Cancillería elevó una protesta a Gran Bretaña por la presencia de un buque en Mar Argentino: “Profundiza las tensiones”

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que el 13 de julio último presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para expresar su “más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Medway”, que fue “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas” y por el que Argentina "no fue debidamente notificada de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes”.

Esas acciones, indicó la Cancillería, “involucraron el tránsito” de ese bique por el Mar Territorial argentino”.

La presentación se hizo por instrucción del canciller Pablo Quirno y, si bien se había formulado el pasado 13 de julio, se dio a conocer este miércoles por la noche, después del triunfo de la selección argentina sobre Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026.

HMS Medway leaves Portsmouth, Hampshire. (Photo by Steve Parsons/PA Images via Getty Images) Steve Parsons - PA Images - PA Images

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió en un comunicado que “esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos 1, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado 1.2 ‘Medidas de fortalecimiento de la confianza’, punto ‘b’ (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)”.

“El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución”, indicó la Cancillería.

Milei, junto a Karina Milei y Santiago Caputo en la Catedral Metropolitana Fabián Marelli

Y señaló que “tales movimientos inconsultos e ilegales contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Esa resolución, recordó la Cancillería, “que exhorta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía”.

“Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia”, alertó el gobierno argentino.

Y reafirmó “una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

“Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son Argentinas”, postuló la Cancillería.

Pedido de Unión por la Patria

Un grupo de diputados de Unión por la Patria (UP) había impulsado el lunes último un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del buque militar británico que, tras zarpar de las Islas Malvinas hacia Chile, navegó a principios de julio por aguas bajo jurisdicción argentina.

“Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó Guillermo Michel, uno de los autores del proyecto.

La iniciativa exigía explicaciones al Gobierno sobre el tránsito del HMS Medway, un patrullero oceánico de la Royal Navy británica.