Kicillof hoy en la Gobernación de la provincia de Buenos Aires acompañado de intendentes del GBA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 14:27

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cuestionó hoy públicamente la continuidad de Julio Conte Grand como procurador General de la Provincia de Buenos Aires.

"El gobierno anterior -si uno lee los diarios de la época- generó una presión pública para que renunciara una procuradora que tenía una trayectoria muy difícil de cuestionar", expresó en referencia a María del Cármen Falbo. "Y en ese cargo terminó estando alguien que era funcionario de Vidal. Entonces todos los que públicamente hoy son oposición dicen que está mal hacer, lo hicieron", enfatizó.

El jefe de Estado provincial expresó que buscaba llamar a la reflexión: "Necesitamos que la justicia provincial funcione bien. Obviamente de manera profesional y objetiva", manifestó.

La crítica por falta de objetividad pareció limitarse al procurador ya que dijo la Suprema Corte "es una corte que afortunadamente no ha tenido las dificultades que se le señalan a la Corte Suprema nacional, es una situación distinta", enfatizó.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires está compuesta con una mayoría de ministros designados por gobernadores peronistas. Eduardo de Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud incluso fueron funcionarios de Seguridad a cargo del Poder Ejecutivo en los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Felipe Solá.

Daniel Fernando Soria, que ocupa la presidencia actual del Tribunal ocupó fugazmente un cargo en la Municipalidad de La Plata bajo la intendencia del actual ministro de Justicia, Julio Alak.

En cambio, Sergio Gabriel Torres -exjuex federal- fue designado a propuesta de María Eugenia Vidal y resistido por De Lázzari. El cuerpo se completa con Hilda Kogan, una magistrada propuesta durante el gobierno de Solá pese a no haber tenido vínculos con los gobiernos peronistas. Es una profesional con amplia trayectoria en la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina.

El Procurador general Conte Grand fue secretario Legal y Técnico del Poder Ejecutivo, en el gobierno de Vidal antes de asumir la titularidad del Ministerio Público Fiscal.

Conte Grand por el momento resiste a una renuncia, que ya habría sido sugerida en conversaciones privadas entre el gobernador y su antecesora. Nadie lo afirmará en público dado que es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

Jueces

Kicillof no tiene número suficiente en la Legislatura para promover un juicio político al procurador General. El titular del Ministerio Público tiene cargo vitalicio sólo removible por juicio político. El peronismo no tiene la posibilidad de acusar con éxito al Procurador.

Kicillof está en minoría en el Senado que en septiembre último aprobó pliegos propuestos por María Eugenia Vidal antes de dejar el cargo hace un año. El gobernador admitió que tiene reparos con esas designaciones.

"Los 41 pliegos aprobados por el Senado están en análisis. Son pliegos que ni la propia Vidal quiso aprobar. En aquel momento era claro que era una maniobra de fin de mandato. Ahora nos han puesto con la mayoría que tienen legislativa. Uno trata de ser ecuánime y serio porque van a ser jueces que van a decidir sobre la vida, los ingresos y la fortuna de millones de personas. Esta cuestión está en análisis, yo lo dejo ahí", señaló el gobernador.

La embestida pública de Kicillof sobre la justicia se registró cuatro días después de la que vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández también la criticara durante un acto en esta capital. En el mismo escenario del Estadio Único Diego Maradona el presidente Alberto Fernández también cuestionó el accionar de la Corte Suprema de la Justicia de la Nacion.

"Algunos piensan que el problema con la justicia es de algunos de nosotros- dijo entonces el Presidente-. Lo que queremos es jueces probos que no van atrás del poder de turno", enfatizó. "Y una Corte Suprema que explique porque hay gravedad institucional cuando se trasladan a tres jueces y no cuando hay procedimientos contra la vicepresidenta, el gobernador. No me lo van a explicar. No tiene explicación", expresó el mandatario.

El gobernador de la provincia se sumó hoy al reclamo público por una justicia "profesional y objetiva", al término de un acto con intendente en la Casa de Gobierno. El procurador Julio Conte Grand dijo a La Nacion no estar al tanto de la manifestación del titular del Poder Ejecutivo. No está en sus planes renunciar. Al menos en el corto plazo.

Conforme a los criterios de Más información