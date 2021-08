“Cambia Ya!”, el frente electoral de vecinos que surgió para evitar que los jóvenes se vayan del país

MENDOZA.- Desde un alejado y tranquilo rincón del sur mendocino se animaron a dar el paso y prometen marcar la diferencia; también contagiar al resto. Así, la incursión en la política de vecinos “outsiders” se pone sobre la mesa en la previa electoral de la provincia cuyana. Se trata de un grupo de profesionales, trabajadores y estudiantes de la comuna de General Alvear que sorprende con su decisión de arremangarse los pantalones para ser parte activa del cambio, pero sobre todo de intentar dar respuestas a las demandas ciudadanas, entre ellas, trabajar por un futuro mejor y evitar que sus hijos se vayan del país .

Los precandidatos a las PASO de Cambia Ya Mendoza reparten sus panfletos y boletas para despertar el interés de los vecinos alvearenses.

Bajo esta principal motivación nació este equipo de ciudadanos de a pie que comenzó meses atrás a buscar representantes que puedan competir en las próximas elecciones PASO, por lo que se pusieron manos a la obra y ya delinearon las precandidaturas para el Concejo Deliberante y la Legislatura provincial y competir así dentro del oficialista Cambia Mendoza.

“Cambia Ya!” se denomina este frente político liberal productivista que busca ir ganando lugares y medir fuerzas en las primarias legislativas , con postulantes en todos los niveles: concejales, legisladores provinciales y nacionales. De hecho, en la lista al Congreso figuran el empresario vitivinícola Rodolfo Vargas Arizu, para llegar a la Cámara Alta, y Josefina Canale, para la Cámara Baja. Claro, del otro lado, está la potente lista comandada por los radicales Alfredo Cornejo, para el Senado, y Julio Cobos, para Diputados.

Así, bajo este escenario, surgen los “candidatos del pueblo” alvearense, que buscan poner su granito de arena. Por primera vez en la historia, 11 ciudadanos, mayores de 40 años, que nunca ejercieron ningún cargo político, participarán en la contienda.

“Somos comerciantes, médicos, contadores, empleados públicos, estudiantes, productores agropecuarios, emprendedores, gente que trabaja y estudia. Nos duele ver adonde ha llegado la política. Si bien consideramos que es la única herramienta que tiene la sociedad para transformar la realidad, la gente la rechaza. Es un peligro que quienes trabajan, madrugan, pagan impuestos y toman riesgos, descrean de la política y de sus representantes”, indican en la carta de presentación.

La mayor parte del equipo de 11 precandidatos alvearense que buscará un lugar en la lista final del frente oficialista Cambia Mendoza.

Saben que será difícil conseguir una banca pero no imposible, sobre todo por el peso histórico del justicialismo en la comuna de San Rafael, que es parte central del Cuarto Distrito Electoral, donde está General Alvear y Malargüe. Sin embargo, se tienen fe y a fuerza de sacrificios diarios, tras salir de sus trabajos cotidianos, le dedican horas al armado de campaña para las PASO, cruzando los dedos para meterse en las generales. Empezaron siendo 15 amigos y conocidos que pensaron en sumarse a la política. Armaron un grupo de WhatsApp, y se fueron sumando más interesados. Ahora, en el equipo de tareas “a pulmón” son más de 40. De los 11 candidatos, cinco son titulares y tres suplentes para el Concejo; mientras que los otros tres apuestan a cargos legislativos provinciales.

“Hace varios años en el grupo de amigos, en los asados, se empezó a hablar mucho de política; por los problemas que tiene cada uno y por los distintos factores que nos preocupan a diario. Hace un poco más de un año formamos un grupo de WhatsApp con colegas y amigos. Empezó a crecer y a tomar seriedad. Allí surgió que el denominador común no se basaba tanto en nuestros trabajos y actividades si no en la preocupación por el futuro de nuestros hijos. Todos coincidíamos en que los chicos están mirando más hacia afuera del país que hacia adentro”, Adrián Caltabiano (47), candidato a concejal en General Alvear en primer término, quien tiene grandes chances de ingresar en la lista final del frente oficialista, luego de las PASO. “Tengo dos hijos adolescentes, una estudia medicina y el otro está terminado el secundario. Así es que en una de esas reuniones, que ya eran para determinar de qué manera involucrarnos y hacer algo concreto en política, tomamos la decisión de hacerle una promesa a nuestros hijos: que nos dieran la chance de hacer algo antes de tomar una decisión tan drástica como irse del país”, indicó el contador y productor ganadero, quien semanas atrás, se encargó de hacer un pedido a las autoridades municipales, sin éxito: la renuncia de los funcionarios que también van como precandidatos en la interna.

