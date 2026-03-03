La esposa de Nahuel Gallo contó cómo está la salud del gendarme y dijo que desde la AFA nunca hablaron con ella

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, explicó cómo está la salud de su marido luego de reencontrarse con él este lunes a la madrugada en Ezeiza y tras pasar 448 días secuestrado en Venezuela. Además, explicó que ningún dirigente de AFA se comunicó con ella para avisarle sobre el traslado de Gallo al país.

“Estamos felices, era algo que queríamos hace mucho tiempo”, expresó hoy Gómez en diálogo con Telenoche. “Nahuel nunca tendría que haber pasado por esta situación en Venezuela. Fueron 448 días en donde estuvo en una desaparición forzada y privado de su libertad”, criticó.

La mujer aseguró que Gallo vivió una “pesadilla” tras ser capturado por el régimen chavista y reveló que, desde que volvió a la Argentina “está feliz”. “Se está recuperando. Anoche cuando vio las banderas argentinas me dijo que extrañaba su país. Fue mucho tiempo en una situación terrible”, diagnosticó Gómez.

El reencuentro de Nahuel Gallo con su hijo tras el arribo a la Argentina. captura de redes

Gallo arribó al FBO del aeropuerto de Ezeiza a bordo de un avión que pertenece a Baires Fly, una empresa que exhibe vínculos con Fred Machado, y que se asocia al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien suele recurrir a estas aeronaves para sus propios traslados o viajes oficiales.

Una vez en el país, Gallo se realizó chequeos médicos y pasó la noche en el edificio centinela de Gendarmería. Consultada sobre la salud de su esposo, Gómez señaló: “Me encantaría que pudiéramos dormir los tres juntos hoy, pero si es por su salud y bienestar está todo bien. Estuvo meses viviendo en un lugar asqueroso. No está blanco, está amarillo, recibía luz del sol una hora por día”.

Nahuel Gallo, junto a dirigentes de AFA, antes de subirse al avión que lo trajo a la argentina captura de redes

Tras ello, se refirió a cómo se enteró de la noticia de su liberación. En primer lugar, sostuvo que fue su madre, que vive en Venezuela, quien se anotició primero. “Era parte de una vigilia y se enteró que había sido sacado. Era parte de los que pernoctaban en la cárcel Rodeo 1 y me pasó la información de primera mano”, recordó Gómez.

No obstante, en el transcurso del domingo, indicó que fue la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich quien la llamó para confirmar su liberación alrededor de las 16, casi al mismo tiempo que la AFA y Tapia dieron a conocer que el gendarme iba a viajar hacia Buenos Aires con la mencionada aeronave. “No tuvimos ningún tipo de contacto con la AFA, más allá de la información que se nos dio cuando estaba siendo liberado”, explicó.

María Alexandra Gómez con su esposo, Nahuel Gallo.

“En sus ojos se nota el odio que le tiene el régimen a la Argentina. Lo que me pudo contar fue que él nunca entendió por qué tuvieron tanto ensañamiento con él y por qué estuvo tan incomunicado. Estaba en una lista de los que no podían tener ningún tipo de comunicación ni visitas”, criticó la mujer y denunció que se violaron los derechos humanos.

Pese a la amargura y las noches sin verse, Gómez sostiene que hoy “es más fuerte de lo que ya era”. “Es una persona resiliente. Si Dios le permitió sobrevivir de la manera que lo sobrevivió… ama a su familia y a sus hijos. Me dijo que Víctor [su hijo de tres años] fue la persona que lo hizo despertarse todas las mañanas“.

Por último enfatizó: “Venezuela nunca dio una explicación de por qué estuvo 448 días en desaparición forzada. Nunca estuvo detenido. Estuvo secuestrado. Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad”.