Carla Vizzotti, sobre el vacunatorio vip: “No existió, fue una situación puntual de un día, de diez personas”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien asumió su cargo luego del escándalo de la vacunación vip en la sede de la cartera que ahora conduce, habló este miércoles sobre la polémica respecto a la aplicación de vacunas y fue contundente: “Eso no existió, fue una situación puntual de un día, de 10 personas”.

En diálogo con A dos voces, la funcionaria remarcó que no estaba al tanto de lo sucedido. Sin embargo, expresó: “Cuando la población escucha ‘vacunatorio vip’ piensa que había todos los días turnos dados para gente que se vaya a vacunar en el Ministerio de Salud”.

Asimismo, también opinó sobre los distintos casos de vacunación vip que luego salieron a la luz en el resto del país. “Eso es otra cosa. Cuando uno quiere meter todo en la misma bolsa es un problema porque se confunde mucho a la población. Esa situación puntual no es un ‘vacunatorio vip’, por eso lo repito y me parece muy importante aclararlo”, sostuvo.

“Lo de [Horacio] Verbitsky y [Eduardo] Valdés fue una situación puntual que al Presidente le pareció inaceptable y tomó las medidas correspondientes. No pasó desapercibida”, agregó.

Por otra parte, Vizzotti se refirió a los inconvenientes que pudo haber en la aplicación de dosis en el país: “El Ministerio de Salud de la Nación, particularmente en esta campaña de vacunación, es responsable de la compra de las vacunas, de la distribución a las provincias y la generación de recomendaciones consensuadas. Después, la gestión es de las provincias y, dentro de ellas, de los municipios, de los hospitales y de los centros de salud”.

Además, consultada por el registro de cada dosis, fue categórica: “Esa fue una de las decisiones importantes que se tomó el año pasado en relación a que sea la primera vez que el registro de esta vacunación, que es tan grande, sea nominal con el objetivo no solamente de poder gestionar mejor, saber cuándo se tiene que dar la segunda dosis y tener la trazabilidad, sino también en pos de la trasparencia”.

En un día de récord de casos, con más de 16 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas, Vizzotti contó que el número “impactó” y aunque reconoció que el sistema de salud “está lejos de saturarse”, a este ritmo podría desbordar.

Vacunas en El Calafate

La ministra respondió también sobre la causa de un supuesto desvío de 60 dosis de la vacuna rusa Sputnik V durante un traslado a la ciudad de El Calafate, donde aseguró que “fueron diez dosis”.

Según explicó, “cada dosis tiene un lote y se puede trazar perfectamente esas vacunas”. En tanto, aseveró que entre los hospitales nacionales, cuando hace falta, “es muy habitual que se intercambien insumos”. Y agregó: “Pasa con el suero equino, con alguna medicación, pasa en relación a tener un stock crítico”.

“En Aerolíneas Argentinas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) está todo el circuito registrado porque no fue nada extraordinario, es algo que se hace habitualmente entre hospitales nacionales”, sentenció.

Este miércoles, el fiscal federal Eduardo Taiano amplió el requerimiento de instrucción para corroborar lo denunciado por diputados de la oposición. “Lo que va a tener Taiano es que no son 60 dosis, son 10, que yo no llamé a nadie para detener ningún avión porque no estaba enterada, y no hablé con absolutamente nadie”, concluyó Vizzotti.

LA NACION