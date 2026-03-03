Juan Manuel Olmos advirtió sobre los niveles de desempleo e instó al peronismo a crear una alternativa económica con orden fiscal

Juan Manuel Olmos cuestionó el programa económico del presidente Javier Milei y sostuvo que el peronismo debe construir una alternativa basada en el orden fiscal y el desarrollo productivo. El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) formuló estas declaraciones en el programa Odisea Argentina, por LN+, donde también analizó el reciente discurso del Presidente en el marco de la apertura de sesiones legislativas y el escenario político.

En ese marco, Olmos advirtió que desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025 se perdieron 278.000 empleos registrados en la Argentina y que en el mismo período dejaron de operar 22.000 empresas. También indicó que la utilización de la capacidad instalada industrial se ubica en 53,8%, por debajo del nivel registrado durante la pandemia, y que el endeudamiento de las personas pasó de un salario y medio a dos salarios y medio en un año, según cifras del Banco Central.

"Cristina quedó como una gacela al lado de Milei": Juan Manuel Olmos, mano a mano con Carlos Pagni

El presidente de la AGN sostuvo que la dinámica sectorial profundiza ese escenario, ya que en los últimos dos años crecieron principalmente la intermediación financiera; petróleo, gas y minería; y el agro, actividades que en conjunto explican el 9% del empleo registrado. En contraste, construcción, industria manufacturera y comercio —que concentran casi el 50% del trabajo formal— registraron caídas. “Si los sectores que ganan son los que crean muy poco empleo y los que se derrumban son los que crean mucho empleo, vamos a terminar teniendo un país con un nivel de desocupación altísimo”, advirtió en diálogo con Carlos Pagni.

A partir de ese diagnóstico, Olmos planteó que el peronismo debe elaborar una alternativa al actual modelo económico. Sostuvo que el contexto político y social exige una propuesta que combine equilibrio en las cuentas públicas con crecimiento y desarrollo productivo. “El peronismo tiene que crear una alternativa a este modelo económico”, afirmó, y agregó que el escenario actual implica “un cambio de época” que obliga a reformular estrategias.

Olmos sostuvo que el peronismo debe retomar el programa de orden fiscal que llevó a cabo Néstor Kirchner Hernán Zenteno

En esa línea, señaló que el espacio debe retomar una experiencia de orden fiscal como la registrada durante la presidencia de Néstor Kirchner, período en el que, según indicó, hubo superávit fiscal y comercial entre 2003 y 2008. “Tenemos que retomar ese programa de orden fiscal pero con crecimiento con industria nacional y con desarrollo nacional”, sostuvo.

Consultado sobre Axel Kicillof y posibles candidaturas del peronismo de cara al 2027, Olmos evitó definiciones personales y planteó que el peronismo debe priorizar una reorganización interna antes de discutir nombres. “Creo que el peronismo primero tiene que hacer un proceso de autocrítica respecto a lo que hizo cada uno durante los períodos de gobierno. Luego hay que pasar a una discusión de programa”, afirmó.

Olmos analizó la posición actual de Kicillof y el proceso de selección de candidatos, y los pasos previos, que debe llevar a cabo el peronismo Prensa Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

En ese marco, señaló que, una vez consensuado el rumbo económico, correspondería definir “al candidato o candidata más competitivo” para encabezar la propuesta electoral. También advirtió que “en general los candidatos naturales después no llegan a serlo” y remarcó que no debe repetirse una experiencia con lineamientos divergentes dentro del mismo espacio: “No puede pasar que volvamos al gobierno y tengamos programas diferentes internamente y ese programa común debe estar actualizado”.

Por otra parte, Olmos analizó el discurso que Milei pronunció en la apertura de sesiones ordinarias y cuestionó el tono empleado por el Presidente. Consideró que el mensaje estuvo atravesado por “gritos y violencia verbal” y sostuvo que ese registro debería dejarse de lado en la Argentina. Además, señaló que “la parte histriónica por momentos hasta parecía sobreactuada”.

En diálogo con Carlos Pagni, Juan Manuel Olmos señaló que Milei, en el discurso brindado en el marco de la apertura de sesiones legislativas ordinarias, "parecía King Kong" Marcos Brindicci - LA NACION

“El Presidente siempre dice que no es gorila pero ayer parecía King Kong”, señaló. En ese sentido, indicó que en su discurso Milei “se metió con Perón, con ‘La Razón de mi vida’, Néstor, Cristina” y que “trató a todos los peronistas de burros”.

Más allá de esas críticas, Olmos analizó que el jefe de Estado atraviesa un momento de mayor fortaleza política que al inicio de su mandato. Consideró que logró consolidar un liderazgo en la discusión pública y destacó la conformación de bloques legislativos que dejaron de lado la posibilidad de que se articule una mayoría de dos tercios en su contra. Afirmó que el oficialismo cuenta con equipos “monolíticos y disciplinados”, y atribuyó ese armado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.