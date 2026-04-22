Pichetto cuestionó la intención del Gobierno de eliminar las PASO: “Hay sectores que no lo van a permitir”

Después de que el Gobierno anunciara que enviará la reforma electoral al Congreso -entre las que se encuentra un proyecto para eliminar las PASO-, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la iniciativa y dijo que será difícil que el oficialismo consiga una victoria legislativa. Aseguró que algunos sectores de ambas Cámaras “no van a permitir” su eliminación.

“Hablan de que quieren eliminar las PASO por un costo económico. No hacer elecciones puede ser muy barato también. Es un argumento poco sólido”, expresó Pichetto en TN y adelantó: “Vamos a ver cómo votan los gobernadores”.

El diputado y presidente del bloque de Encuentro Republicano Federal (ERF) acusó al Gobierno de buscar “alterar las reglas de juego electoral” a un año y medio de las elecciones de 2027 y aseguró: “No corresponde. El sistema electoral argentino es muy bueno, garantiza la participación y evita que haya abstención, aún cuando en el último proceso hubo un crecimiento significativo. Además, siempre ha sido transparente y el que debía ganar ganó. No ha habido fraude. Esta actitud de mirar todo lo de la política como negativo es muy malo para el sistema. Hay que ayudar a valorizarlo, no destruirlo”.

Pichetto criticó el proyecto para eliminar las PASO Hernán Zenteno

Acto seguido, Pichetto sostuvo que al oficialismo no le van a alcanzar los votos y dijo que va a necesitar de una votación “especial” porque, al ser una ley electoral, requiere de la mitad más uno. “No es por simple mayoría y yo creo que van a tener dificultades”, subrayó.

En esta línea, planteó que el Gobierno también podría no recibirse el apoyo de algunos gobernadores que -según Pichetto- tienen “sistemas electorales propios”. “En algunas cuestiones vienen acordando pero hay que entender que la problemática de la política económica de las provincias coloca al Congreso en un tablero de negociación. Entiendo las reglas del juego”, indicó.

Por otra parte, en medio de un momento en el que Pichetto se mantiene en constantes diálogos con dirigentes peronistas -como Guillermo Moreno y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se reunió con diputados del sector del excandidato a vicepresidente-, declaró que no volvió a hablar con Cristina Kirchner. La última vez que la vio fue en una visita después de que se confirmara su condena.

Pichetto desmintió estar "uniendo" al peronismo Hernán Zenteno

Pichetto también desmintió que esté tratando de unir al peronismo y tildó a la idea como una “exageración”. “Hay gente con la voluntad de construir una propuesta nacional para competir democráticamente con este gobierno. Hay un proceso económico muy duro para la sociedad argentina que empieza a aparecer vigorosamente en el debate político. El plan de estabilización se parece al de Martínez de Hoz. Cuando el dólar es tan bajo y no es competitivo produce una crisis económica generalizada”, detalló.

Tal como informó LA NACION, el 7 de abril, Kicillof se reunió con el exdiputado Emilio Monzó y el actual diputado Nicolás Massot, ambos aliados de Pichetto, activo en la búsqueda de una alianza amplia contra Milei.

En tanto, desde el sector de Carlos Kikuchi, quien lidera un grupo de exaliados de Milei, remarcaron: “No se descarta [confluir con el gobernador bonaerense], en el marco de un frente amplio nacional y si Kicillof gira de la izquierda al centro. Todo está en etapa embrionaria. Junto a Monzó y Pichetto, estamos empezando a hablar con distintos sectores en un armado nacional de centroderecha en el peronismo. Mantuvimos contacto con diputados provinciales y con algunos nacionales, por fuera del kirchnerismo”.