En medio de la pelea directa entre Sergio Massa y Javier Milei de cara al balotaje del domingo, y mientras ambos reciben apoyos internacionales diversos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se metió en la discusión, aunque su paso -que choca con una propuesta central del libertario- fue breve y desapareció de las redes sociales poco después de emitido. De hecho, fuentes de la presidencia trasandina le dijeron a LA NACION que el mensaje fue borrado porque “se podía mal interpretar” .

Todo comenzó ayer por la noche, cuando el tuitero argentino Adrián Viale publicó un irónico pedido al presidente de China, Xi Jinping, para que lo ayude con un supuesto emprendimiento. “Hola señor Xi Jinping. como le va, mire yo me llamo Carlos y tengo una pyme que hacemos jugos de Manzana acá en Merlo, me gustaría saber si me deja venderle a la gente ahí en Shanghai”, escribió, en lo que parecería ser una parodia del rechazo de Milei a comerciar con China por ser un “país comunista” y su apuesta a que el comercio de haga “entre privados”.

Allí llegó una respuesta de EL-sincericida, tuitero que supuestamente desde Chile le contestó: “En Chile funciona así y es un modelo para América latina…Argentina de Massa tiene tu mentalidad y así se funden”, escribió desde ese cuenta, que es seguida por el dirigente José Antonio Kast, afín a Milei que disputó con Boric la segunda vuelta electoral en diciembre de 2001, y que también difundió segmentos de participaciones del libertario en el debate del domingo pasado.

Hilo de tuits en el que el presidente de Chile, Gabriel Boric, defiende su vínculo con China.

Allí llegó la intervención del presidente de Chile, en respuesta al tuitero de su país y sentando una postura diferente. “Chile no funciona así. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con China desde 2006 aprobado por el Congreso y que fue modernizado en 2019, que a su vez depende de nuestra relación diplomática bilateral de 53 años. Saludos”, escribió el presidente de Chile desde su cuenta, para luego borrar el mensaje.

Consultados por LA NACION, desde la embajada de Chile en el país -sin embajadora por la reciente renuncia de la diplomática Bárbara Figueroa- tomaron nota del mensaje, pero prefirieron no emitir comentarios. La respuesta de Boric llega justamente luego de un viaje del propio mandatario chileno a China, uno de los principales socios comerciales de su país y de Argentina, y uno de los países (junto con Brasil) con quien Milei asegura no comerciará “de país a país” por no coincidir ideológicamente con sus gobiernos.

Y precisamente el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó hoy su respaldo a la candidatura de Massa, al afirmar en una entrevista que “Argentina y Brasil nos necesitamos uno al otro, tenemos que estar juntos, sin divergencias (…) necesitan un presidente que quiera la democracia, que respete las instituciones, que quiera al Mercosur”, sostuvo el mandatario, en claro apoyo a Unión por la Patria. Un apoyo al que se sumaron, también, el presidente español Pedro Sánchez y el mexicano Andrés Manuel López Obrador.

