El exministro-candidato Sergio Massa se llama a silencio pese a que en la campaña electoral puso el foco en el ajuste que, según advirtió hasta el cansancio, implementaría Javier Milei. “Yo perdí”, sostiene a modo de justificación cuando le preguntan desde su propio entorno por qué no habla. Pero al mismo tiempo, hace llegar a sus dirigentes de mayor confianza un mensaje para el debate político que dará a partir de ahora el Frente Renovador: “No era campaña del miedo, sino de la verdad” , dice la misiva interna.

Massa sostiene, además, que no tiene “ningún acuerdo” político con el presidente Milei. Lo aclara cuando le hacen notar que varios funcionarios que lo acompañaron en su gestión tienen continuidad en la administración libertaria. “Eso fue por la transición” , afirma. De hecho, apunta que uno de sus laderos más leales, Guillermo Michel, se retira este miércoles de la conducción de la Aduana.

Massa y sus principales colaboradores, que siguen trabajando como un equipo aunque ya no están en la función pública, buscan coordinar el mensaje que darán los “voceros” de la fuerza en los próximos días. Según pudo saber LA NACION, la línea discursiva pasará por la “autocrítica” de no haber podido “convencer a la mayoría” de los electores, pero a la vez enfatizará que “el camino no es sacrificar a los argentinos”.

Massa en el último debate contra Milei, cuando dijo que estaba en juego "el futuro de los argentinos" GODOY CAMILA/TÉLAM - GODOY CAMILA/TÉLAM

Pese a que parte de la estrategia del peronismo -entendido en su versión extendida al kirchnerismo, la CGT, los gobernadores del PJ y los movimientos sociales- pasa por dejar que el ajuste que acaba de anunciar el gobierno de Milei “decante” en sus efectos económicos, el mensaje que por estas horas baja Massa al Frente Renovador -la fuerza que fundó en 2013- es que “la culpa no es del votante” y que hay que “defender a la clase media haya votado a quien haya votado”.

¿Quién paga el ajuste?

Massa no exculpa del ajuste a Milei pese a que el flamante presidente lo anunció durante la campaña electoral. Para el tigrense, el jefe de La Libertad Avanza prometió que el recorte “lo pagaría la política” -la casta en la dialéctica libertaria-, pero ahora -asegura- “el gran ajuste lo pagará el argentino que trabaja”. Y se pregunta: “¿También a los jubilados los va a sacrificar?” .

Entre los renovadores massistas también cuestionan al ministro de Economía, Nicolás Caputo, porque anunció el ajuste en un mensaje grabado y “sin dar explicaciones a la prensa ni al Congreso”. En la misma línea, afirman que no se puede confiar en el sucesor de Massa cuando sostiene que la situación empeorará para mejorar después. “La industria nacional va a sufrir” , advierten luego de conocer las medidas.

Guillermo Michel, el massista titular de la Aduana que renuncia este miércoles

En el mensaje que reciben los renovadores también se indica que “había otro camino” al ajuste de las cuentas públicas y la devaluación que encararon el presidente Milei y el ministro Caputo. En ese sentido, señalan que se podría haber implementado “un cambio gradual, cuidando a la gente”. Y advierten que, en el escenario que se abre ahora, “aumentará el conflicto social” .

“Milei decía que iban a aumentar los salarios y a disminuir impuestos, pero aumentaron los impuestos y además de caer el salario del trabajador, aumentará el desempleo”, es el diagnóstico que circula en el massismo, donde cuestionan especialmente la intención del gobierno de revisar los últimos cambios en el impuesto a las Ganancias, un caballito de batalla histórico de Massa.

Además de la coordinación del discurso, que se escuchará en boca de distintos dirigentes del Frente Renovador pero no del propio Massa, en la fuerza que integra Unión por la Patria corre como un reguero de pólvora un documento que precisa “el impacto de las medidas de Caputo en 30 productos” , con aumentos superiores al 150% en los casos del atún natural (177%), el café molido (165%) y la banana (208%).