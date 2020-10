El diputado Dederico Fagioli fue retenido en el aeropuerto de La Paz Crédito: twitter de @fede_fagioli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020 • 10:25

El diputado Federico Fagioli (Frente de Todos, Buenos Aires), quien fue retenido ayer en el aeropuerto de La Paz, adonde viajó con un grupo de legisladores oficialistas en una comitiva de veedores electorales para los comicios presidenciales de mañana, contó hoy que fue liberado durante la madrugada y que en este momento se encuentra en la Embajada argentina.

"Nosotros llegamos ayer a la tarde a Cochabamba. No tuvimos problemas en entrar al país. Hicimos Migraciones, todo correcto y legal. Entramos como veedores que veníamos de la Argentina, una delegación de tres diputados y un senador. Estuvimos dos o tres horas de esperar para venir a La Paz. Y no nos dejan entrar a La Paz alegando que yo en noviembre había venido a Bolivia", contó Fagioli esta mañana en diálogo con Radio 10.

En noviembre pasado, después de la polémica por el recuento de votos tras las elecciones presidenciales de octubre que daban como ganador a Evo Morales, hubo protestas y enfrentamientos en el país vecino, que terminaron con la renuncia del mandatario y el comienzo del gobierno interino de la entonces opositora Jeanine Áñez.

"Había venido en una comitiva de paz para hacer un informe de lo que se estaba viviendo en Bolivia", explicó el diputado.

Al retomar el relato de lo ocurrido ayer, Fagioli expresó: "No me dejan entrar, dicen que me van a deportar a mi país, queriéndome hacer firmar papeles diciendo que yo era responsable de delitos de lesa humanidad".

"Nosotros eso no lo firmamos porque no cometimos delitos de ningún tipo, menos de lesa humanidad. Ese es el gobierno de Áñez, que es un gobierno de facto, es un golpe de estado", dijo.

Fagioli refirió: "Mandan un grupo muy cebado de fuerza militar, policial, todos sin identificar, a sacarnos por la fuerza, a decirnos que íbamos a ir a una reunión a una habitación. Yo dije que iba, si iban los representantes de la embajada. Cuando estaba por llegar a esa habitación, nos sacan afuera del aeropuerto, intentan separarme del representante de la embajada e intentan meterme en una camioneta que no estaba identificada, sin decirme nada, adónde íbamos. Intentaron prácticamente secuestrarme. Fue terrible".

El legislador sostuvo que "golpearon muy fuerte al responsable de la embajada, lo tiraron al piso" y agregó: "Yo forcejee un poco y me tiré al piso con él para que lo dejen de golpear. Tres, cuatro veces más intentó de nuevo llevarme por la fuerza".

Fagioli detalló que nació en democracia, aunque sostuvo: "Todo lo que uno fue leyendo de la última dictadura argentina es lo que se está viviendo acá". En referencia con ello, indicó: "Pasó eso, típico de un gobierno de estas características, dictatorial, sumamente de facto y sumamente violento. Después se pudo acordar, vino el responsable de negocios de la embajada -hoy la máxima autoridad- y acordamos poder pasar. Ya no estoy retenido, no estoy acusado de absolutamente nada, estoy en la embajada, con la delegación".

"Si no quería que yo viniera al país, que no me inviten", dijo el diputado, quien señaló que el gobierno argentino, "Alberto, Cristina, Wado, la Cancillería, trabajaron mucho en esto", con "una posición muy clara".

Por la retención de Fagioli y el maltrato a otros legisladores que viajaron con él se había manifestado durante la madrugada el presidente Alberto Fernández. "Legisladores argentinos fueron maltratados al llegar a La Paz para cumplir con sus tareas de veedores de las elecciones del próximo domingo. Es directa responsabilidad del gobierno de facto de Jeanine Áñez preservar la integridad de la delegación argentina", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter cerca de la 1 de la mañana.

En Cancillería también se habían hecho eco de lo ocurrido en Bolivia. "El gobierno argentino exige que el gobierno de facto de Áñez se haga responsable por la detención ilegal del diputado Fagioli que viajó al Estado Plurinacional de Bolivia en carácter de veedor de las próximas elecciones", señalaron en el Twitter oficial.

En el video que sumó la dependencia, se ve cómo entre gritos y empujones, la policía del aeropuerto intenta introducir en un vehículo al legislador. También, circularon otras imágenes del momento en que no se le permitía el ingreso a los veedores argentinos. Los hechos fueron registrados por los integrantes de la misma comitiva y repudiados no solo por parte de la clase política nacional, sino también por las principales figuras del Movimiento al Socialismo (MAS). Dentro de ellos, el expresidente de Bolivia Evo Morales y el candidato electoral Luis Arce.

En el último tramo de la entrevista, Fagioli insistió en que las distintas delegaciones veedoras llegaron a Bolivia para que el proceso electoral "se pueda llevar de forma normal", pero puntualizó en que hay una "intención fuerte del gobierno de facto de que eso no se lleve de forma normal por el nivel de violencia y agresión contra los veedores".

En cuanto a la situación particular en el aeropuerto, destacó: "Tres días antes de que nosotros lleguemos acá [el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo] Murillo tuitea un párrafo diciendo que no iban a tolerar que los que íbamos de la Argentina hagamos ningún proceso de subversión y que lo que nos esperaba era terminar tras las rejas o deportados. Él anticipó lo que quiso hacer conmigo ayer".

Por último, sostuvo: "Este gobierno está dispuesto a cualquier cosa y tengo mucho temor de que por esa cualquier cosa, luego de una victoria del MAS, quieran llevar adelante nuevamente una avanzada por la fuerza, como hicieron anteriormente".

Conforme a los criterios de Más información