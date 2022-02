Carlos Ruckauf comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler: “Hay que matarlo para frenarlo”

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, el excanciller Carlos Ruckauf comparó al Vladimir Putin con Adolf Hitler y los movimientos dados en la Segunda Guerra Mundial. “Estamos hablando de un dictador siniestro, que es un hipernacionalista”, manifestó en declaraciones a LN+

“¿Cómo se frena a Putin? Matándolo”, señaló el ex ministro de Relaciones Exteriores. “Si en 1939, alguien hubiera matado a Hitler, no hubiera existido el Holocausto y muchas personas, niños y mujeres no hubieran muerto”, manifestó. Y agregó: “El está tratando de armar la nueva gran Rusia”.

Ruckauf señaló en ese sentido que la primera decisión del gobierno ruso fue “prohibir cualquier manifestación” respecto de la ofensiva en Ucrania. “Hoy están arrestaron a la gente que protestó San Petersburgo y Moscú porque no quieren otra guerra”, sostuvo.

Además citó el episodio que tuvo el líder ruso días atrás con su jefe de inteligencia, , Sergei Naryshkin, a quien humilló en un encuentro de la cúpula gubernamental en la que se debatía el reconocimiento de Donbas y Lugansk, las regiones de Ucrania separatistas. Putin lo interrumpió varias veces y lo conminó a “expresarse claramente” hasta que tuvo su apoyo explícito para el reconocimiento, lo que el quería óir.

“Como trató a su jefe de inteligencia es una cosa que hace trascender él. Lo humilló y fue una manera de decirles ‘no se muevan porque van a ver lo que les pasa’”, analizó Ruckauf. Y recalcó: “Estamos ante un Führer”, en referencia a la palabra alemana que significa “líder” y con la que se reconoció a Adolf Hitler.

En su comparación con la Alemania nazi, Ruckauf recordó que Hitler comenzó a introducir tensión en el escenario internacional al reclamar la anexión de la región de los Los Sudetes, la parte alemana de Checoslovaquia, que no tuvo ninguna reacción fuerte por parte de las principales potencias. “Ocho meses después de se apoderó de toda Checoslovaquia”, dijo.

“¿Qué va a hacer China?” se preguntó, además, Ruckauf, en la coyuntura actual. El excanciller dijo que el rol de Xi Xinping será clave. “Es una incógnita, pero tenemos algunos datos. China le va a comprar a Rusia el trigo y el maíz que no le puede vender a Occidente”, sostuvo.

El exministro hizo hincapié en que Rusia es el “primer productor y exportador de trigo del mundo” y agregó que Ucrania es el quinto productor mundial de esa materia prima. Recordó a su vez que por ucrania pasan los gasoductos que van hacia Polonia. No descartó así que China le compre también “petróleo y gas”.

En medio de la tensión, Ruckauf evitó hablar de la reciente visita de Alberto Fernández a Rusia. “No vale la pena”, dijo. No obstante, lo conminó a adoptar una posición como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “Le diría que la convoque para repudiar esto”.