.

“La Argentina ya conoció elecciones con el peronismo y sus líderes proscriptos, y quienes ganaron así gobernaron con la legitimidad prestada. Llegar a 2027 con Cristina presa e inhabilitada sería repetir ese simulacro de democracia, con el agravante de que esta vez habría quienes, desde nuestras filas, estarían dispuestos a ser parte de esa coreografía”, expresó el exlegislador, vía X.

La crítica de Doñate Captura

Y afirmó que la recuperación del Estado de derecho exigía terminar con la “persecución judicial”, al advertir que quienes pretendan ser la alternativa al presidente Javier Milei “deberían ser los primeros en asumir esa tarea con los más altos estándares de compromiso y conducta”.

“A esta altura, por la responsabilidad que acumulás, Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, subrayó.