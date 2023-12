escuchar

El paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei sigue generando repercusiones. En este caso, el economista Carlos Melconian realizó un análisis sobre el impacto que tendrán en la economía y afirmó que “sólo se anunció un pedacito de las medidas”. “Quedó postergado el impuesto a los combustibles, el Banco Central, la Ley Ómnibus”, agregó.

“El anuncio y lo que falta venir está en línea con la desprolijidad, la desarticulación y la improvisación, como viene siendo todo”, criticó. Al mismo tiempo, apuntó contra la comunicación institucional del nuevo gobierno, a la que determinó que le falta estrategia. “Hay una muy mala comunicación en general. No tiene nada que ver con Manuel Adorni, no estoy haciendo una crítica ni a “Toto” ni a Adorni. Tiene que haber un programa”, marcó Melconian. “En el anuncio del ministro de ayer, tenía que haber una muestra de la estrategia, de a dónde se quiere ir”, explicó el expresidente del Banco Nación. “Lo comunicacional sin contenido es cháchara, el contenido sin lo comunicacional genera incertidumbres”, aseveró en diálogo con Radio Mitre.

“Milei hace bastante que sabe que tiene chances de ser presidente y muchas veces lo he escuchado decir que tenía un equipo económico. Yo pensé que iba a ser capaz de armar algo mejor que estas medidas”, determinó. “Esto no estaba descentralizado en un equipo, en personas, en tipos que están 100% en lo económico. Eso no ocurrió”, apuntó el economista, que había sido designado como ministro de Economía en caso de que la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ganara las elecciones presidenciales.

Discurso de Luis Caputo

Por otro lado, se refirió al ajuste que plantea el nuevo gobierno. “Estamos frente a un ajuste ortodoxo clásico. Hasta acá, acaba de canjear la motosierra por la licuadora”, expresó y agregó: “Hoy estoy más preocupado por el tema de la inflación. Va a venir por arriba de lo que me imaginaba”.

Al mismo tiempo, no descartó la posibilidad de que una de las próximas medidas tenga que ver con una ayuda salarial. “Si no tenés vergüenza en ir para atrás con la dolarización, tampoco te tiene que temblar el pulso por la heterodoxia salarial”, dijo.

10 anuncios económicos

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este martes los principales lineamientos para el inicio de la gestión de Milei. Entre los ejes que marcó, destacó una fuerte devaluación del peso y recortes en los subsidios al transporte y a la energía. A continuación, un detalle de cada uno.

Devaluación del dólar oficial a $800 , acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias.

, acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Suspensión de las renovaciones en los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia.

que tengan menos de un año de vigencia. Suspensión de la pauta oficial durante un año a los medios de comunicación.

durante un año a los medios de comunicación. Reducción de los ministerios, de 18 a 9, y las secretarías, de 106 a 54.

Reducción al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias.

Suspensión de la obra pública nueva y cancelación de las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.

y cancelación de las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Reducción de subsidios de energía y transporte.

Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de 2023.

de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de 2023. Se duplicará la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se aumentará la tarjeta alimentaria un 50%.

Eliminación del sistema de importaciones SIRA, se lo reemplazará por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias.

