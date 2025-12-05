Axel Kicillof le reclamó al ministro Caputo que le apruebe la nueva toma de deuda ni bien la mande: “Rapidito, Toto”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le reclamó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que avale de inmediato el nuevo endeudamiento de la provincia, por US$3685 millones. “Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande, eh. Rapidito, Toto”, dijo esta mañana Kicillof.

Fue después de que el gobierno nacional creara un clima de duda sobre si avalará o no la medida del Poder Ejecutivo bonaerense, que ya fue aprobada por la Legislatura provincial.

“Toda esta aprobación es para roll over, para refinanciación. La ley que se aprobó es de refinanciamiento, no de endeudamiento, por los vencimientos que tiene la provincia del endeudameinto que viene de la época de Vidal”, dijo Kicillof, que cuestionó al gobierno nacional: “Más lío no nos pueden armar. Nos deben 13000 millones. Que nos lo devuelvan”.

Las declaraciones fueron esta mañana, a un grupo de medios, durante un acto que Kicillof encabezó en La Plata junto al intendente Julio Akal en el que entregó 40 nuevos móviles para reforzar la seguridad de la capital bonaerense.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, dijo más temprano que sería un “escándalo” si no consiguen la aprobación de la Nación para colocar deuda y avisó que, en caso de que se efectivice el rechazo, lo van a denunciar.

“Si no nos quieren dar la autorización será un escándalo. Siguen intentando asfixiar a la Provincia. Tendremos que salir a denunciarlo. Sería la primera vez que pasa en la historia del mundo", se quejó Bianco ante este medio.

Además, reparó en que las demás administraciones provinciales están en proceso de toma de deuda -ayer lo hizo Santa Fe, que colocó un bono por U$S800 millones a nueve años- y se preguntó: “¿La única provincia que no se puede endeudar es Buenos Aires? Es una ridiculez. Es como si llegás a la cabina del peaje y no te levantan la barrera porque te dicen: ‘No me gusta tu auto".

Consultado esta mañana en A24, sobre si le darán al gobierno de Kicillof la autorización, Caputo se limitó a decir: “Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación".

El ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili Marcos Brindicci

Anoche, el diputado nacional Sebastián Pareja, armador en la provincia de la secretaria general, Karina Milei, dijo directamente que el Presidente iba a rechazar el endeudamiento de Kicillof. “Milei no lo va a acompañar”, afirmó Pareja en LN+. Minutos después, en TN, ahondó: “Bajo ningún concepto [el Gobierno la va a autorizar], bajo ningún punto de vista”.

Según Bianco, el nivel de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires es mínimo -6% sobre el PBI bonaerense, en base a los cálculos de Kicillof-. Dijo el ministro que los millones se pidieron para pagar vencimientos de capital de este año, de una deuda que heredaron de la gestión de María Eugenia Vidal, y para “recuperar” una parte de los pagos que hizo la provincia con recaudación propia en el último período, debido a que no habían conseguido que la Legislatura les aprobara la ley de financiamiento, a diferencia de este año.

En tanto, el ministro asumió que parte de los fondos se van a destinar a los municipios, como establece el texto de la ley que salió el jueves por la madrugada, pero negó que esto tenga que ver con la campaña presidencial de Kicillof para 2027. El gobernador es uno de los que se proyecta como antagonista de Milei para las elecciones presidenciales de dentro de dos años.

“¿Cómo vamos a pagar la campaña con deuda? ¿Qué locura es esa?“, exclamó Bianco, luego de recibir esa acusación del jefe de bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, que fue avalado por el Presidente, quien habló de una “política delincuencial” de Kicillof.

KIRCHNERISMO DE MANUAL

Excelente @agustinromm poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA.

Fin. https://t.co/0ZbxsIkzU4 — Javier Milei (@JMilei) December 4, 2025

LLA no aportó votos para que el gobernador pueda obtener la ley, pero sí lo hicieron -además del kirchnerismo- representantes de Pro, del radicalismo, de la Coalición Cívica y exlibertarios.

Más cargos en el Banco Provincia

Para conseguir los dos tercios que necesitaba, Kicillof hizo concesiones. Una, aumentarles los fondos a los municipios. Pero la más polémica: que se elevaran de ocho a 14 los cargos en el Banco Provincia, que perciben sueldos millonarios, en negociaciones que se entablaron en plena madrugada.

Esos cargos los repartió para dirigentes de Sergio Massa (2), de La Cámpora (2), de Pro (2), de Martín Insaurralde (1), de Emilio Monzó (1), de la UCR (1), de los exlibertarios (1) y se quedó con cuatro para su propio sector interno.

Mientras que el Presidente y los suyos arremeten contra la medida, en La Plata se defienden y dicen que esto no implicará aumentar los fondos destinados a sueldos, sino que el mismo presupuesto se dividirá entre más funcionarios.

La semana pasada, el Ministerio de Economía bonaerense entabló conversaciones con el gobierno nacional para destrabar un aval para emitir letras, pero correspondientes al año anterior. La autorización para ese endeudamiento venía trabado, pero Nación -a través de los ministerios de Interior y Economía, y del Banco Central- finalmente autorizó el trámite.