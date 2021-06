Carlos Corach y los 90: la autocrítica de un menemista de pura cepa

Carlos Corach, exministro del Interior durante el segundo mandato presidencial de Carlos Saúl Menem, participó hoy de la reunión semanal del Rotary Club de la Ciudad de Buenos Aires para hacer un balance de la década del noventa. En ese plan, complementado con la promoción de un libro compilado junto con Eduardo Menem, destacó la reforma constitucional de 1994 y la baja de la inflación , entre otros puntos de la década menemista. En cambio, consideró que el expresidente cometió dos errores electorales: intentar avanzar hacia una “re-reelección” y bajarse del ballottage de 2003, que habilitó la llegada a la Presidencia de Néstor Carlos Kirchner.

En el encuentro rotario, realizado de modo virtual, Corach negó que la reforma constitucional de 1994 se hubiera impulsado a partir del deseo de Menem de ser habilitado para la primera reelección, que consiguió en 1995. “Hay un preconcepto de que fue reformada porque Menem quería que lo reelijan. No es cierto” , remarcó el exfuncionario, que para justificar esa afirmación mostró una tapa enmarcada del diario Clarín de septiembre de 1989 en la que un título informaba que se había convocado a reformar la Carta Magna. “¿Creen que Menem, a dos meses de asumir ya pensaba en la reelección del 95? La reforma la veníamos hablando con la UCR. Fue una de las acciones mas exitosas del gobierno de Menem”, señaló.

En el mismo sentido, defendió con fuerza el pacto de Olivos: “Firmamos con el radicalismo el pacto de olivos. Desgraciadamente, la palabra pacto en la Argentina tiene mala prensa porque suena como algo oscuro. La política es eso, el pacto, el acuerdo, dar algo para recibir otra cosa” .

“Tenemos el pacto de olivos pero, cuando alguien habla de un pacto multipartidario, habla del pacto de la Moncloa. Olivos le dio al país una Constitución moderna y reformada. Es la única Constitución sancionada por consenso general”, subrayó Corach.

El exministro apeló nuevamente a una vieja tapa del diario Clarín enmarcada para recordar que, al asumir al frente de la cartera de Interior, la inflación era “la más baja en 51 años” como rezaba un título de tapa de ese matutino referido al movimiento de los precios en 1994.

Reivindicación a Cavallo

Corach destacó a Domingo Cavallo como ejecutor de las políticas económicas menemistas, aunque remarcó su fracaso en el gobierno de la Alianza. “Los ministros son lo que es el presidente. El doctor Cavallo fue un gran ministro de Menem; no lo fue del doctor De la Rúa”, indicó.

“Menem impulsa un giro de 180 grados en las políticas económicas del peronismo pero no inventa nada. El famoso Consenso de Washington consistía en la disciplina fiscal, inversiones de capital, privatizaciones, desregulaciones. Eran las corrientes predominantes en el mundo, que se aplicaron con mucho éxito en la Argentina. ¿Cómo van a venir a hablar de que se vendieron las joyas de la abuela?”, resumió. “¿De qué joyas hablan?, ¿De Entel, que no se conseguía un teléfono?, ¿De YPF, que perdía dinero?, ¿De Aerolíneas, que perdía dinero?, ¿Cuáles eran las joyas de la abuela?”, se preguntó.

Otros puntos de la década del 90 que destacó el exministro del Interior menemista fueron el cupo femenino y la política de indultos. “Sabemos cuántos golpes de Estado sufrió la Argentina. Menem los quiso terminar y utilizó para ello el instrumento del indulto, que fue tan criticado. Los dictó con la advertencia de que era la última vez que se iban a dictar. Se ilusionó con eso”, remarcó. Y subrayó que el expresidente “se sintió decepcionado y agraviado” cuando ocurrió el levantamiento carapintada de 1990 por lo que “le ordenó al general [Martín] Balza la represión inmediata” de la acción que lideraba Mohamed Alí Seineldín.

“Seineldín purgó 13 años de cárcel por esta tentativa. Fue indultado por [Eduardo] Duhalde en marzo de 2003. A partir de ese momento, nunca mas hubo tentativa de golpe de Estado”, definió el exfuncionario de Menem.

La contrapartida de esos puntos que destacó Corach estuvo en lo político, ámbito en el que admitió dos errores. “Hemos tenido errores. No es menor haber intentado una segunda reelección que no era posible. Otro es no haberse presentado en la segunda vuelta de 2003″, señaló.

Corach contó algunos detalles de sus charlas con Menem en la previa de las elecciones de 2003. “Yo estaba en el exterior y Menem me llama para participar de la campaña. Vengo porque tengo un enorme agradecimiento. Me da las encuestas y le digo ‘podemos ganar en segunda vuelta, todas te dan un techo de 25 puntos’”. Tras señalar que, “en aquel momento, la gente votaba contra Menem”, aseveró que, al no participar del ballottage, “dejó un presidente de 22 puntos [por Kirchner] que, si no hubiera reconstruido el poder presidencial, podría haberse generado un proceso anárquico en este país”.

Entre las preguntas que recibió de los miembros del Rotary Club, hubo una vinculada a la corrupción, en particular a la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. “Como en todo gobierno, se produjeron hechos de corrupción que la Justicia sancionó. En cuanto a Río Tercero, tengo mis reservas. Me la comunican [la explosión] y se la comuniqué a Menem, y les aseguro que la consternación y sorpresa de Menen fue tremenda. Salimos inmediatamente para Río Tercero. La Justicia se pronunció y hay que respetarla”, sostuvo Corach.

LA NACION