Por los desmarques de Bullrich, en el Gobierno ya evalúan otros nombres para acompañar a Milei en la boleta presidencial

El nombre de Patricia Bullrich “pica en punta desde siempre” respondieron en la Casa Rosada ante la consulta por el eventual compañero de fórmula de Javier Milei en 2027. Sin embargo, los desmarques y críticas de la senadora nacional elevaron las resistencias internas y en el oficialismo comenzaron a barajar otros nombres para acompañar al Presidente en la boleta.

Las constantes diferenciaciones de Bullrich con el rumbo económico, con decisiones del partido o con las agresiones del Presidente hacia distintos sectores, sin embargo, no fueron el único factor. Bullrich les habría hecho saber a distintos interlocutores que no aceptaría el cargo en caso de que se lo ofrecieran.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes del oficialismo, en la Casa Rosada evalúan como opción al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al CEO de YPF, Horacio Marín; a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la senadora nacional de Neuquén Nadia Márquez. No se descarta, incluso, la posibilidad de ofrecerle el espacio a un gobernador aliado.

Las constantes diferenciaciones de Bullrich no pasan desapercibidas para nadie. Cada vez menos. “Se está sobregirando”, evaluaron en la Casa Rosada.

Otro desafío de Patricia Bullrich: reunió el martes a los legisladores que le responden en caso de una ruptura con La Libertad Avanza

Pero las críticas se hacen con reserva, porque fue el propio Milei quien días atrás bajó la orden de no confrontar directamente con Bullrich. Y hasta conversó el tema en persona con la senadora.

Sin embargo, en el Gabinete no pasó desapercibido que en la última reunión de ministros el Presidente manifestó la idea de “evitar ruidos innecesarios”, según resumió un asistente al cónclave. Milei no mencionó a nadie en particular, pero no fueron pocos los que pensaron en Bullrich.

Una parte del Gabinete celebra en reserva que Bullrich se anime a marcar públicamente sus diferencias con el curso de la economía o, en su momento, la necesidad de que Manuel Adorni apurara la presentación de su declaración jurada. Sin embargo, otros consideran que, en ocasiones, es un “desgaste innecesario”.

“Estamos pensando todos cuál será el próximo video de Patricia”, graficó, con ironía, un funcionario.

A su último video, Bullrich lo musicalizó con la banda “Plan B” y lo acompañó con imágenes que fomentaron varias ideas sobre su futuro político.

La semana pasada, en medio de las repercusiones por la salida desde Argentina del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, Bullrich emitió un mensaje a través de X en el que reconoció la victoria de Lula, algo que no hizo Milei, ni la Cancillería argentina.

La última foto llegó el martes último, cuando reunió en Palermo a dirigentes y legisladores que le responden. Centralmente, en la Cámara de Diputados, donde el bullrichismo contaría con 15 legisladores propios.

“Linda reunión con el grupo”, escribió el diputado Damián Arabia en su cuenta de la red social X. En la imagen se puede ver, además, a los diputados nacionales Sabrina Ajmechet, Patricia Vázquez, Alejandro Bongiovanni, Belén Avico, Silvana Giúdici, Mariano Campero y María Luisa González Estevarena, y el senador provincial y exintendente Diego Valenzuela, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, entre otros.

La imagen buscó reforzar los reclamos de Bullrich a los Milei, exhibiendo su poder de fuego en la Cámara baja. “Es momento de empezar a plantear un debate, una discusión sobre las formas y el método político, que es demasiado verticalista”, dijo a LA NACION una persona que se sienta en la mesa chica de la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA).

La senadora es una convencida de la necesidad de cuidar al electorado que la acompañó en 2023. En el Gobierno también lo saben y por eso esperan que se aplaque el ruido que se genera con cada una de sus irrupciones.

Martín Menem buscó la semana pasada poner fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que Milei y Bullrich puedan enfrentarse en una PASO el año próximo. “No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia”, sentenció.

Menem es de extrema confianza de Karina Milei, que en las últimas semanas hizo saber, tal como contó LA NACION, que “le molestan” los desmarques de Bullrich, pese al pedido de su hermano para no confrontar con la senadora.