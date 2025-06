La diputada Carignano, contra Lemoine y Santillán: “El Congreso está lleno de gatos, de chicas que hacen otra actividad”

Lejos de arrepentirse por sus dichos en el recinto, donde tildó de “gatos” y “locas” a sus colegas libertarias, la diputada nacional Florencia Carignano volvió a la carga este jueves con descalificaciones y acusaciones aún peores contra las legisladores que responden al presidente Javier Milei. También arremetió otra vez contra Gerardo Milman, a quien acusa de haber formado parte del plan para intentar asesinar a su jefa política, Cristina Kirchner, aquel 1 de septiembre de 2022.

“A las cosas hay que ponerle los nombres que tienen. El nivel intelectual de las diputadas y diputados libertarios es muy básico, elemental, se levantan para no tratar temas como el Garrahan, no votan a favor del bono fijo para las jubilaciones, apalean a los jubilados... Lo que yo hice es de Heidi al lado de ellos“, sostuvo en Radio Mitre Carignano, sin hacerse eco de las críticas que le llegaron por su cruce anterior con Lilia Lemoine, Juliana Santillán y Nadia Márquez.

La pelea entre Florencia Carignano y diputadas libertarias

Tras aclarar que “hay hombres gatos también” en la Cámara de Diputados, Carignano insistió: “Yo digo, ¿cómo llegan Lilia Lemoine, Santillán -que estuvo paseando por todos los hoteles con [el empresario estadounidense] Foster Gillett, sacándose fotos en hoteles cinco estrellas-? ¿Qué tiene que hacer una diputada haciendo eso? No es la vida privada; mi vida no es privada cuando decido hacer política. Llegó por los votos [Santillán] y yo también, y puedo expresar lo que quiero. Si le quiero decir ‘gato’ a una persona, lo puedo hacer. Porque no me parece que una diputada de la Nación se ande paseando por los hoteles cinco estrellas con tipos, ande subiéndose encima del que en su momento era el jefe de bloque [por Oscar Zago] upa y sacándose fotos indecorosas. Ese comportamiento a mí no me gusta: ni de una diputada, ni de una mujer".

En eso, Carignano citó a la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, quien se había manifestado en un sentido similar hace unos meses. “Está lleno de gatos el Congreso, como dijo Lilita. No tenemos problemas de que esté lleno de chicas que hacen otra actividad aparte de esta. El problema es cuando esas personas, esas chicas que se ocupan a otra actividad además de ser diputadas, que se sacan fotos en hoteles cinco estrellas, no saben ni escribir un tuit, ponen una C en vez de una S, ‘cluacas [por cloacas]’... no discuten ideas", remarcó.

La foto de Juliana Santillán con Oscar Zago que criticó Carignano

En tanto, cuando quisieron hacerle una comparación de las opositoras con la diputada de su bancada Natalia Zaracho, por ser barrendera, Carignano no dio margen. “Barrendera es un trabajo, lo otro es una manera arribista de llegar al poder”, contrastó y continuó: “No es un delito ser gato, es una actividad. Bueno, listo, ¿pero qué les molesta tanto? Es una actividad la que ellas ejercen, puede ser más o menos digna, no me gustaría que mis hijas ejerzan la actividad esa, voy a tratar de que hagan otra cosa, que no tengan que prestar su cuerpo para llegar a lugares. Pero si lo quieren hacer, que lo hagan; pero que no se ofendan cuando uno les dice las cosas, punto“.

Firme en su postura, Carignano se autocalificó como “auténtica” y ratificó sus dichos: “Las cosas, por su nombre. ¿Qué voy a decir? ¿La científica Lilia Lemoine?”. Además, acusó a esta diputada -de las más cercanas al Presidente y a su hermana, la secretaria general, Karina Milei- de haberla filmado durante 20 minutos para hostigarla.

“No es un insulto, es un calificativo”, sostuvo al respecto de sus valoraciones y remarcó: “Lemoine me estuvo filmando con el celular durante toda la intervención de Milman. Me señalaba y me decía ‘te estoy mirando’, y me filmaba y me filmaba. Milman, unas horas antes, nos había dicho a mí y a otra diputada ‘ojo’. Hay cosas intimidantes permanentemente”, se quejó.

Además, acusó al propio Milman de no encontrarse bien de salud, tal como había hecho anoche. “Soy una persona que fue a la universidad, tengo dos máster, puedo darme cuenta cuando una persona no está bien porque está mirando durante 20 horas el piso, no habla; y ahora como tiene que reelegir, empezó a hablar”, lo acusó.

Dijo también que el diputado de Pro, pero muy ligado a los libertarios, “dejó de estar en estado vegetativo” y “como una lechuga tirado en el rincón” porque ahora tiene que renovar su banca. “Le sacaron un poco de dosis de Alplax o de lo que le hayan estado dando”, indicó y pidió que dé respuestas en la Justicia por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.