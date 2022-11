Cafiero habló por Fernández en el G-20 en Bali: criticó la invasión rusa y destacó la capacidad argentina para producir alimentos y energía

escuchar

BALI (Enviada especial).- Poco después de la descompensación que sufrió Alberto Fernández en el inicio del G-20, el canciller Santiago Cafiero tomó su lugar y participó en el plenario sobre Seguridad Alimentaria y Energética. Siguiendo el discurso diseñado por Fernández, Cafiero hizo foco en el impacto en la región y en la Argentina de la invasión rusa a Ucrania, a la que vez que se expresó sobre las posibilidades que ofrece el país para producir alimentos y energía.

Tras la descompensación de Fernández por un episodio de hipotensión, las sillas correspondientes a la Argentina en el plenario, que se realiza en el Candi Ballroom del The Apurva Kempinski, fueron ocupadas por Cafiero; el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, que oficia de sherpa en esta cumbre.

“Parece increíble que, cuando todavía no superamos la conmoción causada por una pandemia, Rusia desate una invasión militar sobre Ucrania poniendo en crisis la paz mundial ”, dijo Cafiero. Luego continuó con algo que Fernández ya había deslizado este viernes en el Foro por la Paz de París, donde recalcó cómo los efectos de la guerra afectan a todo el mundo. “En el hemisferio norte los mercaderes de la muerte negocian armas letales, pero en el hemisferio sur los alimentos se encarecen o faltan y lo que termina matando no son las balas o los misiles si no la pobreza y el hambre”, sostuvo el canciller.

La crítica a la invasión de Putin fue la antesala de una invitación: Cafiero consideró “imperioso unir esfuerzos para que las partes involucradas regresen a la mesa de negociaciones” y recalcó la “la fuerza del multilateralismo”, una premisa sobre la que Fernández viene insistiendo hace tiempo en sus exposiciones sobre las relaciones globales.

Alberto Fernández junto al presidente de Indonesia, Joko Widodo, poco antes de sufrir el episodio de hipotensión ESTEBAN COLLAZO

Cafiero también recalcó el impacto que tiene la guerra en la Argentina y la región. “No somos ajenos a esa enorme tensión que vivimos. En lo que va del año, esta guerra le costó a mi país casi 5000 millones de dólares. ¿Quién reparará semejante perjuicio?”.

Luego de eso, aludió a la capacidad de producir alimentos de la Argentina. “Millones de toneladas de soja, de trigo, de maíz y de aceite de girasol. Esa producción, en su mayoría, estuvo destinada al mercado externo”, destacó, para afirmar que el país “quiere ser parte en la construcción de un mundo más solidario que garantice la seguridad alimentaria, que significa terminar con el hambre en el mundo”. En ese sentido, apuntó “a la intolerable desigualdad que la concentración económica provoca”.

Los daños de la pandemia y la guerra

El canciller consideró también que, contra sus expectativas, tras la pandemia “el mundo parece querer exhibir su peor rostro”. Y explicó: “Los costos que hemos pagado resultan cuantiosos y lo que la guerra nos impone ahora se vuelven intolerables”. Mencionó que América Latina y el Caribe enfrentaron en 2020 la peor contracción económica de su historia y que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó un retroceso de 27 años en los niveles de pobreza extrema. “De ese modo, América Latina y el Caribe se convirtieron en la región del mundo que perdió más años en expectativa de vida. Ahora debemos enfrentar los efectos de la guerra”, completó.

Cafiero recordó también que Fernández, en la última Cumbre de las Américas, a comienzos de junio pasado, propuso “organizar continentalmente no solo la producción de alimentos, sino también el desarrollo de nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica”.

Fue entonces que mencionó que la Argentina cuenta con la segunda reserva de gas no convencional del mundo . “Con Chile y Bolivia constituimos el ‘triángulo del litio’ en el que se concentra más del 60% de las reservas mundiales de ese mineral”, dijo y agregó: “Estamos desarrollando la producción de hidrógeno verde”.

Para finalizar sostuvo: “Démosle una oportunidad a la paz. Miremos como el hambre y la pobreza se expanden en el sur del mundo mientras en el norte las armas acumulan muertos. No puede ser que no hayamos aprendido de tanto dolor vivido”.