Por las tardes o los fines de semana salen a recorrer calles y plazas para tomar contacto con los vecinos. Foto Gentileza

Leandro Guidarelli (46), contador alvearense, es parte fundamental del equipo de campaña de Cambia Ya Mendoza. En diálogo con LA NACION se mostró expectante de las posibilidades que se pueden abrir, sobre todo cuando hay un deseo para que la realidad cambie en favor de las familias, con propuestas basadas en el apoyo a las empresas y a los emprendedores, “transformando la burocracia y las partidas ociosas en una apuesta por el sector privado”. La realidad de Guidarelli es similar a la de miles de vecinos de la comuna, con hijos adolescentes que empiezan a reclamar los papeles para irse del país. “Día a día todo se deteriora más. Nosotros pudimos estudiar en la capital mendocina y volvimos para instalarnos acá. Hoy, ni siquiera quedándose en Mendoza ven posibilidades, por eso, queremos demostrarles que podemos hacer algo por ellos, antes de tomar la decisión de partir”, contó a este diario, en medio de recorridas por el centro y las plazas del departamento, desandando el “boca a boca”, llegando a cada vez más vecinos. También, haciendo una fuerte presencia en las redes sociales. “No tenemos ni plata ni conocimiento, pero la recepción es excelente. Ojalá se traduzca en votos; no sé si vamos a ganar pero tenemos esperanzas de alcanzar la minoría para entrar en la lista final, aún con todo el aparato en contra. Es todo muy artesanal, pero en vez de quedarnos a dormir la siesta salimos a la calle y creemos que vale la pena”, indicó el profesional.

El grupo, que se potenció por WhatsApp, decidió salir a las calles a contarles a los vecinos alvearenses que necesitan de su apoyo para seguir en carrera tras las PASO.

En el grupo también está Gerardo Fuentes Bonthoux (54), candidato a senador provincial en primer término. “En nuestras reuniones, algo que nos cuesta entender, es cómo la política se ha ido cooptando por el clientelismo, el nepotismo, el amiguismo y todos esos vicios que han ido desplazando a la gente más capacitada, apta y honesta. Sólo van quedando los que tiene como objetivo en la política tener un medio de vida. Nos dimos cuenta de que es responsabilidad nuestra involucrarnos porque si no es seguir pateando el problema y esto se va a poner cada vez peor. Todavía tenemos la edad, la fuerza y estamos capacitados para afrontar esta responsabilidad si la gente decide confiar en nuestra propuesta”.

Otra vecina que se suma a la propuesta es Rosa Saldaña (64), quien se prueba como precandidata a concejal en General Alvear en segundo término. La mujer se desempeñó como jefa del Registro Civil del distrito de Bowen por 30 años. “Tuve una candidatura hace algunos años pero nunca avanzó. Ahora, cuando este grupo que se consolidó como Cambia YA me convocó, fue por mi contacto con la gente. Mi trayectoria en el sector público me ayudó a aprender a escuchar y me di cuenta de que los problemas de los ciudadanos muchas veces son más simples de lo que el Gobierno cree. Considero que mi función en este equipo es enseñar a tener esa sensibilidad para percibir el problema que tiene cada persona, ponernos en su lugar y tratar de resolverlo”, comentó la pobladora.

Adrián Caltabiano, contador y productor ganadero, y Rosa Saldaña, ex titular del Registro Civil alvearense, quieren poner al servicio de los vecinos su experiencia laboral para generar oportunidades.

La decisión está tomada, el paso está dado y la suerte está echada. Sienten que es momento de actuar dentro de la política, empezar a producir cambios palpables y buscar una salida que no sea Ezeiza.