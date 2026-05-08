Bullrich ratificó su reclamo a Adorni y dijo que desconoce si Karina Milei está enojada

La senadora Patricia Bullrich ratificó este mediodía sus dichos respecto de Manuel Adorni. “Fui taxativa, clarita”, remarcó, tras aseverar esta semana que el jefe de Gabinete debería presentar “de inmediato” la actualización de su declaración jurada para que la gestión no siga “empantanada” sobre su caso.

En tanto, aseguró no saber si la secretaria general, Karina Milei, jefa política de Adorni, se molestó con ella por sus expresiones, que se distanciaron de la línea que sostuvo el oficialismo desde marzo, cuando arrancaron los problemas para el líder de los ministros. “No tengo ni idea”, replicó cuando le consultaron si la hermana del Presidente estaba “enojada” con ella por el ultimátum.

En ese contexto, evitó profundizar sobre el caso Adorni. “No quiero volver a un tema que ya lo dije, lo defendí, fui taxativa, clarita. Y ya está, no quiero repetirlo. Todos saben lo que dije y lo que pienso”, enfatizó Bullrich al respecto de Adorni en A24 desde Villa Lugano, donde fue a hacer una recorrida un rato antes de que arrancara la reunión del Gabinete en Balcarce 50.

En esa actividad, Bullrich estuvo con la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad. Sin embargo, evitó mayores detalles sobre cómo quedó su relación con la hermana presidencial después de sus dichos sobre Adorni. “No tengo ni idea [sobre si Karina se enojó], la voy a ver ahora en el Gabinete y seguramente vamos a hablar”, comentó.

En tanto, sí le bajó el tono a que esta recorrida pudiera estar vinculada a un lanzamiento de su candidatura a jefa de Gobierno porteña para 2027. “Soy senadora hace tres meses y no puedo pensar en otra cosa cuando estoy en un lugar. Si no te concentrás en ese lugar, lo hacés mal. Mi cabeza está en esa responsabilidad que el ciudadano de Buenos Aires y el Gobierno me dieron”, dijo.

Anoche, Adorni habló en el streaming oficialista Neura y evitó otra vez responder sobre sus viajes y su patrimonio, con el justificativo de que no quiere “obstruir” a la Justicia. En eso, dio a entender que presentará su declaración jurada “lo antes posible”, pero no precisó fechas. Esto más allá de que el presidente Javier Milei el jueves había planteado que el jefe de Gabinete aceleraría con la entrega de ese documento ante la Oficina Anticorrupción para disipar dudas.

Caputo: “Lo de Manuel no tiene ningún efecto”

Pasado el mediodía de este viernes, Adorni dio una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Aclararon que no iban a responder sobre el caso vinculado al jefe de Gabinete y que se enfocarían en las cuestiones de gestión.

Sin embargo, a Caputo le preguntaron si la polémica sobre el jefe de Gabinete impacta a nivel económico y, otra vez abroquelado detrás de su compañero de gobierno, dijo que no.

Adorni, junto a Caputo y Monteoliva. Foto: oficial

“Lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso. Venimos del viaje con el Presidente [a Estados Unidos], donde uno de los inversores se río en confianza, hablando con el canciller, el embajador y conmigo. Diciendo: ‘Qué les pasa en la Argentina que creen que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no sé qué...“, relató Caputo.

“Fue casi una risa, como diciendo que claramente no tienen ningún sentido", refirió Caputo, luego de que trascendiera que -dentro de las refacciones por US$245.000 que hizo en su casa en Indio Cuá- habría comprado almohadones para el jacuzzi.

En ese contexto, buscó destacar que la Argentina “ha mejorado mucho” en la percepción que tienen los inversores sobre el país. “Nos estamos empezando a graduar de país más serio. Si había un tema político en la Argentina, típicamente repercutía en la economía. Pero eso era porque tenías la macroeconomía muy desordenada. Cuando ves los otros países, que tienen un montón de problemas políticos serios, no como la situación de Manuel... caso Perú, por ejemplo, no tiene ningún impacto en la economía”, puntualizó.

El ministro destacó que en Perú “los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, en la política, y no se trasladan a la economía”. “Eso es lo que pasa ahora; es un tema que para nosotros no tiene ningún impacto”, ahondó Caputo y aseguró que el riesgo país no baja “por el riesgo kuka”.