El Gobierno adelantó el acto y el vuelo rasante de los aviones F-16 para el sábado

El Ministerio de Defensa y la Municipalidad de Las Higueras -cerca de Río Cuarto, Córdoba- decidieron adelantar la ceremonia de sobrevuelo de los aviones de combate F-16 -que el Gobierno compró a Dinamarca- para el sábado en lugar del domingo. Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, el cambio se debe a cuestiones climáticas.

Para el domingo está pronosticado que caigan 12 milímetros de lluvia en la localidad cordobesa, que estará acompañado por un fuerte descenso de temperatura. En ese marco, ante la posibilidad de que el mal tiempo afecte el acto, se adelantó al sábado.

Luis Petri en el F-16 X @luispetri

Los seis supersónicos llegarán este viernes a Córdoba. De esta manera, mañana las aeronaves militares harán un vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, entre las 8 y las 8.45 para que la población pueda apreciar su potencial y capacidad. En paralelo, Javier Milei viajará al Área Material Río Cuarto para una actividad oficial a las 9, con los aviones.

En tanto, los F-16 serán recibidos en Río Cuarto por el saliente ministro de Defensa, Luis Petri, quien expresó su satisfacción por la llegada de los aviones de guerra y destacó el acontecimiento como “un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional".

Los aeronaves de combate –cuatro plazas y dos monoplazas- forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.

El vuelo rasante sobre la Ciudad

Los organizadores trazaron una ruta de vuelo específica para garantizar la visibilidad de las unidades. La escuadrilla ingresará al espacio aéreo porteño desde el sector noroeste.

El itinerario contempla un paso sobre el Río de la Plata y una incursión directa por encima de la Casa Rosada y la Avenida de Mayo hasta alcanzar la plaza Miserere.

Los aviones F-16 llegan a Córdoba este viernes Min. de Defensa

Los observadores ubicados en el centro porteño contarán con una perspectiva privilegiada. Los pilotos mantendrán una altitud de 600 metros durante el recorrido urbano. El plan de vuelo incluye también el tránsito por el espacio aéreo correspondiente a la traza de la Avenida 9 de Julio.