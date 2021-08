Enojo de los familiares de las víctimas del Covid tras la decisión del Gobierno de retirar las piedras para construir un memorial

“Me enfureció ver a la noche como las recogían como basura, sin dejarlas por lo menos un día respetando a los que no pudimos despedir a nuestros muertos”, dijo Catalina Beatriz a LA NACION. Ella es una de las personas que ayer, en “La marcha de las piedras”, depositaron una roca con un nombre grabado para recordar a sus familiares que perdieron la vida por el coronavirus.

Tras la manifestación, el Gobierno informó que “recogió” las piedras para guardarlas “adecuadamente”. Según la Casa Rosada, tanto las que fueron dejadas en la Plaza de Mayo como en Olivos fueron recopiladas para “encarar la construcción de un espacio en su memoria”.

La piedra que llevó Catalina tenía el nombre de Jorge Devic, su “amigo del alma”, que falleció a sus 69 años. “Mi querido Jorge no murió, desapareció. Es muy doloroso. Aún no lo asumo. Nuestro duelo venció a las 12 horas cuando con palas recogieron las piedras . Es cruel y vergonzoso”.

“Que esta gente toque las piedras de nuestros muertos es terrible, una angustia terrible. Es todo muy inhumano lo que nos pasó”, expresó Viviana Faivre con la voz entrecortada. Ella fue a Olivos con una piedra que llevaba el nombre de Sara, su suegra de 90 años.

La mujer se descompensó y tuvo que ser internada. Cuando ingresó, su hisopado era negativo. Tras 20 días fue dada de alta pero todavía padecía una infección intrahospitalaria por la que tuvo que volver ingresar al hospital a los cuatro días. Esta vez, su hisopado fue positivo. “Nunca más la pudimos volver a ver. Yo creo que la no despedida es lo que nos duele a todos los familiares de víctimas por Covid-19, que murieran solos. Encima después pensar que esta gente estaba de fiesta en fiesta y nosotros llorando a nuestros familiares”, agregó Faivre, en referencia al festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez.

“Las levantaron sin informar. La gente quiere saber bien que van a hacer con ellas”, apuntó María Eugenia Medina, quien se había anotado como voluntaria para traer piedras de aquellos que el lunes no pudieron llegar a Olivos. Junto a su marido llegó a la quinta presidencial con una valija y un bolso: traían más de 70 piedras. Lavaron cada una, las pintaron de negro y escribieron en blanco los nombres con un corazón. “Mis más de 70 piedras, ¿dónde están? Los dueños de mis piedras me preguntan y no sé que decirles ”, contó a este diario Medina y señaló que ahora las rocas están en Casa Rosada, “donde los familiares no las pueden ver”.

El Gobierno no precisó todavía dónde se levantará el espacio en memoria de las víctimas. Actualmente, las piedras están en el patio Belgrano de la Casa Rosada. “Son menos del 10% de lo que había”, apuntó Beatriz, y agregó: “Estoy muy molesta. Quiero un memorial con todas las piedras, todas” . Varios usuarios en Twitter replicaron este reclamo en las redes y durante la tarde se viralizó la consigna #DevuelvanLasPiedras.

“Las piedras era el velatorio que no pudimos hacer. Siento que la mataron por segunda vez con el robo”, dijo Adriana Lostes. Hablaba de Vichy, su mamá, quien no se contagió de coronavirus pero fue víctima de la enfermedad y sus circunstancias: falleció sola durante la fase 1 de aislamiento estricto, que regía también durante el cumpleaños de la primera dama. “Que queden ahí esas piedras representan a la pila de muertos que no se despidieron por hacer mal las cosas” , agregó la mujer, que fue a Olivos y llevó también 34 piedras de personas del interior que no podían acercarse a la quinta presidencial.