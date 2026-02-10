Carrió cuestionó la relación de Milei con Trump y dijo que va a tener “consecuencias” para el país

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, analizó la coyuntura política y económica del país y se refirió al reciente acuerdo comercial alcanzado entre la Argentina y Estados Unidos. Si bien admitió que el pacto puede traer una serie de beneficios, también advirtió sobre sus límites y las consecuencias que podría generar a mediano y largo plazo. “Yo no juzgo, pero digo que dependemos”, marcó la exdiputada.

“Lo cierto es que, más allá de los beneficios que pueda traer, también implica limitaciones en materia de geopolítica, seguridad nacional y en la relación con los BRICS”, agregó Carrió, en diálogo con LN+.

Asimismo, la dirigente de la Coalición Cívica se explayó sobre el vínculo que mantiene el presidente Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump, con quien el mandatario argentino suele ostentar su buena sintonía. “Es una relación de una naturaleza más que carnal”, afirmó. Y en un paralelismo con el gobierno de Carlos Menem, distinguió: “Es mucho más que en los ’90. Es una relación de dependencia absoluta. Es una dependencia personal que no existía entre Menem y Bush”.

La exlegisladora Elisa Carrió alertó además sobre el impacto que podría tener en el país una eventual derrota del líder republicano Donald Trump en las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. “Si Trump gana, nosotros vamos a estar muy bien y, si necesitamos un salvataje, lo vamos a tener a Scott Bessent”, expresó.

Paulino Rodrigues mano a mano con Lilita Carrió

“Pero hoy los demócratas están arrasando en todos los estados. Es previsible que Trump pierda arrolladoramente, pero no lo va a aceptar. Entonces, este es el problema, que va a tener consecuencias internas para la Argentina”, planteó. Y agregó: “Alguien tiene que estar mirando con atención lo que sucede en el mundo, que no es solo el pedacito de la Capital Federal o de la reforma laboral que tiene que salir, pero que no va a resolver el empleo”.

En esa misma línea, Carrió se refirió al proyecto de reforma laboral que el Gobierno se apresta a debatir mañana en el Senado de la Nación, luego de anunciar en las últimas horas que se aceptaron alrededor de 28 modificaciones, entre ellas la quita en la alícuota del impuesto a las Ganancias. Según la exdiputada, la iniciativa oficialista no tendrá una incidencia significativa en la generación de empleo en las pymes.

“La pyme no tiene motor de crecimiento y desarrollo porque no tiene crédito. Acá el problema de todos los argentinos no son los bienes, porque la inflacion mas o menos está estable. El problema son los servicios, si no tengo acceso a crédito y los servicios están altísimos vamos a estar más pobres aún”, consideró Carrió.

En alusión a la agenda legislativa, Carrió mencionó otro de los temas que el Gobierno llevará esta semana al Congreso: la reforma del Régimen Penal Juvenil y ahondó en la importancia de promover un cambio de raíz, cuya finalidad sea la reinserción del menor en el sistema.

“Primero tengo que tener infraestructura y presupuesto para darle reeducación, porque lo tengo que sacar del hábitat. Si yo no trabajo con la familia de base, no sirve”, planteó Carrió.

“En términos de los tratados de derechos humanos del niño, corresponde que el chico tenga un juicio porque ahí va a decir para quién roba, es decir, para quién trabaja. Entonces, va a caer el desarmadero y el intendente. No puede volver al [mismo] hábitat porque está el padre que está preso o muerto, y la madre que es adicta”, ejemplificó.

Y al respecto concluyó: “Hace 20 años que estamos luchando para que haya presupuesto. Esto no es magia, no va a solucionar el problema de los ´ni ni´. De los que ni trabajan, ni estudian, y estan condenados a trabajar para delincuentes, para otros que sí construyen las grandes mafias en el país".