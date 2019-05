El agravio utilizado por el flamante candidato a presidente fue creado por un intelectual argentino y dirigida a un poeta Fuente: Archivo

El sábado pasado, la expresidenta Cristina Kirchner anunció a través de un video que la fórmula presidencial que presentará su partido será la de Alberto Fernández, de presidente, y ella misma, de vice.

Más allá de los análisis políticos, entre las numerosas notas que se hicieron sobre la vida, obra política y dichos del pasado del reciente precandidato a presidente por Unidad Ciudadana, hubo un enfoque también destinado a recopilar y mostrar la variopinta manera de insultar a sus adversarios que suele tener Alberto Fernández, especialmente a través de la red Twitter.

"Pedazo de pelotudo", "Pajert", "Boludo importante", fueron algunos de los epítetos descalificantes que utilizó el exfuncionario kirchnerista ante los usuarios que le eran críticos, tanto famosos como ignotos. Pero hubo especialmente una manera de insultar que llamó la atención entre los usuarios, por lo singular. Se trata de la expresión "boludo con vista al mar".

Pero el agravio expresado por Fernández no una, sino dos veces a diferentes usuarios, puede ser llamativa, pero no es original. El copyright o los derechos de autor de la frase corresponden a un escritor, ensayista e intelectual argentino llamado David Viñas, que vivió entre 1929 y 2011. Y lo más curioso, quizás, es a quién le destinó el escritor el particular improperio.

Viñas, hombre de izquierdas, era un virtuoso y profundo crítico literario, y también un polemista consumado sin miedo a provocar. La frase "es un boludo con vista al mar", fue la respuesta a una pregunta, cuando en una entrevista le preguntaron su opinión nada menos que sobre el poeta chileno Pablo Neruda. Evidentemente, a Viñas no le caía muy bien el bardo trasandino -que tenía una residencia famosa en Isla Negra, frente al océano Pacífico-, y tampoco su obra.

Viñas fue un ensayista, crítico de literatura, dramaturgo y escritor brillante de argentina Fuente: Archivo

La ingeniosa, aunque ofensiva, frase de Viñas contra Neruda, quedó, entre otras -alguna vez dijo:"Si me apuran, digo que Rodolfo Walsh es mejor que (Jorge Luis) Borges- flotando entre el imaginario de la intelectualidad argentina. Y de allí, aparentemente fue de donde la rescató Alberto Fernández.

David Viñas

Más allá de la frase en cuestión, David Viñas fue un escritor brillante y uno de los intelectuales más lúcidos de su generación. Desde su veta crítica escribió libros fundamentales para entender el entrecruzamiento entre política y literatura en la Argentina . Literatura argentina y realidad política: de Sarmiento a Cortázar, (1970); De los montoneros a los anarquistas (1971); Indios, ejército y fronteras, son algunas de sus obras ensayísticas.

Además, junto a su hermano Ismael fundó la revista Contorno, junto a su hermano Ismael, en el año 1953. Allí escribieron, entre numerosos intelectuales, Noe Jitrik, León Rozitchner y Juan José Sebrelli. También es autor de novelas - Los dueños de la tierra, Dar la cara- y obras de teatro.

"Vehemente, apasionado, fue siempre un crítico del poder: de la oligarquía, del peronismo, del antiperonismo, de las dictaduras militares, del neoliberalismo", así lo describía Daniel Gigena, para LA NACION, a los cinco años de su muerte.

Recibió numerosos premios por su obra, como el Casa de las Américas, en 1967. En el año 1991, rechazó el monto en dólares que había ganado con la beca Guggenheim, como un homenaje a sus dos hijos, desaparecidos durante la última dictadura militar.

Murió el 11 de marzo de 2011.