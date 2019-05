Cara a cara, un funcionario se cruzó con sindicalistas en Migraciones

Horacio García discutió con los integrantes del sindicato que impedían el ingreso a la dependencia estatal 01:32

Video

Matías Moreno 30 de abril de 2019 • 15:10

El director nacional de Migraciones, Horacio García, se cruzó con integrantes del gremio de estatales de ATE Capital en el edificio central del organismo, en medio del paro que encabezan los Moyano, las CTA y sus aliados contra el gobierno de Cambiemos.

Los delegados de ATE increparon a García cuando el funcionario fue a retirar la bandera que los sindicalistas habían colgado en la puerta "3" de la dependencia estatal, ubicada sobre la avenida Antártida Argentina. La acalorada discusión quedó registrada en un video que fue difundido por el Gobierno.

García acusó a los gremialistas de haber bloqueado ese acceso al edificio. Los representantes de ATE lo negaron y afirmaron que solo habían colocado un pasacalle para exteriorizar su reclamo por los aumentos de sueldo.

"Arranqué la bandera y les dije que la puerta tenía que estar abierta. Ellos tenían todas las libertades para no venir a trabajar y adherirse al paro que se había determinado, sin consecuencias", explicó García ante la consulta de LA NACION.

Horacio García, director nacional de Migraciones

El secretario de Organización y coordinador nacional de ATE Migraciones, Hugo Bellón, fue uno de los que discutió con García. Ante la consulta de LA NACION, negó que hayan bloqueado la puerta y dio su versión de los hechos. "La puerta estaba abierta de par en par. García entra por esa puerta, empuja el pasacalle y se cae", relató.

Según Bellón, no había gente esperando para ingresar al edificio porque habían sido advertidos previamente de que hoy habría paro. "Nunca los vamos a perjudicar", señaló.

Para el integrante de ATE, al funcionario le molestó que se exteriorizara el reclamo. "Fue una sobreactuación de García dirigida a frenar un conflicto que lleva mucho tiempo.

Reclamo y advertencia

En el video se escucha que los empleados reclaman por los aumentos de salarios. "¿Dónde están? No llegamos a fin de mes, ustedes se llevan 250 lucas", le gritan a García, y lo insultan.

Una mujer encaró al funcionario y le recriminó: "La gente no puede comer y pagar los alquileres. Se aumentan ustedes [el sueldo] y la gente que pone la cara todos los días no ve un peso". García les respondía que no podían bloquear el ingreso al edificio.

"Entró como loco, estaba desencajado. Nunca lo vimos de esa manera. Decía que estábamos apretando a los compañeros para que no laburen. No pueden seguir pagando de 20 mil pesos", dijo Bellón sobre el cruce con el funcionario. Y advirtió que podría haber un nuevo paro en Migraciones el viernes próximo si no reciben una respuesta del Gobierno a su reclamo.

El director nacional de Migraciones calificó el episodio como un "incidente puntual" y remarcó sigue abierto al diálogo con el sindicato. "Lo damos como un episodio cerrado. El partido se debe seguir jugando", apuntó. Y dijo que atienden "todos los días" los pedidos de los gremialistas.

"Increpan por demandas que tienen, que me parecen atendibles en el ámbito oportuno. Había que liberar esa puerta para que la gente y sus compañeros puedan entrar. La cerraron de prepo", argumentó García.

Tras la discusión, el funcionario pudo regresar a su despacho. Los gremialistas, en tanto, marcharon a la Plaza de Mayo.