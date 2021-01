Juntos por el Cambio señala más de 30 cargos en directorios y organismos de control que debería ocupar la oposición; el oficialismo pretende la salida del procurador Julio Conte Grand Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof cerró 2020 con una negociación exitosa con Juntos por el Cambio que le permitió aprobar el presupuesto 2021. Un fondo de $12.000 millones para obras en los distritos destrabó la sanción de la ley, tras una negociación legislativa entre representantes oficialistas y opositores. Pero todavía queda un debate pendiente entre Kicillof y la exgobernadora María Eugenia Vidal por una serie de cargos entre los que se destacan las sillas que faltan cubrir en el directorio del Banco Provincia y puestos en organismos de control.

Se trata de una negociación empantanada, sin avances públicos de último momento, y en la que el oficialismo provincial pretende jugar la carta de pedir la salida del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, a quien no considera imparcial por haber sido funcionario de Vidal antes de asumir ese cargo. Es una intención que no puede concretar por falta de votos en el Senado provincial y que choca con la defensa del funcionario por parte de Juntos por el Cambio, que no está dispuesto a entrar en ese tironeo.

En el directorio del Banco Provincia quedan cuatro lugares por cubrir. Actualmente tiene cinco integrantes y uno solo pertenece a un partido opositor. Lo conforman Juan Cuattromo (presidente del banco desde 2019, del riñón de Kicillof); Diego Rodrigo (director asociado, de la UCR, que integra el directorio desde 2009); Juliana Di Tullio (directora, del cristinismo, que ingresó en 2019); Sebastián Galmarini (director, massista, también incorporado en 2019), y Andrés Vivaldo (director también desde 2019, exsecretario de Hacienda de Almirante Brown, donde gobierna el peronista Mariano Cascallares).

También hay cuatro cargos cuyos titulares falta designar en el directorio del Grupo Provincia y puestos por completar en dependencias provinciales, organismos de control y empresas estatales, que son parte de la negociación. Según una calificada fuente de Juntos por el Cambio, los cargos que le corresponden a la oposición son entre 36 y 38.

Las conversaciones entre los operadores de Vidal y Kicillof se empantanaron

"Los espacios de control al gobierno ya tendrían que estar resueltos a favor de la oposición. Siempre hemos puesto el tema en las conversaciones con el oficialismo y aspiramos a que abra la posibilidad de cubrirlos", sostiene un legislador de Juntos por el Cambio, en diálogo con LA NACION. Afirma que la negociación es "de coalición a coalición".

Cuando se zanjaron las diferencias por el presupuesto, una fuente de confianza del gobernador dijo a este diario que la puja por los cargos la llevaban personalmente Kicillof y Vidal.

Desde el gobierno bonaerense afirmaron que piden que Conte Grand se aparte del cargo. "El pedido es ese. Conte Grand fue funcionario del gobierno de Vidal [secretario legal y técnico] y no cumple los requisitos para ser procurador", resaltó una fuente gubernamental, que aclaró que "tampoco hubo nuevos contactos" en la negociación por cargos.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand Fuente: Archivo

A diferencia de lo que ocurre en el Senado de la Nación, donde el Frente de Todos es mayoría y puede avanzar en normas contra el procurador interino Eduardo Casal, en territorio bonaerense Juntos por el Cambio es mayoritario en el Senado. El oficialismo no puede impulsar desde allí un proceso contra Conte Grand, quien no renunciará y tiene el respaldo de la coalición opositora.

Una fuente cercana al procurador subrayó a LA NACION que no dimitirá, porque generaría "una situación muy delicada". Añadió que el funcionario tiene "trato con los ministerios de Justicia y de Seguridad" y que "nunca le han hecho llegar un pedido del gobernador para que se aparte del cargo".

"Son cosas distintas. El del procurador es un cargo vitalicio, no vamos a someternos a canjear una cosa por otra", sentenció un legislador opositor. Un par suyo afirmó que la negociación por los cargos "es un tema que está frío" y que no cree "que haya vocación de parte de ellos [por el gobierno de Kicillof] para negociarlos".

Según pudo saber LA NACION de colaboradores de diálogo permanente con Vidal, la exgobernadora bonaerense volverá a la actividad partidaria y a las reuniones políticas a fines de enero o principios de febrero. Esas fuentes no imaginan avances en la negociación con Kicillof por los cargos sin la exmandataria en acción. El avance del calendario en un año electoral también podría complejizar posibles acuerdos.

