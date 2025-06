Un intendente de Kicillof, explosivo contra Cristina: “Que vaya a ayudar a otros lados, es fácil ganar la tercera”

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, una de las principales espadas del gobernador Axel Kicillof en su nueva construcción política, arremetió este jueves contra la expresidenta Cristina Kirchner y cuestionó su decisión de postularse por la tercera sección electoral. Incluso, no descartó que si todo sigue así, compitan en las elecciones legislativas con listas separadas.

“Que se ponga como candidata en la tercera es un apriete hacia el gobernador, que está generando un nuevo peronismo", sostuvo Cagliardi, en Radio Futuröck, y consideró: “Si ella quiere ayudar, que ayude en lugares donde hemos perdido siempre”.

Disconforme con que la actual titular del Partido Justicialista (PJ) haya anunciado que irá como cabeza de lista en la parte con más electores del conurbano, donde el peronismo tiene su base de sustentación, el intendente de Berisso insistió: “Se dice que en las últimas elecciones perdimos las intermedias, pero en la tercera sección no se perdió nunca. ¿Por qué [Cristina] no va a ayudar a la primera, a la sexta, a la quinta? Que vaya a ayudar a otros lados, acá es fácil ganar en la tercera. Entonces, ‘¿me pongo como salvadora?’. No, ‘me pongo en una situación en la que vi que voy a ganar y busco el acompañamiento de los intendentes’“.

Mario Secco, de Ensenada; y Fabián Cagliardi, de Berisso, dos de los principales impulsores de la conducción de Kicillof Instagram Cagliardi

No fue solo eso. Dijo también Cagliardi que la expresidenta solo conduce “un pequeño grupo” del peronismo, que en el último tiempo no apoyó a Kicillof con los votos ni para el presupuesto ni para el endeudamiento en la Legislatura provincial. “Primero, que acompañen al gobernador. Le hacen la vida imposible, cuando al que le tienen que hacer la vida imposible es a Milei. Si ellos no bajaron a votar, hoy estamos así: en dos bandos distintos”, sentenció.

Aseguró además el intendente que entre ambas vertientes no existe el diálogo, a pesar de los acercamientos que hizo Cristina Kirchner en los últimos días. “Estamos teniendo una imposición, cuando las cosas son así no funcionan. Lo primero que tiene que haber es diálogo y una unión de gobernabilidad, no eleccionaria", comentó Cagliardi y marcó: “Si tenemos que ir con dos listas, iremos con dos listas; a mí eso no me asusta”.

Cristina Kirchner durante su última aparición pública, cuando dio una entrevista en televisión Pilar Camacho

Convencido de que la unión debe garantizarle gobernabilidad a Kicillof, y no solo una cuestión electoral, el intendente justificó: “Si esta unión es eleccionaria, y después uno está en un bando y otro en el otro, como le pasa al gobernador, que no le bajan a votar los propios, que dicen ser peronistas, cuando tenemos un gobernador peronista, no nos sirve de nada. Entonces, vayamos separados y así sabemos quién está de un lado, quién del otro y qué podemos hacer cada uno”.

Además, deslizó que si van divididos en esta elección, Kicillof cosechará un número que será su piso para crecer hacia las presidenciales de 2027, mientras que tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa mostrarán su techo de votos. "Nosotros tenemos un amor inmenso por Cristina y por todo lo que hizo, pero que entienda que hoy es el tiempo de otras personas”, remarcó y aclaró: “Con ellos adentro, no estoy diciendo que con ellos afuera”.