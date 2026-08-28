Patricia Bullrich se diferenció de Milei sobre la situación de los morosos: dijo que el costo del endeudamiento es “un robo que no se puede permitir”

Durante la sesión de ayer en el Senado, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA), planteó que la solución a la creciente morosidad debe partir de las entidades financieras que otorgan los créditos. Sugirió que, a la hora de tomar un préstamo, el futuro deudor sea avisado sobre el costo financiero total que tendría su crédito. En contraposición con el discurso de Javier Milei, lanzó: “Cuando uno mira la letra chica, se da cuenta del robo que se está haciendo”. Dijo además que ese robo “no se puede permitir”.

La propuesta de Bullrich se da en un contexto en el que casi 6 millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos. Ante esta situación, Milei repite que nadie los obligó a endeudarse y que se trata de un acuerdo entre privados, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, descarta que el Estado vaya a tomar medidas para amortiguar el fenómeno.

La senadora dijo que el problema del 12,8% de los morosos no puede ser resuelto por el “100% de los argentinos” ni por el “87% que pagó” sus deudas, pero afirmó que al oficialismo le “preocupa” el asunto.

Sesión en el Senado Nicolás Suárez

Para ella, son los bancos y las fintech los encargados de “generar mecanismos concretos de refinanciación, hacerse cargo y ayudar”. Bullrich barajó distintas alternativas: refinanciar, comprar la deuda o generar préstamos con un mayor plazo.

“Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales [de los alimentos], un etiquetado frontal que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. Porque el Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta el robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, expresó la titular del bloque libertario.

Más tarde, insistió con esta idea. Debe saltar un “pop” que advierta cuánto pagará el futuro deudor si pide un préstamo. Al conocer este monto, uno lo pensaría “dos veces”, señaló Bullrich. “Hay muchas cosas para hacer, las tenemos que hacer rápido”, dijo, en conversación con LN+.

La exministra de Seguridad planteó estas sugerencias y críticas a las entidades financieras a raíz del desembarco de la agenda de la morosidad en el Congreso. Más allá de que el eje de la sesión de ayer fue la aprobación de 67 pliegos judiciales, los senadores del bloque justicialista Martín Soria, Ana Marks y Marcelo Lewandowski reclamaron el tratamiento de proyectos para resolver el incremento del endeudamiento y la morosidad.

Sin embargo, Bullrich sostuvo que avanzar con estas iniciativas sería “políticamente injusto y moralmente imposible de aceptar” porque, argumentó, implicaría que quienes no contrajeron deudas o quienes lograron pagarlas se hagan cargo de los morosos.

El asunto también cobró protagonismo en la sesión del miércoles en Diputados. Al inicio, los bloques opositores intentaron incorporar al debate el endeudamiento familiar. Aunque esta búsqueda fracasó, lograron reunir 133 votos afirmativos, lo que activó el anuncio de un pedido de sesión para el 9 de septiembre en tren de tratar, entre otros, los proyectos de endeudamiento y morosidad.

La oposición en Diputados anunció un pedido de sesión para el 9 de septiembre para tratar proyectos de endeudamiento y morosidad Santiago Filipuzzi

La jugada de Bullrich constituye un nuevo gesto de diferenciación con el Gobierno. Meses atrás, los desmarques se limitaban a cuestiones institucionales, como la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostenido por el oficialismo en medio de la investigación de su patrimonio, y el pliego de María Verónica Michelli, entonces candidata a jueza, cuya postulación Milei impugnaba por ser cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

No obstante, desde la semana pasada, la senadora comenzó a disparar cuestionamientos de índole económica. Primero pidió públicamente “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar. Luego, en una reunión de Gabinete, sostuvo que las deudas de las familias reducen el consumo y alejan el despegue de la economía, según reveló Carlos Pagni en LA NACION.