Bitcoins vendidos a escondidas y ahorros en negro: la explicación de Adorni que el fiscal Pollicita aceptó

El fiscal federal Gerardo Pollicita aceptó la explicación que dio Manuel Adorni sobre la mejora en el tren de vida que experimentó desde el momento en que asumió en el gobierno de Javier Milei. Dijo que no tiene cómo rebatir que los gastos por cientos de miles de dólares que el exfuncionario hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, siempre según su relato, había mantenido a escondidas hasta junio pasado.

Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, cuando Adorni modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes de ser funcionario. Ante la Justicia, tres meses después, lo desarrolló con más precisiones y añadió que había guardado esos fondos sin declararlos al fisco, mientras vivía “como si no los tuviera”.

La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relató haber elegido siempre la informalidad. Priorizó eludir la acusación más grave, a costa de casi autoinculparse de evasión impositiva. Pollicita, de hecho, pidió que el caso pase al fuero penal económico.

El fiscal federal Gerardo Pollicita Archivo

Adorni dijo que compró bitcoins con ahorros no bancarizados ni declarados, a desconocidos con los que se encontraba en lugares públicos; que los vendió a otros compradores anónimos que le pagaron en efectivo (uno de ellos, de acuerdo con su relato, le dio en mano, el 5 de agosto de 2017, 296.785,46 dólares), que él y su mujer guardaron todo el dinero (que llegó a sumar 565.000 dólares) en su departamento durante años, hasta que, por razones de seguridad, se vieron obligados a usar parte de esos fondos.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti Instagram

Sostuvo que el giro se dio cuando él asumió como funcionario, para mudarse (“al encontrarse en el primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio”, dice el escrito presentado para explicar la mudanza a Caballito); también, para comprarse una casa de fin de semana (decisión que tomaron después de que Adorni sufrió un “altercado” en la “vía pública”, cuenta el texto).

La operación de venta del 5 de agosto de 2017 es la más llamativa porque, de acuerdo con lo que sostiene Adorni, un desconocido le pagó casi 300.000 “dólares billete” en algún lugar no revelado “sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno”. Años después de esas supuestas operaciones, Adorni se mostraba en público escéptico sobre las inversiones cripto y daba una cronología distinta sobre cómo descubrió el mundo del bitcoin.

Adorni Sobre Bitcoin

Adorni afirmó que, en total, fueron ocho las billeteras con las que operó. ¿Cómo justificó que efectivamente eran suyas? Presentó un acta en la que un escribano dejó asentado que constató que el exfuncionario tiene las claves privadas para operar con esas billeteras, que hoy están vacías, y se ofreció a entregar esas claves si la Justicia se las pedía. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero el acta es de septiembre de este año. Lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario, cuando fueron las operaciones.

El fiscal verificó que puede firmar con las claves de las 8 direcciones, aunque señaló en su dictamen que no hay forma técnica de atribuir esas direcciones a una persona específica en el momento en que se hicieron las operaciones investigadas. Consigna también que es imposible rastrear a los responsables de movimientos de hace más de diez años, porque en esa época no había obligación de identificar a los usuarios y los plazos de conservación de datos de las plataformas ya vencieron.

Pollicita entiende que, como todo eso no puede ser corroborado ni desmentido, está obligado a aceptar la versión del exjefe de Gabinete. Le dio por válida así la justificación que le reclamó la Justicia a Adorni luego de meses de investigación que mostraron que había mostrado un salto apreciable en sus bienes y gastos.

Con su planteo de “incompetencia” de la justicia federal penal, Pollicita dejó claro que, a su juicio, en esta causa no tiene más líneas a seguir para determinar si Adorni cometió un delito de corrupción.

Adorni y la plata que se encontró en el departamento de su padre fallecido

Las operaciones cripto, paso a paso

El origen. Adorni sostuvo que compró las criptomonedas con un capital inicial compuesto por ahorros de honorarios que ganaron él y su mujer, Bettina Angeletti, durante años con sus respectivas actividades profesionales (él, como contador, y ella, como licenciada en administración de empresas), más una herencia que recibió de su padre. De ese dinero no hay rastro. Eran todos “fondos mantenidos por fuera del sistema financiero”, según Adorni.

Javier Milei y Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

Las compras . De acuerdo con el relato del abogado defensor, Adorni “se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y él entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”. Según Ledesma, “por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos , y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato ”. La propia defensa admite que de estas operaciones, celebradas entre 2014 y 2017, no hay más “respaldo” que “el relato” de Adorni. Alega que esto es así porque en aquellos años no había una “regulación específica” ni un “mercado de intercambio desarrollado”, a diferencia de lo que ocurre hoy.

. De acuerdo con el relato del abogado defensor, Adorni “se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y él entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”. Según Ledesma, “por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban , y ”. La propia defensa admite que de estas operaciones, celebradas entre 2014 y 2017, no hay más “respaldo” que “el relato” de Adorni. Alega que esto es así porque en aquellos años no había una “regulación específica” ni un “mercado de intercambio desarrollado”, a diferencia de lo que ocurre hoy. Las ventas . “Ya con ganancias considerables producto de la marcada revalorización que experimentó el activo durante 2017, y con miras a garantizar, a mediano plazo, la educación y el futuro de sus hijos , mi asistido optó por comenzar a desarmar esas posiciones”, escribió Ledesma. Y añadió que la liquidación se concretó igual que la adquisición: mediante encuentros personales con los compradores en los que se hacía entrega de las bitcoins a cambio del efectivo correspondiente , “manteniéndose la misma reserva de identidad ya señalada”. De las ventas sí hay constancias en “el propio registro público e inmutable de la blockchain”, afirmó Ledesma, que detalló que está acreditado que cuatro de las ocho direcciones fueron liquidadas el mismo día, el 5 de agosto de 2017; otra, el 26 de marzo de ese año y las tres restantes antes de 2019.

. “Ya con ganancias considerables producto de la marcada revalorización que experimentó el activo durante 2017, y con miras a garantizar, a mediano plazo, , mi asistido optó por comenzar a desarmar esas posiciones”, escribió Ledesma. Y añadió que la liquidación se concretó igual que la adquisición: , “manteniéndose la misma reserva de identidad ya señalada”. De las ventas sí hay constancias en “el propio registro público e inmutable de la blockchain”, afirmó Ledesma, que detalló que está acreditado que cuatro de las ocho direcciones fueron liquidadas el mismo día, el 5 de agosto de 2017; otra, el 26 de marzo de ese año y las tres restantes antes de 2019. La ganancia. En total, los Adorni dicen haber invertido US$200.000 y haber terminado con US$591.544,61 como resultado de la compraventa de los criptoactivos. Según su relato, todo ese dinero no lo bancarizaron ni lo llevaron a una caja de seguridad; lo tuvieron durante unos seis años oculto dentro de su departamento de Parque Chacabuco, hasta que, con Adorni ya funcionario, la mayor parte la invirtieron. Sin embargo, él recién lo declaró al fisco y la Oficina Anticorrupción dos años y seis meses después de la asunción de Milei y justo cuando la Justicia le detectó gastos e inversiones que no se condecían con los ingresos y el patrimonio que el entonces jefe de Gabinete tenía declarados.