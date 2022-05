Carolina Losada chicaneó a Santiago Cafiero al leerle un titular en inglés: “¿Se lo traduzco?”

El canciller Santiago Cafiero se dispuso en la tarde del martes a brindar un informe sobre la política de la Cancillería ante los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, y recibió una chicana por parte de la senadora de Juntos por el Cambio por Santa Fe Carolina Losada.

El funcionario concurrió al Senado de la Nación para hablar sobre algunos temas centrales de su gestión, entre los que se destacó la postura de Argentina sobre Rusia y las relaciones exteriores que tiene pensado llevar adelante el Gobierno. Allí, Cafiero respaldó la política del oficialismo en un informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, según el cual Venezuela ha mostrado avances en materia electoral.

Cuando fue el turno de la senadora de Juntos por el Cambio le salió al cruce al canciller: “Me sorprende que diga que escuchan los informes de Bachelet cuando el Gobierno siempre hizo caso omiso a los informes que hablaban de violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

La radical habló sobre energía y sobre los productos que la Argentina podría exportar con alto valor agregado. Pero, también aprovechó la oportunidad para chicanear a Cafiero, luego del discurso en inglés que dio en Dubái frente a empresarios que se viralizó rápidamente.

“Salió en un diario de India, Nueva Delhi la siguiente nota: India urges Argentina to do away with export duty on sunflower oil [India insta a la Argentina a eliminar el arancel a la exportación de aceite de girasol]”, citó la dirigente cuidando la pronunciación. E ironizó: “¿Se lo traduzco?”. Su comentario no pasó por alto frente a los demás presentes, pero el canciller hizo caso omiso a la burla de la senadora.

Sumado a esto, Losada continuó: “Es lamentable decir que hay que aprovechar la situación de la guerra de Rusia y Ucrania pero es una realidad. Si la Argentina quitara realmente esos impuestos tan injustos podría aprovechar para exportar mucho más este aceite. Hay que hacerlo”.