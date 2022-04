María Eugenia Vidal: “La discusión con Milei está terminada, Juntos por el Cambio no quiere que venga y él no quiere venir”

María Eugenia Vidal habló hoy nuevamente de su decisión de ser candidata en las elecciones presidenciales de 2023 y respaldó el comunicado que Juntos por el Cambio (JxC) publicó ayer acerca de la determinación de no sumar a su coalición a Javier Milei, luego de algunos coqueteos entre Mauricio Macri y el líder de la La Libertad Avanza.

“La discusión con Milei está terminada, Juntos por el Cambio no quiere que venga y él no quiere venir”, dijo de manera determinante Vidal en una entrevista con radio La Red.

“La única alternativa que le puede ganar al kirchnerismo en la Argentina es JxC y para eso tiene que funcionar la unidad”, dijo consultada sobre las internas en su espacio político entre el Pro y los radicales.

Así, la ex gobernadora bonaerense dijo que el documento publicado ayer y en el que todo el arco de JxC decidía su posición ante Milei, era un paso importante para que la unidad en JxC se consolidase.

“No solo es importante ver quién puede ser candidato, sino para qué. Por eso primero es importante la unidad. En segundo lugar es el para qué. No solo basta con una coalición para llegar al poder, sino que se debe tener un plan claro, respuestas frente a la inflación, la inseguridad”, dijo.

Por otra parte, diferenció las internas que se viven en el espacio del Frente de Todos con las propias. “La coalición logró algo que el oficiaismo no logra, tenemos una mesa donde se dan las discusiones para tomar decisiones y tenemos reglas porque cada diferencia que tenemos la resolvemos”.

En ese sentido dijo que la prueba de ese operar distinto es el comunicado que emitió ayer su espacio: “Un ejemplo de nuestra mesa de resolución de problemas es el tema de Javier Milei. Milei no es parte de JxC, quiere quebrar al único espacio político que puede ganarle al kirchnerismo”.

Además, afirmó tajante: ”La discusión con Milei está terminada, JxC no quiere que venga y él no quiere venir”.

En cuanto a sus aspiraciones al sillón de Rivadavia, dijo: “Quiero ser presidenta para responder a las necesidades, se debe tener un equipo muy serio. Cuando terminó nuestro gobierno, con 500 pesos te comprabas dos pizzas, hoy no llegas a una. El problema hoy es que el pobre no es solo el que recibió un plan, también es el que trabaja. Y tener un título no le asegura el trabajo y el trabajo no le asegura el progreso. Quiero que nuestros hijos no se tengan que ir del país”.

Sobre la posible candidatura de Macri a presidente, explicó: “Independientemente de que Mauricio Macri no haya dicho su candidatura, hay varios que lo hicieron. Es difícil imaginar el 2023 cuando tenemos una Argentina urgente”.

Ayer, los principales referentes de JxC se reunieron para limar asperezas y aplacar las tensiones y le cerraron la puerta a una posible alianza con el economista Javier Milei, referente de La Libertad Avanza. Se acordó que Milei “no forma parte de Juntos por el Cambio” y que la estrategia de posicionamiento del libertario es “funcional” al kirchnerismo, porque busca dividir a la alianza opositora.

Además se respaldó al jefe de la UCR, Gerardo Morales, luego de que trascendieran versiones de un supuesto pacto entre el gobernador de Jujuy y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el Consejo de la Magistratura.