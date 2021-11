Brutal ataque en La Matanza a militantes de Juntos: “La plaza es nuestra, no pueden estar acá”

Un grupo de militantes y candidatos de Juntos fueron agredidos en la Plaza Ejército de Los Andes de Gregorio de Laferrere, La Matanza, cuando intentaban montar un stand de campaña. En un comunicado, integrantes de la coalición opositora denunciaron que personas identificadas con el Frente de Todos quisieron impedir por la fuerza el reparto de boletas en un punto característico de la localidad y derribaron la estructura y todos sus elementos gráficos.

Además, las víctimas de este ataque recibieron agresiones verbales y físicas: a una de ellas le arrancaron un mechón de pelo mientras que una candidata a concejal recibió patadas en las piernas. De acuerdo a la denuncia, que quedó radicada en una comisaría de la zona, un miembro de la Juventud de Juntos fue tomado del cuello por un hombre que descendió de una camioneta, quien luego también golpeó a otras personas. “La plaza es nuestra, ustedes no pueden estar acá”, les dijeron. Según precisaron, la persona agresora fue identificada como Graciela Rodríguez, -exconcejal de Fernando Espinoza- militante del Frente de Todos.

Agresión a un stand de Juntos y las declaraciones de Alejandro Finocchiaro

El referente de la Mesa Política local y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, se expresó anoche sobre esto en Comunidad de Negocios por LN+, y dijo: “Es lamentable aunque no infrecuente que algunos individuos que se definen como del Frente de Todos, en una actitud profundamente autoritaria, piensen que personas de la oposición ni siquiera tengan el derecho de expresar sus ideas y difundirlas en determinados lugares. Las denuncias son repetidas ante la indiferencia de las autoridades políticas y policiales. Así concibe la democracia Fernando Espinoza, que tolera este accionar lumpen sin condenarlo”.

Militantes de Juntos fueron agredidos en La Matanza y el local partidario fue vandalizado.

“Agradezco a todos nuestros militantes. A todos, los del PRO, los del radicalismo, los de Toty Flores, el carácter y el compromiso. Como digo a veces: nunca debemos considerar obvia a la libertad. En algunos territorios, como La Matanza, tiene precio. Y hoy, en este tipo de acciones, vemos qué alto es donde el populismo está tan desarrollado. Lo que sucedió es gravísimo. Y no hay que confundirse, no es una amenaza para Juntos; estas cosas nos dañan como sistema y ponen en riesgo al país entero. Se ve gente muy nerviosa. Es imprescindible ratificar el mensaje de las PASO en las urnas el 14 de noviembre. No hay futuro si no cambiamos la cultura política”, concluyó.

De regreso, cuando los militantes agredidos volvieron al local partidario, verificaron que el frente había sido vandalizado. Le arrancaron carteles y otro stand fue destruido y arrojado a la calle.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Sur Primera de Gregorio de Laferrere, La Matanza.