Bullrich recibió a los familiares de Jeremías Monzón en plena discusión por la edad de imputabilidad: “La ley va a salir”

Patricia Bullrich recibió hoy en el Senado de la Nación a familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe, en un crimen extrema que conmocionó a la provincia y tuvo fuerte repercusión a nivel nacional. La víctima había sido emboscada en un edificio abandonado, donde fue atacado con armas blancas mientras los agresores filmaban el hecho. El caso reinstaló con fuerza el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y, para el oficialismo, el límite del régimen vigente, el cual pretende bajar a 13 años.

“La verdad que es un caso brutal, la gota que rebalsó el vaso. Nosotros hace tiempo que venimos planteando bajar la edad de imputabilidad, queremos realmente que el que las hace, las pague, que los menores no vuelvan a su casa como si nada hubiera pasado, habiendo asesinado de manera brutal y premeditada a una persona, a un niño. Realmente queremos que esta ley salga de una vez por todas”, afirmó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) en diálogo con LA NACION.

Patricia Bullrich, durante la conferencia de prensa en el Senado Pilar Camacho

El encuentro con la madre y la tía de Monzón, que Bullrich encabezó en el salón de las Mujeres de la Cámara alta, se produjo en el cierre de la semana en que el Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto para reformar el Código Penal Juvenil . La iniciativa para bajar la edad de imputabilidad -hoy fijada en 16 años- fue incorporada a la agenda legislativa dispuesta en la nueva convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderá del 2 al 27 de febrero. En ese contexto, la jefa del bloque de senadores de LLA se mostró optimista. “La ley saldrá. El Presidente está comprometido, lamentablemente no va a ser para Jeremías, pero sí para para otros casos”, sostuvo.

No obstante, los bloques aliados a LLA o que suelen cooperar con la Casa Rosada en el Congreso ya plantearon sus reparos frente al proyecto oficial. Por caso, Pro estaría dispuesto a bajar la edad de imputabilidad a 14 años, no a 13.

En tanto, la Iglesia rechazó la iniciativa de Milei y reclamó “transformaciones profundas”.

Después de verse con los familiares de Monzón, Bullrich encabezó una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias con las integrantes de la familia de Jeremías. “El ensañamiento con el que asesinaron a Jeremías es un nivel de perversión tan alto que no lo puedo procesar”, expresó Romina, la mamá.

Y agregó: “Espero que salga la ley, justamente para evitar esto. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia, sabiendo que ellos iban a volver a sus casas, sabiendo que ellos no iban a tener ni siquiera el antecedente penal. Y eso es terrible. Entonces, lo que exigimos por la ley es que se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron, y se siguen jactando en nuestra cara de lo que hicieron. Es terrible como mamá tener que saber que vas a un juzgado y que los tenés que ver por la misma puerta en la que te está yendo a vos”.

El proyecto quedó formalizado a través del Decreto 53/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Entre otros puntos, se apoya en antecedentes de la región, como Brasil y Uruguay, donde la imputabilidad penal comienza a los 12 y 13 años, respectivamente. Mientras el oficialismo busca ampliar consensos con otros espacios políticos, fuentes parlamentarias indicaron que “aún no se definió que Cámara comenzará a tratarlo”. El resto del temario incluye la reforma laboral, cambios en la ley de glaciares y la aprobación del acuerdo de libre comercio Mercosur - Unión Europea.

La avanzada del oficialismo por la baja de la imputabilidad se intensificó al calor de una seguidilla de crímenes protagonizados por menores. Entre ellos, el caso de Monzón se convirtió en uno de los más resonantes por su brutalidad y saña. Oriundo de Santo Tomé, había desaparecido el 18 de diciembre y, tras varios días de búsqueda, fue hallado sin vida el lunes 22 en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio de Colón. Según determinó la autopsia, el cuerpo presentaba entre 20 y 23 puñaladas. Por la causa quedaron detenidos la exnovia de la víctima, de 16; su madre de 40 (investigada como presunta partícipe) y otros dos menores, de 14 y 15.

“Se puede ver cómo ella lo lleva a su ejecución, y él va caminando confiado, cuando diez minutos antes, los asesinos ya estaban en ese lugar. El nivel de premeditación es aberrante, es repugnante, y que después se hayan juntado con la madre de Milagros para eliminar las pruebas en el Parque Sur, lo hace más perverso todavía, porque hay más personas involucradas”, agregó la madre, que también estuvo acompañada por su abogado, Bruno Rugna.

Patricia Bullrich, antes del encuentro con los padres de Jeremías Monzón Pilar Camacho

Al de Monzón, se suma el crimen de Joaquín Ibarra, de 21 años, asesinado el 12 de enero por dos menores durante un intento de robo en la ciudad de Alderetes, Tucumán. Según la reconstrucción judicial y registros de una cámara de seguridad, la víctima fue abordada por dos jóvenes de 16 y 17 años mientras esperaba en la puerta para ingresar a la casa de un amigo. No ofreció resistencia y entregó sus pertenencias, pero aun así fue ejecutado a sangre fría por uno de los asaltantes. También el caso de Uriel Giménez, de 12 años, quien integraba una banda delictiva y fue abatido el 21 de enero tras un enfrentamiento armado con la Policía, luego de una persecución que terminó en el Barrio Puerta 8, uno de los puntos calientes del narcomenudeo en el partido bonaerense de Tres de Febrero.