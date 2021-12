Carla Vizzotti detalló desde cuándo podría regir el Pase Sanitario y cómo se definirán las actividades donde se exigirá

Con la intención de incitar a la vacunación y de disminuir las posibilidades de contagios de Covid-19, el gobierno nacional se prepara para la implementación del Pase Sanitario. “Estamos trabajando para tenerlo durante esta semana”, adelantó hoy la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

También señaló en Radio Futuröck que este certificado que obtendrán aquellos que tengan las dos dosis de la vacuna aplicadas será necesario inicialmente para las actividades que impliquen mayor riesgo -como eventos masivos o aquellos “donde hay un número importante de personas que interactúan en espacios cerrados”- y que luego cada provincia podrá pedir la ampliación de ese uso.

“Lo que hablamos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) es que era el momento del Pase Sanitario por dos situaciones: estimular la vacunación y acelerarla en quienes por algún motivo la postergaron. Hay un porcentaje importante de personas que recibieron la primera dosis y que no se acercaron a recibir la segunda. Vemos una mayor demanda de la vacunación en función de la percepción de riesgo”, planteó la ministra.

Asimismo, habló sobre un segundo objetivo: “El pase sanitario busca disminuir el riesgo en las actividades. Y las actividades de más riesgo son los eventos masivos y aquellos donde hay un numero importante de personas que interactúan entre ellas en espacios cerrados”.

En ese sentido, dijo que en el Cofesa se determinó que el Pase Sanitario se iba a implementar “en espacios cerrados” y que se dirigirían al área de Legal y Técnica, comandada por Vilma Ibarra, para definir la normativa.

“Por eso seguramente el Pase Sanitario arranque con las situaciones de más riesgo y luego las jurisdicciones pueden ampliarlo. La herramienta está. En función de que no todas las jurisdicciones tienen el mismo avance, la misma situación, ni la misma estrategia, con la herramienta de un pase para las actividades de más riesgo cada una de las jurisdicciones puede avanzar en solicitarlo para otras que considere convenientes”, detalló Vizzotti.

Así dejó saldada las posturas disímiles que mostraron los ministros de Salud Fernán Quirós, de la Capital, y Nicolás Kreplak, de la provincia de Buenos Aires. Es que el primero dijo que no creía necesaria la implementación del Pase Sanitario en otros ámbitos más allá de los espectáculos masivos y de los boliches, mientras que el funcionario bonaerense había hablado de otros espacios cerrados, como el transporte público o el trabajo.

“Estamos trabajando en un país federal, donde tuvimos un año largo de pandemia. Si no se empoderan las jurisdicciones, los municipios y el sector privado para cuidar a sus empleados, su negocio, el empleo y el desarrollo, es difícil. No tiene el mismo impacto que salga un Pase Sanitario de la Nación si no se ve como una herramienta clave para sostener lo que hemos logrado”, dijo Vizzotti, con el afán de llamar a que los distintos actores se comprometan con la implementación de esta nueva medida.

Con esta herramienta que busca aumentar el porcentaje de vacunados en la Argentina, la ministra evitó decir si se avanza hacia una vacunación obligatoria, como en Alemania, donde se anunció que las personas que no estén vacunadas no podrán acceder a comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y de ocio.

“Estamos con el Pase Sanitario para ir viendo qué pasos necesitamos. Tenemos más de 92% de los mayores de 18 años que iniciaron su esquema y 80% que lo completaron. Nuestra situación es muy diferente a la de otros países del hemisferio norte”, indicó Vizzotti.