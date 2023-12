escuchar

Después de que anoche el presidente Javier Milei enviara un mensaje de fin de año en el que presionó a los legisladores para que le aprueben la ley ómnibus que giró al Congreso, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reforzó la idea este domingo a la mañana.

Convencida de que si no se logra avanzar con esa megainciativa la Argentina va a la “destrucción total”, la referente de Pro ahondó con una advertencia para sus socios de Juntos por el Cambio, cuando les recalcó a los díscolos si este es el único gobierno al que no piensan darle la emergencia que pide para avanzar con las reformas estructurales.

Pese a que advirtió que hay miembros de la coalición que están a favor tanto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como del paquete de medidas que fueron al Palacio Legislativo -entre ellos nombró específicamente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo-, Bullrich fue contra los miembros de Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) que no se mostraron en sintonía.

Primero, les recordó que “el 100%” de votantes de Juntos por el Cambio viró a Milei en el balotaje. “Hay que pensar a quién están representando: ¿a ellos mismos o a la sociedad?”, deslizó entonces en Radio Rivadavia. “Hay un punto muy importante, cuando se necesitaron emergencias, se las dieron. A [Carlos] Menem, a [Mauricio] Macri, a Alberto Fernández, a cada uno de los gobiernos. ¿Este es el único gobierno al que no le van a dar la emergencia? ”, sostuvo la ministra, en un dardo a los socios con los que se mantiene alejada.

Milei, a través del programa que mandó al Congreso, pidió la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, en defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. De momento, en tanto, hay sectores del radicalismo -sobre todo que giran en torno al presidente del partido, Martín Lousteau- que anunciaron su disconformidad al menos con el DNU, al igual que la parte de Pro que se referencia en Horacio Rodríguez Larreta.

Siempre bajo la misma postura, Bullrich dijo que “cada radical, cada miembro de Pro y de Juntos por el Cambio tiene que pensar qué quiere la gente, si volver al populismo depredador o avanzar hacia un cambio”; y entonces les pidió no “evaluar la coma, ni la cuadratura del círculo” , sino apoyar “la solución” a los problemas del país que pide esta gestión.

También consideró que durante los últimos cuatro años se analizó si el camino era el shock o el gradualismo, y que la conclusión fue ir a una salida rápida, según dijo. No obstante comentó que ella ya sabía que estos “cambios profundos” que intenta Milei iban a tener resistencia de aquellos sectores a los que se les “mueven los intereses”, por eso remarcó que la gente debe apoyarlos.

“Sin acompañamiento social no vamos a salir, nos vamos a quedar en el lugar donde estamos o peor, nos vamos a autodestruir. Es muy importante entender que no hay tiempo, la Argentina es un paciente que está en una situación gravísima, ya está en el cuarto de operación y lo tenés que operar, no te queda alternativa para discutir. La Argentina está en la destrucción total, como si fuera una póliza de seguro, es destrucción total”, marcó, en línea con el análisis pesimista de la actualidad que hacen en la administración libertaria para justificar el raid de medidas de fondo que pretenden implementar en distintas áreas.

Con anclaje en que hay “un solo camino” para el país y que es el que busca Milei, y ante un paro general que anunció la CGT para el 24 de enero en rechazo a la política nacional, Bullrich dijo que el diálogo “está abierto para todos”, aunque reparó: ”Pero no te puede cambiar el rumbo. Si la conclusión del diálogo es ‘seguimos como estamos’, la conclusión es el fracaso de nuevo de la Argentina”.

LA NACION