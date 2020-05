En su condición de acusado del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, pidió que se anularan las decisiones centrales de la causa Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Hernán Cappiello
19 de mayo de 2020

El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió a la Justicia que declare nula la causa en su contra -y contra Cristina Kirchner- por la firma del memorándum con Irán, donde los funcionarios están acusados del encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Esta causa, elevada a juicio oral pero aún sin fecha de inicio del proceso, es la que se inició por denuncia del fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

Zannini, a través de su abogado Mariano Fragueiro, se presentó ante el Tribunal Oral Federal N° 8 para señalar que como Ronald Noble, exsecretario general de Interpol, está ahora imputado y siendo investigado en la causa, el asunto es de competencia originaria de la Corte, porque se trata de un exfuncionario internacional que tiene inmunidad.

La presentación de Zannini pide la nulidad del procesamiento dictado en su contra por el juez Claudio Bonadio, la nulidad del auto de elevación a juicio y también de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de los querellantes.

Cuando la Sala II de la Cámara Federal revisó los procesamientos, indicó que se investigue la actuación de los miembros de Interpol. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido de los querellantes familiares de la AMIA, retomó la sugerencia de la Cámara y comenzó a investigar la participación de Noble en el encubrimiento a los responsables del atentado.

Ahora, la defensa de Zannini dijo que para que una causa sea elevada a juicio es necesario conocer todos los hechos y que con la incorporación de Noble como imputado, cambia el escenario. "No es lo mismo defenderse de un hecho en el que el encubrimiento fue en connivencia con miembros de Interpol que sin ello", señala la defensa.

Y como estos funcionarios tienen inmunidad, pidió que en caso de que se sostuviera que el encubrimiento se consumó en la oficina de Interpol, de Lyon, Francia, sea "la Justicia de Francia quien resuelva al respecto y no la Argentina". Zannini argumentó además que si el delito se cometió aquí, debería ser la Corte la que intervenga.

Por esta causa, hace dos años, Zannini estuvo preso más de tres meses. Fue por orden del juez Claudio Bonadio, que también procesó y dispuso la detención del ex canciller Héctor Timerman, del exfuncionario y líder piquetero Luis D'Elía, del ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y del iraní Jorge "Yussuf" Khalil. Bonadio también ordenó la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero esa detención no se hizo efectiva por sus fueros.

En esta causa fueron procesados además -aunque sin prisión preventiva- exfuncionarios que hoy volvieron al Gobierno en cargos clave, como Juan Martín Mena, exnúmero dos de la AFI y hoy secretario de Justicia, y Andrés Larroque, desde la semana pasada ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.