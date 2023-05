Carlos Rodríguez, el flamante asesor de Milei, criticó a Massa y explicó a qué llama dolarización de la economía

escuchar

Carlos Rodríguez se incorporó como asesor económico de Javier Milei y será parte de su equipo si el diputado de La Libertad Avanza llega a la presidencia. Rodríguez, junto a Roque Fernández, fue parte del gobierno de Carlos Menem. Rodríguez, en particular, fue jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía entre 1996 y 1998. Tras la formalización de su desembarco al bando libertario, el economista explicó las ideas de Milei y minimizó el plan de dolarización.

Rodríguez habló esta tarde con LN+ y allí criticó al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

En diálogo con Pablo Rossi, Rodríguez dijo: “No entiendo para qué quiere ser presidente [Sergio] Massa, que está alimentando la granada que le puede explotar a él si gana”.

Sobre la dolarización, anunciada como principal medida económica de Milei para frenar la inflación, y la reducción del gasto público, Rodríguez detalló: “La dolarización es tan posible como lo fue la convertibilidad. Todo lo que el ser humano hace lo puede deshacer. Todo lo que hicimos en los ‘90 fue deshecho. Hay que ir para adelante. Eso es la vida. Cuanto más meten la pata los peronistas, más lugar nos dan para que ingresen nuestras ideas”.

Ante la consulta en qué se parecen la convertibilidad del menemismo con la “dolarización” que propone Milei, Rodríguez respondió: “La propuesta de Milei, él mismo lo ha dicho, no existe. Hay varias propuestas, por lo menos tres ha mencionado. Una de ellas es usar el dólar y reconocer que el dólar es una moneda de cambio que los argentinos la tienen y la usan como medio de valor, medio de cambio y la tienen en sus colchones. Lo primero, es sacarla de los colchones. Que salga de los colchones. Que deje de ser un delito tener dólares. No somos narcos los que tenemos dólares. Son millones de argentinos los que tienen dólares escondidos para que la DGI no se lo robe y los usen los políticos para financiar sus campañas. Hay que despenalizar el dólar. Son 300 mil millones de dólares los que tenemos, versus, un equivalente en pesos que al día de hoy de 40 mil millones. 40 mil, versus 300 mil. Acá tenemos la cola mordiento al perro. A eso, ya de entrada, la gente le llama dolarizar”.

“[Los opositores a la dolarización] Ellos plantean una definición diferente de convertibilidad. Mi idea de convertibilidad es que los argentinos somos ricos en dólares, tenemos 300 mil millones. Lo que ellos comparan con la convertibilidad es rescatar todos los pesos que hay en circulación con los pocos miles de millones que tiene el Banco Central. No es así. La convertibilidad yo la comparo con los 300 mil millones de dólares que tenemos en los colchones. Que están escondidos por la ley penal económica”.

“Ya a ser difícil salir de la herencia económica que deja el kirchnerismo. Tengo 76 años, yo nací durante el primer año del gobierno de Perón y el peronismo aún sigue. Son peor que un virus, que este virus famoso que es el Covid-19. Yo tomaría lo del 25 de Mayo en la Plaza de Mayo como una despedida a Cristina, seamos optimistas. Despidámosla con un gran acto”, aseguró Rodríguez.

“Milei está logrando vender las políticas de libre mercado que nosotros venimos proponiendo hace 45 años”, analizó el economista.

Sobre una posible candidatura de Sergio Massa a la presidencia, analizó: “No entiendo para qué quiere ser presidente Massa que está alimentando la granada que le puede explotar a él si gana. Están pateando todo para el 2024. No están haciendo ningún ajuste. La clase dominante de la Argentina no quiere los ajustes”.

