El gobierno salteño confirmó que las elecciones provinciales y municipales tendrán una fecha diferente a las elecciones nacionales, y los ciudadanos habilitados para votar deberán ir a las urnas el domingo 16 de mayo de 2027.

Salta elige a su próximo gobernador en mayo Javier Corbalán

El gobierno provincial oficializó a través del decreto n°762, publicado en el Boletín Oficial, la convocatoria a elecciones generales para el domingo 16 de mayo de 2027. En esa jornada se renovarán, por un período de cuatro años, los cargos de gobernador, vicegobernador, además de legisladores provinciales y autoridades municipales, mediante el sistema de boleta única electrónica.

Qué se elige en Salta 2027

La convocatoria a la elección se da en el marco del artículo 2 de la ley 8463, que establece que el llamado a comicios generales debe realizarse a través del Poder Ejecutivo con una antelación no menor a los seis meses respecto de la fecha de los comicios, a fin de garantizar la correcta organización del proceso electoral.

De esta manera los salteños eligen:

Gobernador

Vicegobernador

11 senadores

30 diputados

60 intendentes

222 concejales municipales

Cuáles son los departamentos que eligen autoridades locales

Senadores: se elegirán en los departamentos Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria.

se elegirán en los departamentos Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria. Diputados: se elegirán en los departamentos Capital, Cerrillos, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rosario de Lerma, San Carlos, San Martín y Santa Victoria.

se elegirán en los departamentos Capital, Cerrillos, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rosario de Lerma, San Carlos, San Martín y Santa Victoria. Autoridades municipales: se elegirán intendentes y concejales en los 60 municipios de la provincia.

se elegirán intendentes y concejales en los 60 municipios de la provincia. Convencionales constituyentes: en Rivadavia Banda Sur (departamento Rivadavia) se votarán también convencionales constituyentes municipales para la redacción de su nueva Carta Orgánica.

¿Hay PASO en 2027?

Aún no hay definiciones sobre si el año próximo continuarán o no las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), que habitualmente se celebraban en el mes de agosto, antes de la elección general.

En principio, el oficialismo busca avanzar con la suspensión de las primarias y sumar apoyos mediante acuerdos con los gobernadores; por el momento los libertarios reúnen 31 votos de los 37 necesarios y negocian cambios en la reforma electoral.

En Salta votan con boleta electrónica Javier Corbalan - LA NACION

Cuándo son las elecciones 2027 en la Argentina

La elección general presidencial, o primera vuelta, se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la votación presidencial de 2027 se debe realizar el domingo 24 de octubre.

En caso de requerirse un balotaje o segunda vuelta electoral, este evento debe darse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Eso significa que el balotaje se haría en noviembre de ser necesario.

Qué se vota en 2027 en la Argentina

En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y se renovarán bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).

Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.