Caravana “antimapuche”: mendocinos se movilizan contra la cesión de tierras que decidió Nación en el sur provincial

MENDOZA.- Vecinos y productores del sur provincial se movilizan contra la cesión de tierras a las comunidades autodenominadas mapuches que autorizó el Gobierno nacional, con el objetivo de que se dé marcha atrás con la controversial medida. Así, durante la mañana de este sábado iniciaron una caravana por los caminos del Valle de Uco y San Rafael hasta llegar a Malargüe, donde se centra el principal reclamo por la ocupación de más de 26.000 hectáreas reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Esta manifestación se produce en medio de prolongados conflictos que se desarrollan en otras provincias, como en Neuquén y en Río Negro. De hecho, en esta protesta hubo banderas sobre el reclamo de los pobladores de Villa Mascardi con la inscripción: “No a la entrega de soberanía”.

“Los mendocinos decimos No a la cesión de tierras a los falsos mapuches”, así reza la convocatoria a la movilización, que fue organizada por Andrés Vavrik, reconocido empresario ganadero del sur mendocino, quien también es parte activa de la agrupación +República, dentro del frente Cambia Mendoza. El dirigente lanzó a rodar la iniciativa por las redes sociales, encontrando gran eco entre los habitantes, quienes se fueron sumando a la convocatoria; primero, a través de grupos de WhatsApp y luego, en las rutas, con sus vehículos, con banderas argentinas y a los bocinazos.

A pesar de recibir en los últimos días una denuncia en su contra por “intimidación pública y discriminación” hacia los mapuches del sur mendocino, el productor decidió avanzar con la iniciativa. “Nos estamos manifestando de manera pacífica, sin banderas políticas y en defensa de la República. Le solicitamos al presidente de la Nación que dé marcha atrás con la medida, porque creemos que es un atropello contra los recursos de Mendoza y contra el derecho de propiedad de los mendocinos”, dijo Vavrik a LA NACIÓN, en medio de la ruta 40, mientras lideraba la marcha hacia el territorio en disputa.

Un grupo de vecinas del sur mendocino se plegó a la movilización contra la entrega de tierras a mapuches en San Rafael y Malargüe.

Desde las 10 de la mañana de este sábado, los manifestantes comenzaron a concentrarse en diversos puntos de la geografía mendocina. Una columna partió desde la localidad de Pareditas, en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco, mientras que otra salió desde el sur de San Rafael, para confluir luego hacia Malargüe.

“Hoy es el día, no aflojemos. Vamos todos, unámonos, júntense todos; no nos dejemos vencer. Somos un grupo que cuando nos propusimos algo lo logramos. No nos dejemos pasar por arriba por esta gente. Tenemos que lograr el objetivo. A levantarse, todos juntos, peleemos por nuestros derechos, por la gente honesta, que trabaja todo el día al pie del cañón”, fue la arenga de Marcelo, un miembro del grupo de manifestantes mientras empezaban el recorrido.

La reacción de la población surge tras la sorpresiva autorización de la Casa Rosada de entregar más de 26.000 hectáreas a los grupos indígenas que se autoidentifican con la comunidad mapuche. Para los manifestantes, al igual que para el Gobierno provincial, que ya realizó presentaciones formales contra la medida nacional, el avance en la entrega puede tener un fuerte impacto en el futuro desarrollo de Mendoza, ya que consideran que se atenta contra la inversión, además del temor a que se extienda a otras zonas del territorio local.

Hace una semana, a instancias del gobernador Rodolfo Suarez (UCR), el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez, presentó en Buenos Aires tres “recursos de reconsideración” contra las resoluciones del INAI, que depende de la administración de Alberto Fernández. “En los recursos que presentamos se plantean todas las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de Mapuches en el territorio provincial, entre otros aspectos”, explicó Ibañez.

Por su parte, Suarez había manifestado que la cesión de terrenos incluye pozos petroleros de la zona de Vaca Muerta. “Esta nueva decisión del gobierno del Frente de Todos demuestra una intencionalidad política sobre nuestras tierras para continuar perjudicando a Mendoza. Además deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches”, se despachó el jefe del Estado mendocino. El gobernador se mostró preocupado por el avance sobre el territorio mendocino. “En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF”, señaló el mandatario provincial, y agregó: “Esto claramente agrava la situación. No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectado para el Sur”.

A fines de enero comenzó la controversia, con la entrega de más de 21.500 hectáreas a dos grupos “autoidentificados” como mapuches de San Rafael y Malargüe, por parte del INAI. Luego, el malestar creció: a comienzos de febrero se conoció una nueva decisión del Gobierno nacional, con la publicación en el Boletín Oficial, del reconocimiento, a través de la resolución 47/2023, por disposición del INAI, de la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, en territorio cuyano, otorgándole 4477 hectáreas en la localidad de Los Molles, en la comuna de Malargüe, a más de 300 kilómetros de la capital provincial. En la norma, quedó establecido en su articulado, a diferencia de las cesiones anteriores, que esa comunidad cuenta con personería jurídica.

Mientras se desarrollan los reclamos oficiales y vecinales, sólo resta esperar la decisión final que tome la Casa Rosada; caso contrario, se espera una nueva puja en el terreno judicial.

