Bullrich dio detalles sobre la base naval que anunció Milei en su discurso por Malvinas

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se refirió este viernes al discurso de Javier Milei en cadena nacional por Malvinas, donde anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. La exministra de Seguridad explicó los motivos del proyecto y sostuvo que pasarán “del papel a la acción”.

“El conflicto que tenemos con Malvinas escaló en el momento en que el Reino Unido decidió hacer exploración de petróleo. Esto es algo que, en un territorio en conflicto, no es viable. Se están robando nuestro petróleo”, sostuvo Bullrich al respecto.

La legisladora hizo referencia, de este modo, a lo que el Gobierno argentino define como un “avance del condenable proyecto Sea Lion hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas” y el posible impacto de futuras actividades hidrocarburíferas.

La legisladora referenció el avance en la exploración de petróleo

En el mismo sentido, la jefa de bloque planteó respecto de los plazos previstos por las empresas extranjeras: “En diciembre empieza a explorar el petróleo, ¿vamos a esperar a que empiecen?”.

Al ser consultada durante una entrevista en Radio Mitre sobre si se trata de una base con fines militares o logísticos, agregó: “Es ambas cosas. Tiene componentes logísticos muy importantes para atender a los barcos que pasan por allí. Exactamente cómo es no se podría describir en este momento”.

Además, Bullrich hizo un análisis de la geopolítica actual, especialmente tras las recientes declaraciones de Donald Trump, y argumentó que, al producir recursos estratégicos que hoy requieren las principales potencias, somos “una presa fácil, si no nos cuidamos”.

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