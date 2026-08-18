El gobierno de Bolivia exige una investigación “exhaustiva y seria” contra Cerimedo tras el tiroteo contra su pareja

El Gobierno boliviano exigió este martes una investigación “seria y exhaustiva” contra Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, luego de que el consultor fuera detenido en Santa Cruz tras el tiroteo contra su pareja Nadia Beller.

El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, expresó su “solidaridad” con la abogada y activista.

La detención de Cerimedo El Deber

“Tan pronto como tuvimos conocimiento del incidente y de la presunta participación del señor Fernando Cerimedo, instruí personalmente al Comandante Departamental de la Policía en Santa Cruz para que actuara de inmediato”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Y precisó que el caso está ahora “bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de Bolivia” y que “nadie está por encima de la ley”.

Cerimedo, quien hasta hace poco se desempeñaba como “asesor personal” del presidente Rodrigo Paz -según reveló el propio vicepresidente Edman Lara- fue arrestado este martes por agentes en el aeropuerto de Viru Viru cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz.

Las autoridades bolivianas lo identificaron como “el principal sospechoso” del ataque contra Beller. ⁠El ex asesor de Milei y la activista mantienen una relación sentimental y, ‌semanas atrás, se conocieron denuncias de violencia tras ⁠una disputa entre ambos.

Fernando Cerimedo

Las autoridades no proporcionaron hasta el momento mayores detalles sobre las circunstancias del tiroteo.

Edman Lara pidió a Paz “una investigación imparcial y transparente sin ningún tipo de favorecimiento” y que no “encubra a nadie”.

El ataque

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El ataque contra la activista boliviana Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos llegaron vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules. Al llegar a bordo de una moto robada, interceptaron a la mujer: uno le disparó y el otro le robó la cartera y el celular. Luego se dieron a la fuga en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al hotel.

En un video registrado por una cámara de seguridad se la puede ver a Beller parada en un lugar público del hotel, aunque no se advierte si es una recepción o un patio.

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, desde el hospital tras ser baleada Captura de Pantalla

Hacia allí llegan dos personas vestidas de trabajadores de delivery que se acercan hacia ella. Uno de ellos le dispara con un arma de fuego tres veces y la activista cae al suelo. Luego, el otro hombre se le acerca y le roba sus pertenencias para después alejarse del lugar.